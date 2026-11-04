Industriālās infrastruktūras saistīšana ar internetu ir riskanta.
Nedēļas sākuma kiberuzbrukums lielveikalu saldēšanas iekārtām daudzās Eiropas valstīs jāuztver kā modinātājzvans, jo nākamie uzbrukumi var skart tehnoloģiju vadības sistēmas industriālajos un infrastruktūras uzņēmumos, brīdinājis Zviedrijas Nacionālā kiberdrošības centra vadītājs Džons Bilovs. Mūsdienās daudzos uzņēmumus, rūpnīcās, lielveikalos, infrastruktūras objektos, piemēram, saules paneļu parkos, visdažādākās sistēmas, sākot no apkures un beidzot ar signalizāciju, tiek pārlūkotas un kontrolētas vienotā vadības tīklā. Tas, ko agrāk darīja uz vietas katrā objektā, tagad notiek centralizēti un attālināti par kārdinājumu dažādas raudzes kibernoziedzniekiem. Normālos apstākļos vadības sistēmām jāpastāv kā patstāvīgam tīklam, bez viegli pieejama savienojuma ar publisko internetu, tomēr dzīvē ne vienmēr tā notiek.