Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.
Pašvaldība informē, ka egle zaudējusi zaļo galotni, un arboristu atzinums liecina, ka drošības apsvērumu dēļ tā ir jānozāģē. Limbažu novada pašvaldības vadība un speciālisti pirmdien pārrunājuši iespējamos risinājumus. Apsvērtas vairākas iespējas, piemēram, Baumaņu Kārļa laukumā uzstādīt no meža atvestu lielu egli vai arī šogad tradicionālās Ziemassvētku egles vietā svētku rotās ietērpt Baumaņu Kārļa laukumā augošo lielo ozolu. Vienojušies, ka šogad Limbažu pilsētas centrālā Ziemassvētku egle būs pie pašvaldības domes ēkas augošā egle.
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Limbažos augošo centrālo Ziemassvētku egli Baumaņu Kārļa laukumā sabojājuši astoņzobu mizgrauži.
Pašvaldība informē, ka egle zaudējusi zaļo galotni, un arboristu atzinums liecina, ka drošības apsvērumu dēļ tā ir jānozāģē. Limbažu novada pašvaldības vadība un speciālisti pirmdien pārrunājuši iespējamos risinājumus. Apsvērtas vairākas iespējas, piemēram, Baumaņu Kārļa laukumā uzstādīt no meža atvestu lielu egli vai arī šogad tradicionālās Ziemassvētku egles vietā svētku rotās ietērpt Baumaņu Kārļa laukumā augošo lielo ozolu. Vienojušies, ka šogad Limbažu pilsētas centrālā Ziemassvētku egle būs pie pašvaldības domes ēkas augošā egle.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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