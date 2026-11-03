Overcast 5.8 °C
S. 07.11
Helma, Lotārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#cigaretes #policija #tiesas

Bez tiesiska pamata kāpjot pa dzīvokļa logu, policists pats pārkāpis likumu un saņem sodu

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 11:59
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 03. novembris, 11:59
Mājas logs. Ilustratīvs attēls.
Mājas logs. Ilustratīvs attēls.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru policists sodīts ar 110 stundu sabiedrisko darbu par nelikumīgu mēģinājumu iekļūt dzīvoklī, informē Augstākajā tiesā (AT).

Reklāma

No apsūdzības izriet, ka lietā apsūdzēts policijas darbinieks, kurš, pildot dienesta pienākumus, ieradās pie kāda pirmā stāva dzīvokļa nolūkā pārbaudīt informāciju, ka tajā, iespējams, tiek glabātas kontrabandas cigaretes.

Tā kā dzīvoklī esošās personas atteicās atvērt durvis un apsūdzēto ielaist, apsūdzētais, apzinoties, ka viņa iekļūšanai dzīvoklī tobrīd nebija tiesiska pamata, iekāpa pa dzīvokļa atvērto logu un apsēdās uz palodzes. Ievērojot to, ka dzīvoklī esošās personas pretojās nelikumīgai iekļūšanai, iekļūt tālāk dzīvoklī apsūdzētajam neizdevās.

Kurzemes rajona tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu un sodīja ar sabiedrisko darbu uz 110 stundām.

Tiesa atzina par pierādītu, ka apsūdzētais dzīvoklī iekļuvis nelikumīgi un ar tiešu nodomu, jo tajā esošās personas nebija devušas apsūdzētajam atļauju tajā iekļūt, saistībā ar pārbaudāmajiem apstākļiem nebija sākts nedz administratīvā pārkāpuma process, nedz kriminālprocess, kā arī apsūdzētais nebija saņēmis dežurējošā prokurora atļauju neatliekamai iekļūšanai dzīvoklī.

Izskatījusi lietu saistībā ar aizstāvja iesniegto apelācijas sūdzību, Kurzemes apgabaltiesa atstāja negrozītu spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un soda noteikšanu, bet, labojot sprieduma rezolutīvajā daļā pieļauto pārrakstīšanās kļūdu, to grozīja daļā par personu, kuras labā no apsūdzētā piedzenama kaitējuma kompensācija.

Tiesa pievienojās pirmās instances tiesas spriedumā sniegto pierādījumu un faktisko apstākļu novērtējumam, kā arī tās paustajām atziņām.

AT konstatēja, ka aizstāvis kasācijas sūdzībā pamatā atkārtojis apelācijas sūdzībā paustos argumentus, kurus apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi, un tie ir vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ. Līdz ar to spēkā stājas Kurzemes apgabaltiesas spriedums.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Noziegumi Tiesu darbi
Tēmturi
#cigaretes #policija #tiesas
Reklāma
Turpini lasīt

Stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru policists sodīts ar 110 stundu sabiedrisko darbu par nelikumīgu mēģinājumu iekļūt dzīvoklī, informē Augstākajā tiesā (AT).

Reklāma

No apsūdzības izriet, ka lietā apsūdzēts policijas darbinieks, kurš, pildot dienesta pienākumus, ieradās pie kāda pirmā stāva dzīvokļa nolūkā pārbaudīt informāciju, ka tajā, iespējams, tiek glabātas kontrabandas cigaretes.

Tā kā dzīvoklī esošās personas atteicās atvērt durvis un apsūdzēto ielaist, apsūdzētais, apzinoties, ka viņa iekļūšanai dzīvoklī tobrīd nebija tiesiska pamata, iekāpa pa dzīvokļa atvērto logu un apsēdās uz palodzes. Ievērojot to, ka dzīvoklī esošās personas pretojās nelikumīgai iekļūšanai, iekļūt tālāk dzīvoklī apsūdzētajam neizdevās.

Kurzemes rajona tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu un sodīja ar sabiedrisko darbu uz 110 stundām.

Tiesa atzina par pierādītu, ka apsūdzētais dzīvoklī iekļuvis nelikumīgi un ar tiešu nodomu, jo tajā esošās personas nebija devušas apsūdzētajam atļauju tajā iekļūt, saistībā ar pārbaudāmajiem apstākļiem nebija sākts nedz administratīvā pārkāpuma process, nedz kriminālprocess, kā arī apsūdzētais nebija saņēmis dežurējošā prokurora atļauju neatliekamai iekļūšanai dzīvoklī.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Izskatījusi lietu saistībā ar aizstāvja iesniegto apelācijas sūdzību, Kurzemes apgabaltiesa atstāja negrozītu spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un soda noteikšanu, bet, labojot sprieduma rezolutīvajā daļā pieļauto pārrakstīšanās kļūdu, to grozīja daļā par personu, kuras labā no apsūdzētā piedzenama kaitējuma kompensācija.

Tiesa pievienojās pirmās instances tiesas spriedumā sniegto pierādījumu un faktisko apstākļu novērtējumam, kā arī tās paustajām atziņām.

AT konstatēja, ka aizstāvis kasācijas sūdzībā pamatā atkārtojis apelācijas sūdzībā paustos argumentus, kurus apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi, un tie ir vērsti uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ. Līdz ar to spēkā stājas Kurzemes apgabaltiesas spriedums.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Noziegumi Tiesu darbi
Tēmturi
#cigaretes #policija #tiesas
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma