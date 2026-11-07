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#dziesma #mūziķi #popmūzika #slavenības #šovi #tv

VIDEO: Sutugova ar leģendāro "Baby One More Time" iekaro šova žūriju

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 07. novembris, 19:20
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2026. gada 07. novembris, 19:20
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dziedātāja Ieva Sutugova iejutās popmūzikas princeses Britnijas Spīrsas tēlā, izpildot vienu no visu laiku atpazīstamākajiem deviņdesmito gadu hitiem "Baby One More Time". Šis muzikālais izaicinājums Ievai izvērtās īpaši veiksmīgs — dziedātāja kļuva par raidījuma uzvarētāju!

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Lai pārliecinoši atveidotu Britniju, Ievai bija jāapvieno ne tikai dziedāšana, bet arī enerģiska horeogrāfija un popzvaigznei raksturīgā skatuves harizma.

Dziesma, kas savulaik kļuva par vienu no Britnijas karjeras lielākajiem hitiem, prasīja gan precīzu tēla atveidi, gan īstu deviņdesmito gadu popmūzikas noskaņu.

Ievai izdevās godam tikt galā ar šo uzdevumu, un vakara noslēgumā viņa saņēma arī patīkamu apliecinājumu savam sniegumam — uzvaru ceturtajā raidījumā.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mūziķi #popmūzika #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dziedātāja Ieva Sutugova iejutās popmūzikas princeses Britnijas Spīrsas tēlā, izpildot vienu no visu laiku atpazīstamākajiem deviņdesmito gadu hitiem "Baby One More Time". Šis muzikālais izaicinājums Ievai izvērtās īpaši veiksmīgs — dziedātāja kļuva par raidījuma uzvarētāju!

Reklāma

Lai pārliecinoši atveidotu Britniju, Ievai bija jāapvieno ne tikai dziedāšana, bet arī enerģiska horeogrāfija un popzvaigznei raksturīgā skatuves harizma.

Dziesma, kas savulaik kļuva par vienu no Britnijas karjeras lielākajiem hitiem, prasīja gan precīzu tēla atveidi, gan īstu deviņdesmito gadu popmūzikas noskaņu.

Ievai izdevās godam tikt galā ar šo uzdevumu, un vakara noslēgumā viņa saņēma arī patīkamu apliecinājumu savam sniegumam — uzvaru ceturtajā raidījumā.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mūziķi #popmūzika #slavenības #šovi #tv
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