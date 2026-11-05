"Ir laiks! Lolot. Mīlēt." Aivis Ceriņš bildinājis savu mīļoto

Televīzijas personība, raidījumu un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš bildinājis savu partneri Danu Piteronoku, liecina publikācija sociālajā vietnē "Instagram".
Ierakstam pievienotajās fotogrāfijās pāris ir redzams svinīgi saposies, turklāt Piteronoka vairākās no tām zīmīgi izceļ gredzenu uz sava zeltneša.
Publikāciju pavada teksts: "Ir laiks! Lolot. Mīlēt. Piedot. Ieklausīties. Un vienkārši priecāties par to, kas ir. Svinēsim to, kas ir starp mums!"
Pēc pavadošā teksta pievienota arī mirkļbirka #kāzas.
Iepriekš vēstīts, ka Ceriņa ģimenē piedzimusi meita, kurai dots vārds Odrija.
"Mūsu ģimenes saimei pievienojusies vēl viena sirsniņa. Odrija Ceriņa," raksta Ceriņš.
Savā ierakstā viņš pateicās savai dzīvesbiedrei par piedzīvoto, uzsverot apbrīnu par sieviešu spēku. Ceriņš pateicās Rīgas Dzemdību nama personālam, raksturojot mediķus kā augstas raudzes profesionāļus ar plašām sirdīm. Ar humoru viņš piebilda, ka, iespējams, nākotnē viņiem vēl būs iespēja satikties.
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Televīzijas personība, raidījumu un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš bildinājis savu partneri Danu Piteronoku, liecina publikācija sociālajā vietnē "Instagram".
Ierakstam pievienotajās fotogrāfijās pāris ir redzams svinīgi saposies, turklāt Piteronoka vairākās no tām zīmīgi izceļ gredzenu uz sava zeltneša.
Publikāciju pavada teksts: "Ir laiks! Lolot. Mīlēt. Piedot. Ieklausīties. Un vienkārši priecāties par to, kas ir. Svinēsim to, kas ir starp mums!"
Pēc pavadošā teksta pievienota arī mirkļbirka #kāzas.
Iepriekš vēstīts, ka Ceriņa ģimenē piedzimusi meita, kurai dots vārds Odrija.
"Mūsu ģimenes saimei pievienojusies vēl viena sirsniņa. Odrija Ceriņa," raksta Ceriņš.
Savā ierakstā viņš pateicās savai dzīvesbiedrei par piedzīvoto, uzsverot apbrīnu par sieviešu spēku. Ceriņš pateicās Rīgas Dzemdību nama personālam, raksturojot mediķus kā augstas raudzes profesionāļus ar plašām sirdīm. Ar humoru viņš piebilda, ka, iespējams, nākotnē viņiem vēl būs iespēja satikties.
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