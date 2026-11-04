Par privātmājas būvēšanu ir klasisks teiciens – labākais laiks to darīt bija pirms 15 gadiem, otrs labākais ir tagad. Pirms desmit gadiem ar astīti Latvijas Futbola federācija (LFF) jau bija tuvu tam, lai sāktu būvēt jaunu stadionu Krišjāņa Barona ielā. Vai to īsti varētu nosaukt par Nacionālo – ar lielo burtu –, par to var diskutēt, jo plānā bija mazāk par sešiem tūkstošiem skatītāju vietu. Toreiz federācija nobijās ņemt kredītu desmit miljonus eiro un projekts izčākstēja, kā rezultātā teritorijā tika izbūvēts plašs bērnu rotaļu laukums un āra sporta infrastruktūra. Tā brīža LFF prezidentam Guntim Indriksonam palīdzīgu roku nevēlējās sniegt ne Rīgas dome ar Nilu Ušakovu priekšgalā, ne "Jaunā Vienotība" ar premjeri Laimdotu Straujumu. Ar šī brīža acīm raugoties, nespēja apsēsties pie viena galda un panākt visām pusēm pieņemamu lēmumu bija ļoti tuvredzīga un nesaimnieciska kļūda. Toreiz publiskā sektora izmaksas būtu ap desmit miljoniem, bet šobrīd izskanējušās stadiona būvniecības izmaksas tuvojas simts miljoniem, un ar garantiju var teikt, ka būs daudz lielākas.