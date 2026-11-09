Par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu apsūdzētais un uz Baltkrieviju aizmukušais partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs sācis atbrīvoties no īpašumiem Latvijā, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Sludinājumu portālā atrodams uz Rosļikova vārda reģistrēts īpašums Rīgā, ko politiķis šobrīd mēģina pārdot. Kā raidījumam stāstījuši kaimiņi, šajā rindu mājas sekcijā jau labu laiku neviens nedzīvo.
Sludinājumā piedāvāta daļa no divstāvu rindu mājas, gandrīz 200 kvadrātmetru platībā, ar kamīnu, iebūvētu virtuves tehniku, apsildāmām grīdām, divām terasēm un nelielu zemes gabalu. Mājokli pārdod pilnībā mēbelētu par 280 000 eiro.
Saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem Rosļikovs pirms trim gadiem īpašumu nopircis par 107 000 eiro. Trīs mēnešus vēlāk viņa partijas biedre Svetlana Čulkova tur pat kaimiņos līdzīgu īpašumu esot iegādājusies par krietni augstāku summu.
Partija "Stabilitātei!" Saeimas vēlēšanās ieguva vien 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot Saeimā un zaudējot valsts finansējumu.
Partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova informēja, ka Rosļikovs šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā, tomēr nepārtraukšot savu politisko darbību.
"Viņš turpinās aktīvi darboties politikā, paust savu viedokli un aizstāvēt tos cilvēkus un jautājumus, kuriem viņš līdz šim ir veltījis savu darbu," pauž politiķe.
Rīgas dome šopavasar nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras, jo viņš trīs mēnešu laikā nebija piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.
Tiesa Rosļikovam kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu un izsludinājusi meklēšanā. Tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
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Par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu apsūdzētais un uz Baltkrieviju aizmukušais partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs sācis atbrīvoties no īpašumiem Latvijā, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Sludinājumu portālā atrodams uz Rosļikova vārda reģistrēts īpašums Rīgā, ko politiķis šobrīd mēģina pārdot. Kā raidījumam stāstījuši kaimiņi, šajā rindu mājas sekcijā jau labu laiku neviens nedzīvo.
Sludinājumā piedāvāta daļa no divstāvu rindu mājas, gandrīz 200 kvadrātmetru platībā, ar kamīnu, iebūvētu virtuves tehniku, apsildāmām grīdām, divām terasēm un nelielu zemes gabalu. Mājokli pārdod pilnībā mēbelētu par 280 000 eiro.
Saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem Rosļikovs pirms trim gadiem īpašumu nopircis par 107 000 eiro. Trīs mēnešus vēlāk viņa partijas biedre Svetlana Čulkova tur pat kaimiņos līdzīgu īpašumu esot iegādājusies par krietni augstāku summu.
Partija "Stabilitātei!" Saeimas vēlēšanās ieguva vien 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot Saeimā un zaudējot valsts finansējumu.
Partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova informēja, ka Rosļikovs šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā, tomēr nepārtraukšot savu politisko darbību.
"Viņš turpinās aktīvi darboties politikā, paust savu viedokli un aizstāvēt tos cilvēkus un jautājumus, kuriem viņš līdz šim ir veltījis savu darbu," pauž politiķe.
Rīgas dome šopavasar nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras, jo viņš trīs mēnešu laikā nebija piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.
Tiesa Rosļikovam kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu un izsludinājusi meklēšanā. Tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
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