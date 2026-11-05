Jenzis darbu "Michelin" līmenī pašreizējos apstākļos pielīdzina varoņdarbam

"Michelin" ceļvedis jaunajiem nozares profesionāļiem apliecina, ka ēdināšanas un viesmīlības nozarē iespējams veidot karjeru un sasniegt pasaules līmeņa rezultātus, pauda Latvijas Restorānu biedrības (LRB) valdes loceklis Jānis Jenzis (AS), komentējot Latvijas restorānu iekļaušanu starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā.
Viņš norādīja, ka īpaši vērtīgi ir tas, ka ceļvedī iekļauti arī restorāni ārpus Rīgas. Tas paver iespējas gastronomijas tūristiem pagarināt uzturēšanos Latvijā un apmeklēt restorānus dažādos reģionos.
Viņš piebilda, ka ik gadu ir cerības, ka kāds Latvijas restorāns saņems divas "Michelin" zvaigznes, taču ir jāturpina strādāt.
Jenzis atzīmēja, ka zvaigžņu piešķiršanai ir noteikti ļoti precīzi kritēriji, kurus vērtē anonīmi viesi un eksperti. Tas sniedz motivāciju nozares pārstāvjiem turpināt attīstīties, taču Latvija šajā ceļā ir tikai sākumā.
Tāpat viņš norādīja, ka ar cerībām skatās uz jaunajiem nozares profesionāļiem, jo viņi redz, ka ēdināšanas un viesmīlības nozarē iespējams veidot karjeru un sasniegt pasaules līmeņa rezultātus.
Viņš sacīja, ka gastronomijas nozarei šī ir gada nozīmīgākā diena, jo iekļūšana "Michelin" ceļvedī ir prestiža. Tas ir svarīgi arī Latvijas tūrismam kopumā, jo informācija par ceļvedi tiek izplatīta starptautiski un sasniedz "Michelin" ceļotājus, kuri pēc tam var plānot savus braucienus uz Latviju.
Jenzis atgādināja, ka pirmajā gadā, kad Latvija iekļauta "Michelin" ceļvedī, restorāna "Max Cekot Kitchen" šefpavāra Maksima Cekota rezervāciju sistēma piedzīvoja pārslodzi, jo ievērojami pieauga rezervāciju skaits no ārvalstīm. Tas apliecina ceļveža tiešo ietekmi uz tūristu plūsmu.
Viņš "Michelin" ceļveža piesaisti Latvijai vērtēja kā vienu no vērtīgākajiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ieguldījumiem gastronomijas tūrisma attīstībā.
Tāpat Jenzis uzsvēra, ka jāņem vērā apstākļi, kādos nozares pārstāvji strādā. Viņš norādīja, ka krīze nozarē turpinās aptuveni septiņus gadus — pēc Covid-19 pandēmijas un tās izraisītajiem ierobežojumiem sekoja Krievijas agresija Ukrainā, kas joprojām būtiski ietekmē tūrismu. Tūristu pavadīto nakšu skaits Latvijā joprojām ir mazāks nekā 2019. gadā. Ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu un inflāciju, spēja šādos apstākļos strādāt augstā līmenī ir sava veida varoņdarbs, pauda Jenzis.
Komentējot faktu, ka vairāki restorāni, kas iepriekš bijuši iekļauti "Michelin" ceļvedī, ir slēgti, Jenzis norādīja, ka tas apliecina nozares grūtības. Tāpēc, pēc viņa teiktā, īpaši jānovērtē kolēģi, kuriem izdevies saglabāt augstu darba līmeni un nodrošināt uzņēmumu ilgtspēju. Viņš pauda cerību, ka Krievijas īstenotais karš Ukrainā beigsies un tūrisms varēs atgriezties normālos apstākļos, jo drošība ir ļoti svarīgs tūrisma priekšnoteikums.
Jenzis arī uzsvēra tūrisma mārketinga nozīmi, norādot, ka pēdējos gados tam piešķirtais finansējums ir samazināts. Viņaprāt, ieguldījumi mārketingā sniedz atdevi, savukārt nepietiekama Latvijas popularizēšana apgrūtina konkurenci ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju.
