Tramps pārmet "Fox News" nelojalitāti

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien kritizēja konservatīvo telekanālu "Fox News" un pārmeta tam nelojalitāti, kamēr viņš neapmierināts vēroja ASV vidustermiņa vēlēšanu pirmos rezultātus, kas pārsvarā liecina par demokrātu panākumiem.
80 gadus vecais Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" publicēja trīs ierakstus par "Fox", vainojot telekanāla reitingu kritumā nepietiekamu tā lojalitāti viņam.
Vienā ierakstā, kas tika nosūtīts pēc pirmo balsošanas iecirkņu slēgšanas ASV vidustermiņa vēlēšanās, Tramps rakstīja, ka "Fox" reitingi ir "tālu lejā nevis manis dēļ, bet tāpēc, ka viņi ir pret mani!"
Citā ierakstā Tramps nosauca telekanāla raidījuma vadītāju par "stulbu kā zābaks", bet trešajā kritizēja "Fox" veiktu vēlētāju aptauju, kas esot "vienmēr vissliktākā".
""Fox News" reitingi ir dziļi lejā (27%!), jo viņi tērē pārāk daudz laika, atspoguļojot ar Trampu sajukušos demokrātus!" piebilda Tramps.
Atgādinām, ka otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguvuši kontroli pār abām Savienoto Valstu Kongresa palātām, liecina mediju prognozes un līdz šim apkopotie rezultāti.
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ASV prezidents Donalds Tramps otrdien kritizēja konservatīvo telekanālu "Fox News" un pārmeta tam nelojalitāti, kamēr viņš neapmierināts vēroja ASV vidustermiņa vēlēšanu pirmos rezultātus, kas pārsvarā liecina par demokrātu panākumiem.
80 gadus vecais Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" publicēja trīs ierakstus par "Fox", vainojot telekanāla reitingu kritumā nepietiekamu tā lojalitāti viņam.
Vienā ierakstā, kas tika nosūtīts pēc pirmo balsošanas iecirkņu slēgšanas ASV vidustermiņa vēlēšanās, Tramps rakstīja, ka "Fox" reitingi ir "tālu lejā nevis manis dēļ, bet tāpēc, ka viņi ir pret mani!"
Citā ierakstā Tramps nosauca telekanāla raidījuma vadītāju par "stulbu kā zābaks", bet trešajā kritizēja "Fox" veiktu vēlētāju aptauju, kas esot "vienmēr vissliktākā".
""Fox News" reitingi ir dziļi lejā (27%!), jo viņi tērē pārāk daudz laika, atspoguļojot ar Trampu sajukušos demokrātus!" piebilda Tramps.
Atgādinām, ka otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguvuši kontroli pār abām Savienoto Valstu Kongresa palātām, liecina mediju prognozes un līdz šim apkopotie rezultāti.
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