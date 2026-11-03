Nedēļas nogalē Latvijā divos traģiskos negadījumos dzīvību zaudē traktoristi

Nedēļas nogalē Latvijā reģistrēti divi traģiski negadījumi, kuros dzīvību zaudējuši traktoru vadītāji. Abos gadījumos notikušais saistīts ar lauksaimniecības tehnikas vadīšanu, taču negadījumu apstākļi bijuši atšķirīgi, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Helovīnu naktī Madonas novada Ērgļu pagastā dzīvību zaudējis traktora vadītājs, kura vadītā tehnika nezināmu iemeslu dēļ iebraukusi dīķī. Vīrietis pats saviem spēkiem no ūdens izkļūt nespēja, un viņa mirstīgās atliekas no ūdenstilpes izcēla operatīvie dienesti. Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.
Nākamajā dienā Cēsu novada Stalbes pagastā noticis vēl viens traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudējis traktorists.
Lauksaimniecības tehnikas vadītājs ar hidromanipulatora strēli aizķēris elektrolīnijas vadus. Vīrietis gāja bojā notikuma vietā, un, kad ieradās mediķi, viņa dzīvību vairs nebija iespējams glābt. Iespējams, nāvi izraisījusi elektrotrauma, taču precīzu nāves cēloni noteiks tiesu medicīnas ekspertīzē.
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Nedēļas nogalē Latvijā reģistrēti divi traģiski negadījumi, kuros dzīvību zaudējuši traktoru vadītāji. Abos gadījumos notikušais saistīts ar lauksaimniecības tehnikas vadīšanu, taču negadījumu apstākļi bijuši atšķirīgi, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Helovīnu naktī Madonas novada Ērgļu pagastā dzīvību zaudējis traktora vadītājs, kura vadītā tehnika nezināmu iemeslu dēļ iebraukusi dīķī. Vīrietis pats saviem spēkiem no ūdens izkļūt nespēja, un viņa mirstīgās atliekas no ūdenstilpes izcēla operatīvie dienesti. Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.
Nākamajā dienā Cēsu novada Stalbes pagastā noticis vēl viens traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudējis traktorists.
Lauksaimniecības tehnikas vadītājs ar hidromanipulatora strēli aizķēris elektrolīnijas vadus. Vīrietis gāja bojā notikuma vietā, un, kad ieradās mediķi, viņa dzīvību vairs nebija iespējams glābt. Iespējams, nāvi izraisījusi elektrotrauma, taču precīzu nāves cēloni noteiks tiesu medicīnas ekspertīzē.
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