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Zīmē Gatis Šļūka: Ziemassvētku egle un mizgrauži

Gatis Šļūka
Gatis Šļūka
/
Latvijas Mediji
2026. gada 04. novembris, 06:00
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2026. gada 04. novembris, 06:00
Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.
Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.
Foto: Gatis Šļūka

Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.

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Pašvaldība informē, ka egle zaudējusi zaļo galotni, un arboristu atzinums liecina, ka drošības apsvērumu dēļ tā ir jānozāģē. Limbažu novada pašvaldības vadība un speciālisti pirmdien pārrunājuši iespējamos risinājumus. Apsvērtas vairākas iespējas, piemēram, Baumaņu Kārļa laukumā uzstādīt no meža atvestu lielu egli vai arī šogad tradicionālās Ziemassvētku egles vietā svētku rotās ietērpt Baumaņu Kārļa laukumā augošo lielo ozolu. Vienojušies, ka šogad Limbažu pilsētas centrālā Ziemassvētku egle būs pie pašvaldības domes ēkas augošā egle.

Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.
Foto: Gatis Šļūka

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Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.

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Pašvaldība informē, ka egle zaudējusi zaļo galotni, un arboristu atzinums liecina, ka drošības apsvērumu dēļ tā ir jānozāģē. Limbažu novada pašvaldības vadība un speciālisti pirmdien pārrunājuši iespējamos risinājumus. Apsvērtas vairākas iespējas, piemēram, Baumaņu Kārļa laukumā uzstādīt no meža atvestu lielu egli vai arī šogad tradicionālās Ziemassvētku egles vietā svētku rotās ietērpt Baumaņu Kārļa laukumā augošo lielo ozolu. Vienojušies, ka šogad Limbažu pilsētas centrālā Ziemassvētku egle būs pie pašvaldības domes ēkas augošā egle.

Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.
Foto: Gatis Šļūka

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Zīmē Gatis Šļūka Karikatūra
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Turpini lasīt
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