VIDEO: Sutugova ar leģendāro "Baby One More Time" iekaro šova žūriju

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dziedātāja Ieva Sutugova iejutās popmūzikas princeses Britnijas Spīrsas tēlā, izpildot vienu no visu laiku atpazīstamākajiem deviņdesmito gadu hitiem "Baby One More Time". Šis muzikālais izaicinājums Ievai izvērtās īpaši veiksmīgs — dziedātāja kļuva par raidījuma uzvarētāju!
Lai pārliecinoši atveidotu Britniju, Ievai bija jāapvieno ne tikai dziedāšana, bet arī enerģiska horeogrāfija un popzvaigznei raksturīgā skatuves harizma.
Dziesma, kas savulaik kļuva par vienu no Britnijas karjeras lielākajiem hitiem, prasīja gan precīzu tēla atveidi, gan īstu deviņdesmito gadu popmūzikas noskaņu.
Ievai izdevās godam tikt galā ar šo uzdevumu, un vakara noslēgumā viņa saņēma arī patīkamu apliecinājumu savam sniegumam — uzvaru ceturtajā raidījumā.
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dziedātāja Ieva Sutugova iejutās popmūzikas princeses Britnijas Spīrsas tēlā, izpildot vienu no visu laiku atpazīstamākajiem deviņdesmito gadu hitiem "Baby One More Time". Šis muzikālais izaicinājums Ievai izvērtās īpaši veiksmīgs — dziedātāja kļuva par raidījuma uzvarētāju!
Lai pārliecinoši atveidotu Britniju, Ievai bija jāapvieno ne tikai dziedāšana, bet arī enerģiska horeogrāfija un popzvaigznei raksturīgā skatuves harizma.
Dziesma, kas savulaik kļuva par vienu no Britnijas karjeras lielākajiem hitiem, prasīja gan precīzu tēla atveidi, gan īstu deviņdesmito gadu popmūzikas noskaņu.
Ievai izdevās godam tikt galā ar šo uzdevumu, un vakara noslēgumā viņa saņēma arī patīkamu apliecinājumu savam sniegumam — uzvaru ceturtajā raidījumā.
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