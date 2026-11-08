Katram trešajam bērnam ir redzes problēmas — pazīmes, ko vecāki nedrīkst ignorēt

Bērns arvien biežāk samiedz acis, skatoties uz tāfeli, sēž tuvāk televizoram vai pievelk grāmatu un telefonu pavisam tuvu sejai? Šīs šķietami nenozīmīgās izmaiņas var liecināt par tuvredzību jeb miopiju — vienu no izplatītākajām redzes problēmām bērnu un pusaudžu vidū, stāsta 360TV raidījumā "Māmiņu klubs piedāvā — Mājas. Ģimene. Mēs".
Saskaņā ar starptautisko pētījumu datiem tuvredzība skar aptuveni katru trešo bērnu un pusaudzi pasaulē, un prognozes liecina, ka nākotnē šī problēma kļūs vēl aktuālāka.
Īpaši satraucoši ir tas, ka bērni bieži paši nepamana vai neapzinās redzes pasliktināšanos. Pirmās pazīmes nereti ievēro vecāki vai skolotāji, piemēram, kad bērnam kļūst grūtāk saskatīt uz tāfeles rakstīto. Savlaicīga diagnostika ir būtiska, jo mūsdienās tuvredzību iespējams ne tikai koriģēt ar brillēm, bet arī kontrolēt tās progresēšanu.
Bērnu redzes veselība ir jautājums, kam vērts pievērst uzmanību jau no pirmajiem skolas gadiem. Par to atgādina arī optometriste Anastasija Parahņēviča.
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Bērns arvien biežāk samiedz acis, skatoties uz tāfeli, sēž tuvāk televizoram vai pievelk grāmatu un telefonu pavisam tuvu sejai? Šīs šķietami nenozīmīgās izmaiņas var liecināt par tuvredzību jeb miopiju — vienu no izplatītākajām redzes problēmām bērnu un pusaudžu vidū, stāsta 360TV raidījumā "Māmiņu klubs piedāvā — Mājas. Ģimene. Mēs".
Saskaņā ar starptautisko pētījumu datiem tuvredzība skar aptuveni katru trešo bērnu un pusaudzi pasaulē, un prognozes liecina, ka nākotnē šī problēma kļūs vēl aktuālāka.
Īpaši satraucoši ir tas, ka bērni bieži paši nepamana vai neapzinās redzes pasliktināšanos. Pirmās pazīmes nereti ievēro vecāki vai skolotāji, piemēram, kad bērnam kļūst grūtāk saskatīt uz tāfeles rakstīto. Savlaicīga diagnostika ir būtiska, jo mūsdienās tuvredzību iespējams ne tikai koriģēt ar brillēm, bet arī kontrolēt tās progresēšanu.
Bērnu redzes veselība ir jautājums, kam vērts pievērst uzmanību jau no pirmajiem skolas gadiem. Par to atgādina arī optometriste Anastasija Parahņēviča.
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