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"Michelin" ceļvedis jaunajiem nozares profesionāļiem apliecina, ka ēdināšanas un viesmīlības nozarē iespējams veidot karjeru un sasniegt pasaules līmeņa rezultātus, pauda Latvijas Restorānu biedrības (LRB) valdes loceklis Jānis Jenzis (AS), komentējot Latvijas restorānu iekļaušanu starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā.
Viņš norādīja, ka īpaši vērtīgi ir tas, ka ceļvedī iekļauti arī restorāni ārpus Rīgas. Tas paver iespējas gastronomijas tūristiem pagarināt uzturēšanos Latvijā un apmeklēt restorānus dažādos reģionos.
Viņš piebilda, ka ik gadu ir cerības, ka kāds Latvijas restorāns saņems divas "Michelin" zvaigznes, taču ir jāturpina strādāt.
Jenzis atzīmēja, ka zvaigžņu piešķiršanai ir noteikti ļoti precīzi kritēriji, kurus vērtē anonīmi viesi un eksperti. Tas sniedz motivāciju nozares pārstāvjiem turpināt attīstīties, taču Latvija šajā ceļā ir tikai sākumā.
Tāpat viņš norādīja, ka ar cerībām skatās uz jaunajiem nozares profesionāļiem, jo viņi redz, ka ēdināšanas un viesmīlības nozarē iespējams veidot karjeru un sasniegt pasaules līmeņa rezultātus.
Viņš sacīja, ka gastronomijas nozarei šī ir gada nozīmīgākā diena, jo iekļūšana "Michelin" ceļvedī ir prestiža. Tas ir svarīgi arī Latvijas tūrismam kopumā, jo informācija par ceļvedi tiek izplatīta starptautiski un sasniedz "Michelin" ceļotājus, kuri pēc tam var plānot savus braucienus uz Latviju.
Jenzis atgādināja, ka pirmajā gadā, kad Latvija iekļauta "Michelin" ceļvedī, restorāna "Max Cekot Kitchen" šefpavāra Maksima Cekota rezervāciju sistēma piedzīvoja pārslodzi, jo ievērojami pieauga rezervāciju skaits no ārvalstīm. Tas apliecina ceļveža tiešo ietekmi uz tūristu plūsmu.
Viņš "Michelin" ceļveža piesaisti Latvijai vērtēja kā vienu no vērtīgākajiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ieguldījumiem gastronomijas tūrisma attīstībā.
Tāpat Jenzis uzsvēra, ka jāņem vērā apstākļi, kādos nozares pārstāvji strādā. Viņš norādīja, ka krīze nozarē turpinās aptuveni septiņus gadus — pēc Covid-19 pandēmijas un tās izraisītajiem ierobežojumiem sekoja Krievijas agresija Ukrainā, kas joprojām būtiski ietekmē tūrismu. Tūristu pavadīto nakšu skaits Latvijā joprojām ir mazāks nekā 2019. gadā. Ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu un inflāciju, spēja šādos apstākļos strādāt augstā līmenī ir sava veida varoņdarbs, pauda Jenzis.
Komentējot faktu, ka vairāki restorāni, kas iepriekš bijuši iekļauti "Michelin" ceļvedī, ir slēgti, Jenzis norādīja, ka tas apliecina nozares grūtības. Tāpēc, pēc viņa teiktā, īpaši jānovērtē kolēģi, kuriem izdevies saglabāt augstu darba līmeni un nodrošināt uzņēmumu ilgtspēju. Viņš pauda cerību, ka Krievijas īstenotais karš Ukrainā beigsies un tūrisms varēs atgriezties normālos apstākļos, jo drošība ir ļoti svarīgs tūrisma priekšnoteikums.
Jenzis arī uzsvēra tūrisma mārketinga nozīmi, norādot, ka pēdējos gados tam piešķirtais finansējums ir samazināts. Viņaprāt, ieguldījumi mārketingā sniedz atdevi, savukārt nepietiekama Latvijas popularizēšana apgrūtina konkurenci ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju.
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