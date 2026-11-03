Daži jaunās Saeimas deputāti zvērestu nodevuši latgaliski

Vairāki parlamentārieši 15. Saeimas deputāta zvērestu otrdien izvēlējās dot latgaliski.
Nacionālās apvienības (NA) deputāts Rolands Keišs kā pirmais deputāts 15. Saeimas pirmajā sēdē zvērestu jeb svinīgo solījumu nodeva latgaliski.
Svinīgo solījumu latgaliski nodeva arī Viktorija Pleškāne (LPV), Andrejs Svilāns (AS) un Juris Viļums (AS).
Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo viņi to deva neprecīzi.
15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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Vairāki parlamentārieši 15. Saeimas deputāta zvērestu otrdien izvēlējās dot latgaliski.
Nacionālās apvienības (NA) deputāts Rolands Keišs kā pirmais deputāts 15. Saeimas pirmajā sēdē zvērestu jeb svinīgo solījumu nodeva latgaliski.
Svinīgo solījumu latgaliski nodeva arī Viktorija Pleškāne (LPV), Andrejs Svilāns (AS) un Juris Viļums (AS).
Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo viņi to deva neprecīzi.
15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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