Premjera Andra Kulberga ārštata padomnieks Didzis Dejus pievērsis uzmanību ar savu sēdēšanu uz diviem krēsliem: viņš pārstāv valdības vadītāju dažādos formātos par imigrācijas jautājumiem un vienlaikus savam biznesam piesaista naudu no ārzemniekiem apmaiņā pret uzturēšanās atļaujām Latvijā – "zelta vīzām", kā tās bieži mēdz apzīmēt.
LTV raidījums "De facto" ziņo, ka Dejum piederošs uzņēmums "SIAPLG.EU" pēdējos gados piesaistījis 400 tūkstošus no astoņiem ārvalstniekiem. Pieci ir no Indijas, kā arī pa vienam Dienvidāfrikas, Sīrijas un ASV pilsonim. Pagaidām četri esot saņēmuši Latvijas uzturēšanās atļauju, pārējo pieteikumi vēl tiekot vērtēti. Viņi kļuvuši par uzņēmuma akcionāriem, bet bez balsstiesībām un iespējas izņemt dividendes. Šāda prakse redzēta arī citās firmās, kas piesaista naudu no "zelta vīzu" tīkotājiem. Katram no šiem ārvalstniekiem "zelta vīza" izmaksājusi precīzi 50 000 eiro. Dejus LTV stāstīja, ka saņemto naudu viņš caur pašam daļēji piederošu ASV kompāniju lielākoties investējis printēšanas ražotnē "AM Craft", kas nodarbojas ar gaisa kuģu salona detaļu ražošanu. Tas līdz šim strādājis ar zaudējumiem, taču galvenais mērķis pašlaik esot uzņēmuma izaugsme. Premjers Andris Kulbergs medijiem pauda, ka neredzot šajās darbībās interešu konfliktu, jo Dejus šādā veidā piesaistījis investorus, vēl pirms kļuvis par premjera padomnieku. "Interešu konflikts ir kur? Ka Didzis Dejus vai jebkurš no "start up" uzņēmumiem piesaista investīcijas, atrod veidu, kā finansēt savas idejas, kuras realizēt eksportspējīgās precēs? Tā jau nav tirdzniecība ar uzturēšanās atļaujām," uzskata Kulbergs. Tomēr arī padomnieka statusā Dejus turpinājis iesākto. Kā vēsta "De facto", augustā viņš piedalījās starptautiskā pilsonības "expo" konferencē Indijas galvaspilsētā Deli. Bildēs un video no pasākuma redzams, ka Dejus runā ar klātesošajiem, sēžot pie plakāta, kurā Latvija tiek reklamēta kā pirmais solis ātrai iekļūšanai Eiropā.
Premjera Andra Kulberga ārštata padomnieks Didzis Dejus pievērsis uzmanību ar savu sēdēšanu uz diviem krēsliem: viņš pārstāv valdības vadītāju dažādos formātos par imigrācijas jautājumiem un vienlaikus savam biznesam piesaista naudu no ārzemniekiem apmaiņā pret uzturēšanās atļaujām Latvijā – "zelta vīzām", kā tās bieži mēdz apzīmēt.
LTV raidījums "De facto" ziņo, ka Dejum piederošs uzņēmums "SIAPLG.EU" pēdējos gados piesaistījis 400 tūkstošus no astoņiem ārvalstniekiem. Pieci ir no Indijas, kā arī pa vienam Dienvidāfrikas, Sīrijas un ASV pilsonim. Pagaidām četri esot saņēmuši Latvijas uzturēšanās atļauju, pārējo pieteikumi vēl tiekot vērtēti. Viņi kļuvuši par uzņēmuma akcionāriem, bet bez balsstiesībām un iespējas izņemt dividendes. Šāda prakse redzēta arī citās firmās, kas piesaista naudu no "zelta vīzu" tīkotājiem. Katram no šiem ārvalstniekiem "zelta vīza" izmaksājusi precīzi 50 000 eiro. Dejus LTV stāstīja, ka saņemto naudu viņš caur pašam daļēji piederošu ASV kompāniju lielākoties investējis printēšanas ražotnē "AM Craft", kas nodarbojas ar gaisa kuģu salona detaļu ražošanu. Tas līdz šim strādājis ar zaudējumiem, taču galvenais mērķis pašlaik esot uzņēmuma izaugsme. Premjers Andris Kulbergs medijiem pauda, ka neredzot šajās darbībās interešu konfliktu, jo Dejus šādā veidā piesaistījis investorus, vēl pirms kļuvis par premjera padomnieku. "Interešu konflikts ir kur? Ka Didzis Dejus vai jebkurš no "start up" uzņēmumiem piesaista investīcijas, atrod veidu, kā finansēt savas idejas, kuras realizēt eksportspējīgās precēs? Tā jau nav tirdzniecība ar uzturēšanās atļaujām," uzskata Kulbergs. Tomēr arī padomnieka statusā Dejus turpinājis iesākto. Kā vēsta "De facto", augustā viņš piedalījās starptautiskā pilsonības "expo" konferencē Indijas galvaspilsētā Deli. Bildēs un video no pasākuma redzams, ka Dejus runā ar klātesošajiem, sēžot pie plakāta, kurā Latvija tiek reklamēta kā pirmais solis ātrai iekļūšanai Eiropā.