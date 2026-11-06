Tavars labprāt paliktu ministra krēslā arī jaunajā valdībā

"Apvienotā saraksta" (AS) viens no līderiem Edgars Tavars vēlētos turpināt darbu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā arī nākamajā Andra Kulberga (AS) veidotajā valdībā, sacīja politiķis, vienlaikus apgalvojot, ka pašlaik esot pāragri runāt par konkrētiem kandidātiem uz amatiem.
"Es neredzu vajadzību atteikties no tādas iespējas, ja tāda iespēja būs. Es redzu, ka reģionālajā politikā vēl ir ļoti daudz darāmā," sprieda Tavars, pēc kura vārdiem lēmumi par nākamās valdības sastāvu vēl neesot pieņemti.
Pēc politiķa teiktā, šobrīd vēl ir pāragri spriest par to, kuri cilvēki varētu ieņemt ministru amatus topošajā Ministru kabinetā, jo valdības veidošanas sarunas vēl turpinās un joprojām tiek apspriesti dažādi sadarbības modeļi.
Tavars arī norādīja, ka tiek diskutēts par iespējamu valsts pārvaldes efektivizāciju, tostarp atsevišķu ministriju reorganizāciju vai funkciju pārskatīšanu, lai mazinātu izdevumus un uzlabotu pārvaldību.
Premjerministrs Andris Kulbergs (AS) līdz turpmākam lēmumam pildīs tieslietu ministra pienākumus pēc tam, kad līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) atkāpās no amata saistībā ar 15. Saeimas priekšsēdētāja pienākumu uzņemšanos.
Otrdien 15. Saeima ievēlēja parlamenta Prezidiju. Par Saeimas priekšsēdētāju kļuva Edvards Smiltēns (AS), bet priekšsēdētāja biedru amatos ievēlēti Raimonds Vējonis un Ināra Mūrniece (NA). Savukārt Saeimas sekretāres amatā deputāti ievēlēja partijas "Latvija pirmajā vietā" politiķi Ramonu Petraviču, bet sekretāra biedres amatā — partijas "Progresīvie" pārstāvi Antoņinu Ņenaševu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Pats politiķis iepriekš paudis cerību līdz valsts svētkiem novembra vidū piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli.
15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 deputāta mandātu, partija "Latvija pirmajā vietā" — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" — septiņas vietas parlamentā.
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"Apvienotā saraksta" (AS) viens no līderiem Edgars Tavars vēlētos turpināt darbu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā arī nākamajā Andra Kulberga (AS) veidotajā valdībā, sacīja politiķis, vienlaikus apgalvojot, ka pašlaik esot pāragri runāt par konkrētiem kandidātiem uz amatiem.
"Es neredzu vajadzību atteikties no tādas iespējas, ja tāda iespēja būs. Es redzu, ka reģionālajā politikā vēl ir ļoti daudz darāmā," sprieda Tavars, pēc kura vārdiem lēmumi par nākamās valdības sastāvu vēl neesot pieņemti.
Pēc politiķa teiktā, šobrīd vēl ir pāragri spriest par to, kuri cilvēki varētu ieņemt ministru amatus topošajā Ministru kabinetā, jo valdības veidošanas sarunas vēl turpinās un joprojām tiek apspriesti dažādi sadarbības modeļi.
Tavars arī norādīja, ka tiek diskutēts par iespējamu valsts pārvaldes efektivizāciju, tostarp atsevišķu ministriju reorganizāciju vai funkciju pārskatīšanu, lai mazinātu izdevumus un uzlabotu pārvaldību.
Premjerministrs Andris Kulbergs (AS) līdz turpmākam lēmumam pildīs tieslietu ministra pienākumus pēc tam, kad līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) atkāpās no amata saistībā ar 15. Saeimas priekšsēdētāja pienākumu uzņemšanos.
Otrdien 15. Saeima ievēlēja parlamenta Prezidiju. Par Saeimas priekšsēdētāju kļuva Edvards Smiltēns (AS), bet priekšsēdētāja biedru amatos ievēlēti Raimonds Vējonis un Ināra Mūrniece (NA). Savukārt Saeimas sekretāres amatā deputāti ievēlēja partijas "Latvija pirmajā vietā" politiķi Ramonu Petraviču, bet sekretāra biedres amatā — partijas "Progresīvie" pārstāvi Antoņinu Ņenaševu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Pats politiķis iepriekš paudis cerību līdz valsts svētkiem novembra vidū piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli.
15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 deputāta mandātu, partija "Latvija pirmajā vietā" — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" — septiņas vietas parlamentā.
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