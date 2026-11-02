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#vide

Latvijā aizvadīts trešais siltākais oktobris meteoroloģisko novērojumu vēsturē

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 14:37
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2026. gada 02. novembris, 14:37
Rudens Latvijā.
Rudens Latvijā.
Foto: Valdis Semjonovs / Latvijas Mediji

Pagājušais mēnesis kļuva par trešo siltāko oktobri Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtā informācija.

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Dati par laikapstākļiem visā valstī tiek apkopoti kopš 1924. gada. Šā gada oktobra vidējā temperatūra Latvijā sasniedza +9,5 grādus jeb 2,7 grādus virs normas, un tikpat silts oktobris bija 2006. gadā. Pirmajā vietā ar +9,9 grādiem ierindojas 1967. gada oktobris, otrajā — 2020. gada oktobris, kura vidējā gaisa temperatūra bija vienu grāda desmitdaļu zemāka.

Minimālā gaisa temperatūra pagājušajā mēnesī bija -3 grādi 19. oktobrī Zosēnos, bet visaugstāk termometra stabiņš pakāpās mēneša pirmajā dienā Ventspilī — līdz +21,6 grādiem. Visas oktobra dienas, izņemot 19. datumu, bija siltākas par normu, un mēneša gaitā tika pārspēti trīs maksimālās gaisa temperatūras rekordi.

Nokrišņu daudzums aizvadītajā mēnesī valstī vidēji bija 39,5 milimetri jeb 53% no 1991.-2020. gada oktobra vidējā lieluma. Visvairāk nokrišņu — 94 milimetri — bija Rucavā, bet vismazāk lija Dobelē, kur nokrišņu daudzums nepārsniedza 14 milimetrus.

Sausuma un mitruma rādītājs lielā daļā Latvijas teritorijas oktobrī bija normas robežās, tomēr Zemgalē, Rīgā un atsevišķās stacijās Kurzemē un Vidzemē oktobris bija sausāks par normu.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 88% — no 85% Ainažos, Liepājā un Ventspilī līdz 92% Dobelē. Stiprākās vēja brāzmas — 28 metri sekundē — tika novērotas 9. oktobrī Ventspilī.

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Pagājušais mēnesis kļuva par trešo siltāko oktobri Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtā informācija.

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Dati par laikapstākļiem visā valstī tiek apkopoti kopš 1924. gada. Šā gada oktobra vidējā temperatūra Latvijā sasniedza +9,5 grādus jeb 2,7 grādus virs normas, un tikpat silts oktobris bija 2006. gadā. Pirmajā vietā ar +9,9 grādiem ierindojas 1967. gada oktobris, otrajā — 2020. gada oktobris, kura vidējā gaisa temperatūra bija vienu grāda desmitdaļu zemāka.

Minimālā gaisa temperatūra pagājušajā mēnesī bija -3 grādi 19. oktobrī Zosēnos, bet visaugstāk termometra stabiņš pakāpās mēneša pirmajā dienā Ventspilī — līdz +21,6 grādiem. Visas oktobra dienas, izņemot 19. datumu, bija siltākas par normu, un mēneša gaitā tika pārspēti trīs maksimālās gaisa temperatūras rekordi.

Nokrišņu daudzums aizvadītajā mēnesī valstī vidēji bija 39,5 milimetri jeb 53% no 1991.-2020. gada oktobra vidējā lieluma. Visvairāk nokrišņu — 94 milimetri — bija Rucavā, bet vismazāk lija Dobelē, kur nokrišņu daudzums nepārsniedza 14 milimetrus.

Sausuma un mitruma rādītājs lielā daļā Latvijas teritorijas oktobrī bija normas robežās, tomēr Zemgalē, Rīgā un atsevišķās stacijās Kurzemē un Vidzemē oktobris bija sausāks par normu.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 88% — no 85% Ainažos, Liepājā un Ventspilī līdz 92% Dobelē. Stiprākās vēja brāzmas — 28 metri sekundē — tika novērotas 9. oktobrī Ventspilī.

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