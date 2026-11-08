"Futbolu? Vairs nekad!" tā reiz teica Evelīna Fala, kad viņai nācās pavadīt pāris stundas, mācību uzdevumā fotografējot kājbumbas sacensības. Tagad viņa ir precējusies ar futbolistu, turklāt no cita kontinenta, un, cik vien var, seko līdzi vīra spēlēm klātienē stadionā.
No visiem ārzemniekiem Latvijas futbolā skaita ziņā izceļas senegālieši, pašlaik Virslīgā reģistrēti desmit futbolisti no šīs Rietumāfrikas valsts. Papes Jares Fala futbola karjera Eiropā sākās 19 gadu vecumā – 2020. gada vasarā viņš parakstīja līgumu ar "Valmieru FC". Valmiera ir Evelīnas dzimtā pilsēta, tolaik viņa gan dzīvoja Rīgā. "Viņš man uzrakstīja "Instagramā", un sarunājām satikties Valmierā, kad apciemoju draugus, tā mēs iepazināmies, 2022. gadā," stāsta Evelīna.
Šausmināja tikai ziema
Senegālietis 2024. gada janvārī pārgāja uz "FK Liepāja", nospēlēja vienu sezonu, bet pērn janvārī pārcēlās uz Balkāniem – pārstāv Ziemeļmaķedonijas klubu "Struga". Evelīna teic, ka Pape Latvijā iejuties itin viegli, vienīgā problēma, ka nepratis ne tikai latviski, bet arī neviena vārda angļu valodā – viņa dzimtā Senegāla koloniālisma laikā bija Francijas pakļautībā, līdz ar to šeit valsts valoda ir franču. To Pape prot ļoti labi, bet dzimtā valoda ir volofu – tā ir dominējošā Senegālā, kopumā Rietumāfrikā tajā runā 12–18 miljoni cilvēku.