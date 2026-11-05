VIDEO: Sieviete reibumā bēg no policijas, ietriecas kokā un skrien kapu virzienā

Sestdien, 31. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, kādā tirdzniecības vietā atrodas sieviete, kura, būdama alkohola reibumā, gatavojas turpināt ceļu ar automašīnu, un līdzcilvēkiem neizdevās viņu atturēt. Likumsargi fiksēja automašīnu, kuras vadītāja palielināja braukšanas ātrumu, zaudēja kontroli pār automašīnu un ietriecās kokos, bet pēc negadījuma centās aizbēgt no notikuma vietas, taču tika aizturēta, informē policijā.
Šā gada 31. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, Mazirbē, veikalā atrodas autovadītāja alkohola reibumā, kura gatavojas doties ceļā ar automašīnu "Audi", norādot arī reģistrācijas numura zīmi. Līdzcilvēki centušies sievieti atturēt, taču bez panākumiem.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas dienesta transportlīdzeklim ieslēdza bākugunis un aiz apdzīvotas vietas Dundaga tika pamanīta minētā automašīna.
Likumsargi apgriezās braukšanai pretējā virzienā un brauca pakaļ automašīnai, lai to apturētu. Transportlīdzekļa "Audi" vadītāja nogriezās uz mazākas nozīmes ceļu, kas ved uz Anstrupes kapiem un uzņēma ātrumu līdz 121 kilometram stundā. Pēc pāris metriem transportlīdzeklis sāka braukt pa ceļmalu līdz brīdim, kad ietriecās kokos.
No transportlīdzekļa vadītājas puses izkāpa sieviete un skrēja Anstrupes kapu virzienā. Likumsargi apturēja dienesta transportlīdzekli un skrēja pakaļ sievietei, saucot "Stāt, policija!", uz ko sieviete nereaģēja un turpināja skriet prom. Sieviete tika panākta un, kad policists piegāja viņai klāt, viņa vairs nepretojās un devās līdzi uz dienesta transportlīdzekli.
Likumsargi noskaidroja sievietes identitāti un no viņas izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka, turklāt sievietes runa bija neskaidra. Arī sarunā sieviete atzina, ka alkoholu lietojusi, taču atteicās veikt alkohola pārbaudi. Automašīnas "Audi" salonā bija redzamas alus bundžas — gan pilnas, gan tukšas.
Tā kā automašīna "Audi" nepiederēja sievietei, tika noskaidrots automašīnas īpašnieks un informēts par ceļu satiksmes negadījuma faktu.
Valsts policijas amatpersonas uz notikuma vietu izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai pārliecinātos par sievietes veselības stāvokli, un miesas bojājumi viņai netika konstatēti.
Valsts policijas amatpersonas pret sievieti uzsāka administratīvo pārkāpumu procesus par ceļu satiksmes negadījumu, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Kā arī uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri nebija vienaldzīgi un centās atturēt sievieti no sēšanās pie stūres reibumā, kā arī informēja Valsts policiju par situāciju.
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Sestdien, 31. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, kādā tirdzniecības vietā atrodas sieviete, kura, būdama alkohola reibumā, gatavojas turpināt ceļu ar automašīnu, un līdzcilvēkiem neizdevās viņu atturēt. Likumsargi fiksēja automašīnu, kuras vadītāja palielināja braukšanas ātrumu, zaudēja kontroli pār automašīnu un ietriecās kokos, bet pēc negadījuma centās aizbēgt no notikuma vietas, taču tika aizturēta, informē policijā.
Šā gada 31. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, Mazirbē, veikalā atrodas autovadītāja alkohola reibumā, kura gatavojas doties ceļā ar automašīnu "Audi", norādot arī reģistrācijas numura zīmi. Līdzcilvēki centušies sievieti atturēt, taču bez panākumiem.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas dienesta transportlīdzeklim ieslēdza bākugunis un aiz apdzīvotas vietas Dundaga tika pamanīta minētā automašīna.
Likumsargi apgriezās braukšanai pretējā virzienā un brauca pakaļ automašīnai, lai to apturētu. Transportlīdzekļa "Audi" vadītāja nogriezās uz mazākas nozīmes ceļu, kas ved uz Anstrupes kapiem un uzņēma ātrumu līdz 121 kilometram stundā. Pēc pāris metriem transportlīdzeklis sāka braukt pa ceļmalu līdz brīdim, kad ietriecās kokos.
No transportlīdzekļa vadītājas puses izkāpa sieviete un skrēja Anstrupes kapu virzienā. Likumsargi apturēja dienesta transportlīdzekli un skrēja pakaļ sievietei, saucot "Stāt, policija!", uz ko sieviete nereaģēja un turpināja skriet prom. Sieviete tika panākta un, kad policists piegāja viņai klāt, viņa vairs nepretojās un devās līdzi uz dienesta transportlīdzekli.
Likumsargi noskaidroja sievietes identitāti un no viņas izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka, turklāt sievietes runa bija neskaidra. Arī sarunā sieviete atzina, ka alkoholu lietojusi, taču atteicās veikt alkohola pārbaudi. Automašīnas "Audi" salonā bija redzamas alus bundžas — gan pilnas, gan tukšas.
Tā kā automašīna "Audi" nepiederēja sievietei, tika noskaidrots automašīnas īpašnieks un informēts par ceļu satiksmes negadījuma faktu.
Valsts policijas amatpersonas uz notikuma vietu izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai pārliecinātos par sievietes veselības stāvokli, un miesas bojājumi viņai netika konstatēti.
Valsts policijas amatpersonas pret sievieti uzsāka administratīvo pārkāpumu procesus par ceļu satiksmes negadījumu, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Kā arī uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri nebija vienaldzīgi un centās atturēt sievieti no sēšanās pie stūres reibumā, kā arī informēja Valsts policiju par situāciju.
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