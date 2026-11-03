Jaunās Saeimas lielāko frakciju uzticēs vadīt Kučinskim

"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakciju vadīs līdzšinējais finanšu ministrs Māris Kučinskis, bet viņa vietnieki būs Dāvis Melnaksnis un Raimonds Bergmanis.
Frakcijas priekšsēdētāja un viņa vietnieku vēlēšanas notiks 15. Saeimas sēdes pirmajā pārtraukumā.
Kā ziņots, 15. Saeima šodien sanāk uz pirmo sēdi.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticējis AS pārstāvim, līdzšinējam Ministru prezidentam Andrim Kulbergam. AS vēlēšanās ieguva 41 deputāta mandātu un kļuva par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, Nacionālā apvienība ar desmit mandātiem un "Jaunā vienotība" (JV) ar septiņiem mandātiem.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka paralēli valdības sarunām notiek arī konsultācijas par 15. Saeimas Prezidija sastāvu. Saeimas priekšsēdētāja amatam tiek virzīts Edvards Smiltēns (AS), bet vietas Prezidijā varētu ieņemt arī Raimonds Vējonis (AS), Linda Liepiņa (LPV), Ināra Mūrniece (NA) un Antoņina Ņenaševa (P). JV vieta Saeimas Prezidijā pagaidām netiek plānota.
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"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakciju vadīs līdzšinējais finanšu ministrs Māris Kučinskis, bet viņa vietnieki būs Dāvis Melnaksnis un Raimonds Bergmanis.
Frakcijas priekšsēdētāja un viņa vietnieku vēlēšanas notiks 15. Saeimas sēdes pirmajā pārtraukumā.
Kā ziņots, 15. Saeima šodien sanāk uz pirmo sēdi.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticējis AS pārstāvim, līdzšinējam Ministru prezidentam Andrim Kulbergam. AS vēlēšanās ieguva 41 deputāta mandātu un kļuva par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, Nacionālā apvienība ar desmit mandātiem un "Jaunā vienotība" (JV) ar septiņiem mandātiem.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka paralēli valdības sarunām notiek arī konsultācijas par 15. Saeimas Prezidija sastāvu. Saeimas priekšsēdētāja amatam tiek virzīts Edvards Smiltēns (AS), bet vietas Prezidijā varētu ieņemt arī Raimonds Vējonis (AS), Linda Liepiņa (LPV), Ināra Mūrniece (NA) un Antoņina Ņenaševa (P). JV vieta Saeimas Prezidijā pagaidām netiek plānota.
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