Šopavasar dibinātā grupa "Vienuviet" laiž klajā debijas albumu

Grupa "Vienuviet", kas pirmoreiz sevi pieteica vien šopavasar, un kuras sastāvā darbojas trīs mūziķi — Oskars Deigelis, Kintija Deigele un Andris Strods — izdevusi savu pašnosaukto debijas ierakstu.
Albumā "Vienuviet" dzirdamas astoņas kompozīcijas, kas sevī iemieso indie-folk un alternatīvā popa skanējumam raksturīgos elementus. Starp tām atrodami arī līdz šim izdotie singli "Abi dabā", "Plkst. 3.00" un "Divas karotes".
Ierakstā piedalījušies vairāki viesmākslinieki, tostarp albuma līdzaranžētājs un studijas "White Wide Production" producents Jānis Narbuts, kā arī čellists Mārtiņš Turss, flautiste Eva Jevstigņejeva un taustiņinstrumentālists Arnolds Jass.
"Mūsu misija ir radīt melodisku mūziku, kuras kodolā ir stāsts. Manuprāt, mūsdienās ir ļoti daudz tehniski nevainojami izstrādātu skaņdarbu, kuros galveno lomu ieņem aranžējums un dažādi audiālie efekti, taču melodija, kā galvenais mūzikas izteiksmes līdzeklis, nereti paliek otrajā plānā. Tas, protams, nav slikti — visam ir sava vieta, taču mēs vēlējāmies radīt pēc iespējas dzīvāku, līdz galam nebūt ne perfektu, taču visnotaļ cilvēcisku un dabīgu skanējumu," savās pārdomās dalās "Vienuviet" dalībnieks Oskars Deigelis.
"Patiesi priecājos būt daļa no šī projekta, un ka manis izlolotās dziesmas, par kuru izdošanu reiz pat sapņot nevarēju, beidzot sasniegušas klausītāju ausis. Esmu īpaši pateicīga savam vīram par viņa talantu un spēju manas idejas pārvērst realitātē. Katra albuma dziesma atspoguļo dažādas emocijas, un katrs no mums tajās ir ielicis daļiņu sevis," piebilst galvenā grupas soliste Kintija Deigele.
Grupas personāžu līdzšinējā muzikālā pieredze ir bijusi visai plaša un savstarpēji nesaistīta — Oskars Deigelis kopš 2010. gada, kā dziedātājs un autors darbojies popmūzikā, izdodot vairākus solo albumus, un rakstot dziesmas citiem pašmāju izpildītājiem.
Andris Strods spēlējis dažādos alternatīvās mūzikas projektos, tostarp "Lisijs biskvīts" un "Mazie meža dīvainīši", savukārt Kintija Deigele, kurai šis ir pirmais muzikālais projekts, skatuves mākslu apguvusi studējot Lielbritānijā. Jāatzīmē, ka Deigeļu pāris šogad kopīgi startēja šovā "Koru Kari", pārstāvot Rīgas debeszilo kori.
Albums "Vienuviet" atrodams visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, tostarp "Spotify", "Youtube Music" un "Apple Music".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Grupa "Vienuviet", kas pirmoreiz sevi pieteica vien šopavasar, un kuras sastāvā darbojas trīs mūziķi — Oskars Deigelis, Kintija Deigele un Andris Strods — izdevusi savu pašnosaukto debijas ierakstu.
Albumā "Vienuviet" dzirdamas astoņas kompozīcijas, kas sevī iemieso indie-folk un alternatīvā popa skanējumam raksturīgos elementus. Starp tām atrodami arī līdz šim izdotie singli "Abi dabā", "Plkst. 3.00" un "Divas karotes".
Ierakstā piedalījušies vairāki viesmākslinieki, tostarp albuma līdzaranžētājs un studijas "White Wide Production" producents Jānis Narbuts, kā arī čellists Mārtiņš Turss, flautiste Eva Jevstigņejeva un taustiņinstrumentālists Arnolds Jass.
"Mūsu misija ir radīt melodisku mūziku, kuras kodolā ir stāsts. Manuprāt, mūsdienās ir ļoti daudz tehniski nevainojami izstrādātu skaņdarbu, kuros galveno lomu ieņem aranžējums un dažādi audiālie efekti, taču melodija, kā galvenais mūzikas izteiksmes līdzeklis, nereti paliek otrajā plānā. Tas, protams, nav slikti — visam ir sava vieta, taču mēs vēlējāmies radīt pēc iespējas dzīvāku, līdz galam nebūt ne perfektu, taču visnotaļ cilvēcisku un dabīgu skanējumu," savās pārdomās dalās "Vienuviet" dalībnieks Oskars Deigelis.
"Patiesi priecājos būt daļa no šī projekta, un ka manis izlolotās dziesmas, par kuru izdošanu reiz pat sapņot nevarēju, beidzot sasniegušas klausītāju ausis. Esmu īpaši pateicīga savam vīram par viņa talantu un spēju manas idejas pārvērst realitātē. Katra albuma dziesma atspoguļo dažādas emocijas, un katrs no mums tajās ir ielicis daļiņu sevis," piebilst galvenā grupas soliste Kintija Deigele.
Grupas personāžu līdzšinējā muzikālā pieredze ir bijusi visai plaša un savstarpēji nesaistīta — Oskars Deigelis kopš 2010. gada, kā dziedātājs un autors darbojies popmūzikā, izdodot vairākus solo albumus, un rakstot dziesmas citiem pašmāju izpildītājiem.
Andris Strods spēlējis dažādos alternatīvās mūzikas projektos, tostarp "Lisijs biskvīts" un "Mazie meža dīvainīši", savukārt Kintija Deigele, kurai šis ir pirmais muzikālais projekts, skatuves mākslu apguvusi studējot Lielbritānijā. Jāatzīmē, ka Deigeļu pāris šogad kopīgi startēja šovā "Koru Kari", pārstāvot Rīgas debeszilo kori.
Albums "Vienuviet" atrodams visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, tostarp "Spotify", "Youtube Music" un "Apple Music".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu