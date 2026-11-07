Publicējam viedokļus, kādus izteica lasītāji, šonedēļ zvanot uz redakciju.
● Rihards Kokins Rēzeknes novadā: "Savu iecienīto "Latvijas Avīzi" lasu Rēzeknes bibliotēkā. Ar interesi izlasīju reportāžu, kā jaunās 15. Saeimas deputāti bija sanākuši uz savu pirmo sēdi. Rodas priekšstats, ka deputāti īstenos kopīgos un katras savas partijas mērķus visas tautas labā. Novēlu, lai ministriju pārstāvji pievērstu lielāku uzmanību reģioniem, īpaši Latgalei."
● Gunārs Godiņš Smiltenē: "Klausos ziņās, ka valsts parāds esot ļoti liels. Būšot jāsavelk jostas. Domāju, ka tas vairāk attieksies uz tiem, kam jau tā ar visu jostu krīt nost bikses... Taču gribētos zināt, kurš konkrēti ir vainīgs pie tā milzu parāda. Jaunā Saeima par prioritātēm izvirzījusi arī ārējo un iekšējo drošību, kā arī demogrāfiju. Būtu labi, ja vismaz spētu apturēt Latvijas demogrāfiskā stāvokļa pasliktināšanos."
● Andris Rudzītis Rīgā: "Mums Latvijā ir pārāk daudz dažādu augstskolu. Tās varētu apvienot, līdz ar to paaugstinātos izglītības kvalitāte, rastos iespēja valstij ietaupīt līdzekļus, kurus varētu atvēlēt izglītības darbinieku algu palielināšanai. Manuprāt, nav vairs lietderīga Kultūras akadēmija, to varētu pievienot pašreizējai Mūzikas akadēmijai. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti Jelgavā varētu apvienot ar Latvijas Universitāti. Līdzīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti, kurā māca arī sociālās un humanitārās zinātnes un piesaista ārzemniekus. Celtos izglītības kvalitāte, nebūtu vajadzības pēc ārzemju studentiem, nerastos ar viņiem problēmas. Kur nu vēl dažādas privātās augstskolas – vajadzētu pārbaudīt to mācīšanas kvalitāti."
● Brigita Andermane Rīgā: "Televīzijā noskatījos jaunās Saeimas pirmo sēdi. Bija, ko redzēt, īpaši ģērbšanās stilu. Daža dāma – atnākusi pat kā uz Operu, par kungiem – īpašs prieks, jo visi bija lietišķi – uzvalkos un kaklasaitēs. Otru gandarījumu guvu no publiskās ziņas, ka Latvijas Hokeja federācija sadarbībā ar Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijām aktīvi strādājusi, lai vienotos par kopīgu nostāju nespēlēt hokeju ar agresorvalsts Krievijas un Baltkrievijas hokejkomandām. Tas tiešam priecē."
● Andrejs Pičukāns Balvu novadā: "3. novembra naktī pie mums, Balvu novadā pie Tilžas, bija ielidojis drons. Iespējams, Krievijas karadarbības rezultātā... Dzirdējām tarkšķa skaņu, pēcāk aiz mežiņa blīkšķi. Mani interesē, kāpēc nenostrādāja pretdronu ierīce."
Redakcijas piebilde. Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komunikācijas speciālisti 3. novembrī izplatīja paziņojumu medijiem par 1. un 3. novembrī notikušajiem bezpilota lidaparātu incidentiem Latvijas gaisa telpā. Tajā teikts: "Svētdien, 1. novembrī, NBS konstatēja bezpilota lidaparātu Latvijas gaisa telpā. Plkst. 18.57 Krāslavas un Ludzas novadā tika izsludināts apdraudējums Latvijas gaisa telpā. NBS sekoja bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorijai un reaģēšanai uz apdraudējumu iesaistīja pārtvērējdronu. Plkst. 19.16 bezpilota lidaparāts pameta Latvijas gaisa telpu, šķērsojot Latvijas–Krievijas valsts robežu. Plkst. 19.19, izvērtējot operatīvo situāciju, tika aktivizēts pārtvērējdrona pašiznīcināšanās mehānisms. Iedzīvotāju dzirdētā sprādziena skaņa bija saistīta ar pārtvērējdrona pašiznīcināšanos. Plkst. 19.30 apdraudējums Latvijas gaisa telpā tika atcelts. Bezpilota lidaparāts sākotnēji tika identificēts, izmantojot NBS pārtvērējdronu sistēmu. Pēc incidenta tika veikta NBS sensoru un pārtvērējdrona iegūto datu padziļināta analīze, kā arī konsultācijas ar Ukrainas partneriem. Secināts, ka Latvijas gaisa telpu, visticamāk, šķērsoja Krievijas "Geraņ" tipa bezpilota lidaparāts. Nav iespējams precīzi noteikt, vai bezpilota lidaparāts bija aprīkots ar sprāgstvielām. Naktī uz 3. novembri NBS atkārtoti konstatēja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Plkst. 0.10 Balvu un Ludzas novadā tika izsludināts apdraudējums. Šajā incidentā bezpilota lidaparāta konstatēšanai un sākotnējai identificēšanai tika izmantoti divi NBS pārtvērējdroni no atsevišķām palaišanas pozīcijām. Vienlaikus, reaģējot uz apdraudējumu, tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Plkst. 0.35 apdraudējums Latvijas gaisa telpā tika atcelts.
Saskaņā ar sākotnējo vizuālo identifikāciju, kas veikta, izmantojot NBS pārtvērējdronu sistēmu, 3. novembrī Latvijas gaisa telpā konstatētais bezpilota lidaparāts pēc tā vizuālajām pazīmēm līdzinājās Ukrainas bruņoto spēku izmantotajiem bezpilota lidaparātiem. Bezpilota lidaparāts, iespējams, nokritis Balvu novadā. Precīzāku informāciju par 3. novembra incidentā konstatētā bezpilota lidaparāta tipu, izcelsmi un iespējamo sprādzienbīstamību varēs sniegt pēc tā atrašanas un iegūtās informācijas analīzes.
NBS rīcībā ir vairākas komandas, kas aprīkotas ar pārtvērējdroniem un ir gatavas reaģēt uz bezpilota lidaparātu radītiem apdraudējumiem. Pārtvērējdronu sistēma ir jauns pretgaisa aizsardzības risinājums, kas NBS ieviests mazāk nekā pirms pusgada. Tā paredzēta citu bezpilota lidaparātu pārtveršanai un iznīcināšanai. NBS turpina pilnveidot pārtvērējdronu izmantošanas spējas." NBS Apvienotā štāba pārstāvis, pulkvežleitnants Intars Bērziņš 3. novembrī medijus arī informēja, ka Latvijā ražotais pārtvērējdrons "Blaze" ir viens no inovatīvākajiem risinājumiem, kas tikai aptuveni pusgadu ir NBS bruņojumā. NBS joprojām mācoties ar šo sistēmu efektīvi strādāt. Lai arī nevienā no gadījumiem Latvijas gaisa telpā ielidojušajiem droniem ar "Blaze" sistēmu netika trāpīts, NBS vērtē, ka abos gadījumos sistēma pierādījusi efektivitāti un praktiskumu.
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Publicējam viedokļus, kādus izteica lasītāji, šonedēļ zvanot uz redakciju.
● Rihards Kokins Rēzeknes novadā: "Savu iecienīto "Latvijas Avīzi" lasu Rēzeknes bibliotēkā. Ar interesi izlasīju reportāžu, kā jaunās 15. Saeimas deputāti bija sanākuši uz savu pirmo sēdi. Rodas priekšstats, ka deputāti īstenos kopīgos un katras savas partijas mērķus visas tautas labā. Novēlu, lai ministriju pārstāvji pievērstu lielāku uzmanību reģioniem, īpaši Latgalei."
● Gunārs Godiņš Smiltenē: "Klausos ziņās, ka valsts parāds esot ļoti liels. Būšot jāsavelk jostas. Domāju, ka tas vairāk attieksies uz tiem, kam jau tā ar visu jostu krīt nost bikses... Taču gribētos zināt, kurš konkrēti ir vainīgs pie tā milzu parāda. Jaunā Saeima par prioritātēm izvirzījusi arī ārējo un iekšējo drošību, kā arī demogrāfiju. Būtu labi, ja vismaz spētu apturēt Latvijas demogrāfiskā stāvokļa pasliktināšanos."
● Andris Rudzītis Rīgā: "Mums Latvijā ir pārāk daudz dažādu augstskolu. Tās varētu apvienot, līdz ar to paaugstinātos izglītības kvalitāte, rastos iespēja valstij ietaupīt līdzekļus, kurus varētu atvēlēt izglītības darbinieku algu palielināšanai. Manuprāt, nav vairs lietderīga Kultūras akadēmija, to varētu pievienot pašreizējai Mūzikas akadēmijai. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti Jelgavā varētu apvienot ar Latvijas Universitāti. Līdzīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti, kurā māca arī sociālās un humanitārās zinātnes un piesaista ārzemniekus. Celtos izglītības kvalitāte, nebūtu vajadzības pēc ārzemju studentiem, nerastos ar viņiem problēmas. Kur nu vēl dažādas privātās augstskolas – vajadzētu pārbaudīt to mācīšanas kvalitāti."
● Brigita Andermane Rīgā: "Televīzijā noskatījos jaunās Saeimas pirmo sēdi. Bija, ko redzēt, īpaši ģērbšanās stilu. Daža dāma – atnākusi pat kā uz Operu, par kungiem – īpašs prieks, jo visi bija lietišķi – uzvalkos un kaklasaitēs. Otru gandarījumu guvu no publiskās ziņas, ka Latvijas Hokeja federācija sadarbībā ar Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijām aktīvi strādājusi, lai vienotos par kopīgu nostāju nespēlēt hokeju ar agresorvalsts Krievijas un Baltkrievijas hokejkomandām. Tas tiešam priecē."
● Andrejs Pičukāns Balvu novadā: "3. novembra naktī pie mums, Balvu novadā pie Tilžas, bija ielidojis drons. Iespējams, Krievijas karadarbības rezultātā... Dzirdējām tarkšķa skaņu, pēcāk aiz mežiņa blīkšķi. Mani interesē, kāpēc nenostrādāja pretdronu ierīce."
Redakcijas piebilde. Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komunikācijas speciālisti 3. novembrī izplatīja paziņojumu medijiem par 1. un 3. novembrī notikušajiem bezpilota lidaparātu incidentiem Latvijas gaisa telpā. Tajā teikts: "Svētdien, 1. novembrī, NBS konstatēja bezpilota lidaparātu Latvijas gaisa telpā. Plkst. 18.57 Krāslavas un Ludzas novadā tika izsludināts apdraudējums Latvijas gaisa telpā. NBS sekoja bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorijai un reaģēšanai uz apdraudējumu iesaistīja pārtvērējdronu. Plkst. 19.16 bezpilota lidaparāts pameta Latvijas gaisa telpu, šķērsojot Latvijas–Krievijas valsts robežu. Plkst. 19.19, izvērtējot operatīvo situāciju, tika aktivizēts pārtvērējdrona pašiznīcināšanās mehānisms. Iedzīvotāju dzirdētā sprādziena skaņa bija saistīta ar pārtvērējdrona pašiznīcināšanos. Plkst. 19.30 apdraudējums Latvijas gaisa telpā tika atcelts. Bezpilota lidaparāts sākotnēji tika identificēts, izmantojot NBS pārtvērējdronu sistēmu. Pēc incidenta tika veikta NBS sensoru un pārtvērējdrona iegūto datu padziļināta analīze, kā arī konsultācijas ar Ukrainas partneriem. Secināts, ka Latvijas gaisa telpu, visticamāk, šķērsoja Krievijas "Geraņ" tipa bezpilota lidaparāts. Nav iespējams precīzi noteikt, vai bezpilota lidaparāts bija aprīkots ar sprāgstvielām. Naktī uz 3. novembri NBS atkārtoti konstatēja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Plkst. 0.10 Balvu un Ludzas novadā tika izsludināts apdraudējums. Šajā incidentā bezpilota lidaparāta konstatēšanai un sākotnējai identificēšanai tika izmantoti divi NBS pārtvērējdroni no atsevišķām palaišanas pozīcijām. Vienlaikus, reaģējot uz apdraudējumu, tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Plkst. 0.35 apdraudējums Latvijas gaisa telpā tika atcelts.
Saskaņā ar sākotnējo vizuālo identifikāciju, kas veikta, izmantojot NBS pārtvērējdronu sistēmu, 3. novembrī Latvijas gaisa telpā konstatētais bezpilota lidaparāts pēc tā vizuālajām pazīmēm līdzinājās Ukrainas bruņoto spēku izmantotajiem bezpilota lidaparātiem. Bezpilota lidaparāts, iespējams, nokritis Balvu novadā. Precīzāku informāciju par 3. novembra incidentā konstatētā bezpilota lidaparāta tipu, izcelsmi un iespējamo sprādzienbīstamību varēs sniegt pēc tā atrašanas un iegūtās informācijas analīzes.
NBS rīcībā ir vairākas komandas, kas aprīkotas ar pārtvērējdroniem un ir gatavas reaģēt uz bezpilota lidaparātu radītiem apdraudējumiem. Pārtvērējdronu sistēma ir jauns pretgaisa aizsardzības risinājums, kas NBS ieviests mazāk nekā pirms pusgada. Tā paredzēta citu bezpilota lidaparātu pārtveršanai un iznīcināšanai. NBS turpina pilnveidot pārtvērējdronu izmantošanas spējas." NBS Apvienotā štāba pārstāvis, pulkvežleitnants Intars Bērziņš 3. novembrī medijus arī informēja, ka Latvijā ražotais pārtvērējdrons "Blaze" ir viens no inovatīvākajiem risinājumiem, kas tikai aptuveni pusgadu ir NBS bruņojumā. NBS joprojām mācoties ar šo sistēmu efektīvi strādāt. Lai arī nevienā no gadījumiem Latvijas gaisa telpā ielidojušajiem droniem ar "Blaze" sistēmu netika trāpīts, NBS vērtē, ka abos gadījumos sistēma pierādījusi efektivitāti un praktiskumu.
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