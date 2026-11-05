Harija Vītoliņa sastāva mikslis

Lai arī hokeja pasaulē šobrīd ir daudz aktuālākas tēmas saistībā ar iespējamu Krievijas atgriešanos starptautiskajā apritē, ierastā dzīve nav apstājusies.
Latvijas hokeja izlase devusies uz Diseldorfu, lai piedalītos Vācijas kausa izcīņā. Pretiniekos Slovākija (šodien plkst. 17), Vācija (sestdien plkst. 19.30) un Austrija (svētdien plkst. 12), visas mūsējo spēles rādot televīzijas kanālā TV6.
Komandas sastāvs šoreiz diezgan liels mikslis – no jau pieredzējušiem spēlētājiem līdz tālākām rezervēm un dažiem debitantiem. Veselības un citu iemeslu dēļ nespēlēs Rūdolfs Balcers, Mārtiņš Dzierkals, Kristers Gudļevskis, Jānis Jaks, Oskars Batņa un Deniss Smirnovs. Toties pēc ilgāka pārtraukuma uzbrukumā būs Rodrigo Ābols, kurš iepriekš spēlēja NHL, bet šosezon pelna Šveices frankus Bernes klubā. Ābols pēc traumas sezonu sāka smagi, bet tagad ir ieskrējies un ir "Bern" vienības rezultatīvākais uzbrucējs (bernieši viņu pat sākumā nav gribējuši laist uz izlasi). No pieredzējušajiem jāmin arī vārtsargs Ivars Punnenovs, aizsardzībā Kristaps Zīle, kurš nule pagarinājis līgumu vēl uz diviem gadiem Čehijas pilsētā Liberecā, un Kristiāns Rubīns, uzbrukumā bez Ābola tonis jāuzdod arī Renāram Krastenbergam, Tomam Andersonam, Haraldam Eglem un Fēliksam Gavaram, kurš teicami sācis sezonu Čehijā. Pārējie šobrīd vairāk ir izlases tuvākie rezervisti ar potenciālu tuvākā vai tālākā nākotnē izkarot stabilu vietu sastāvā. Starp viņiem jāizceļ Šveices pēc spēka otrajā līgā spēlējošais Daniels Serkins, kam šis ir pirmais izsaukums uz lielo izlasi. Pavasarī izlases treniņnometnē piedalījās vārtsargs Jānis Fecers, kurš kļuvis par pirmo numuru Dānijas čempionvienībā Herningā, taču tad pie spēlēšanas viņš netika, tāpēc Diseldorfā arī Feceram varētu būt debija. No jaunajiem iespēja dota arī uzbrucējam Bruno Osmanim, kurš rezultatīvi spēlē Zviedrijas otrajā līgā. Komandā ir arī trīs spēlētāji no Baltijas līgas klubiem – uzbrucēji Patriks Zabusovs (Jelgava), Dāniels Andersons (Liepāja) un Rūdolfs Polcs ("Mogo").
Papildinājumi notikuši koalīcijā pret nespēlēšanu ar agresoriem. Latvijai, Somijai, Zviedrijai, Dānijai un Norvēģijai pievienojušās arī Čehija un Austrija, savukārt Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņojis, ka Krievija nepiedalīsies gadu mijā Kanādā gaidāmajā pasaules čempionātā junioriem. Kanādieši viņus vienkārši neielaidīs valstī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Lai arī hokeja pasaulē šobrīd ir daudz aktuālākas tēmas saistībā ar iespējamu Krievijas atgriešanos starptautiskajā apritē, ierastā dzīve nav apstājusies.
Latvijas hokeja izlase devusies uz Diseldorfu, lai piedalītos Vācijas kausa izcīņā. Pretiniekos Slovākija (šodien plkst. 17), Vācija (sestdien plkst. 19.30) un Austrija (svētdien plkst. 12), visas mūsējo spēles rādot televīzijas kanālā TV6.
Komandas sastāvs šoreiz diezgan liels mikslis – no jau pieredzējušiem spēlētājiem līdz tālākām rezervēm un dažiem debitantiem. Veselības un citu iemeslu dēļ nespēlēs Rūdolfs Balcers, Mārtiņš Dzierkals, Kristers Gudļevskis, Jānis Jaks, Oskars Batņa un Deniss Smirnovs. Toties pēc ilgāka pārtraukuma uzbrukumā būs Rodrigo Ābols, kurš iepriekš spēlēja NHL, bet šosezon pelna Šveices frankus Bernes klubā. Ābols pēc traumas sezonu sāka smagi, bet tagad ir ieskrējies un ir "Bern" vienības rezultatīvākais uzbrucējs (bernieši viņu pat sākumā nav gribējuši laist uz izlasi). No pieredzējušajiem jāmin arī vārtsargs Ivars Punnenovs, aizsardzībā Kristaps Zīle, kurš nule pagarinājis līgumu vēl uz diviem gadiem Čehijas pilsētā Liberecā, un Kristiāns Rubīns, uzbrukumā bez Ābola tonis jāuzdod arī Renāram Krastenbergam, Tomam Andersonam, Haraldam Eglem un Fēliksam Gavaram, kurš teicami sācis sezonu Čehijā. Pārējie šobrīd vairāk ir izlases tuvākie rezervisti ar potenciālu tuvākā vai tālākā nākotnē izkarot stabilu vietu sastāvā. Starp viņiem jāizceļ Šveices pēc spēka otrajā līgā spēlējošais Daniels Serkins, kam šis ir pirmais izsaukums uz lielo izlasi. Pavasarī izlases treniņnometnē piedalījās vārtsargs Jānis Fecers, kurš kļuvis par pirmo numuru Dānijas čempionvienībā Herningā, taču tad pie spēlēšanas viņš netika, tāpēc Diseldorfā arī Feceram varētu būt debija. No jaunajiem iespēja dota arī uzbrucējam Bruno Osmanim, kurš rezultatīvi spēlē Zviedrijas otrajā līgā. Komandā ir arī trīs spēlētāji no Baltijas līgas klubiem – uzbrucēji Patriks Zabusovs (Jelgava), Dāniels Andersons (Liepāja) un Rūdolfs Polcs ("Mogo").
Papildinājumi notikuši koalīcijā pret nespēlēšanu ar agresoriem. Latvijai, Somijai, Zviedrijai, Dānijai un Norvēģijai pievienojušās arī Čehija un Austrija, savukārt Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņojis, ka Krievija nepiedalīsies gadu mijā Kanādā gaidāmajā pasaules čempionātā junioriem. Kanādieši viņus vienkārši neielaidīs valstī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu