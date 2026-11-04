Kulbergs norāda, ka jaunās valdības sastāvam joprojām iespējami visi varianti

Jaunās valdības modelim joprojām ir iespējami visi varianti, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas deputāts Andris Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs neoficiāli uzticēja sākt konsultācijas par Ministru kabineta izveidi.
Pēc politiķa teiktā, pirmajā sarunu raundā ar partijām viņš tām norādījis uz Latvijas finanšu situācijas nopietnību un centies noskaidrot, vai politiskie spēki ir gatavi atteikties no vēlētājiem dotajiem solījumiem, kuriem nav finansiāla seguma.
Noprotams, ka atbildes uz šiem jautājumiem Kulbergam vēl nav skaidras, bet tās viņš cer sagaidīt nākamajā sarunu raundā ar Saeimas frakcijām.
Vaicāts par potenciālo laika rāmi jaunās valdības izveidei, Kulbergs atbildēja, ka gribētu līdz valsts svētkiem būt spējīgs piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli.
Kulbergs noraidīja izskanējušās runas par to, ka Saeimas Prezidija sastāvs varētu atspoguļot arī iespējamo nākamās koalīcijas modeli. "Es jau teicu iepriekš — tam nevajadzētu atspoguļot nekādi, tam nav refleksijas," sacīja politiķis.
Vaicāts par iespējām veidot tā dēvēto profesionāļu valdību, deputāts atzina, ka, ja tas tiks darīts, tad profesionāļi noteikti nebūs visi ministri.
Jautāts, cik ilgu laiku varētu aizņemt nākamā gada valsts budžeta pieņemšana Saeimā, Kulbergs atbildēja, ka pozitīvākajā scenārijā šis process varētu noslēgties janvāra vidū vai beigās. Viņš ir iecerējis budžeta projektu virzīt vienā pakotnē ar "visiem vajadzīgajiem pārmaiņu jautājumiem", kas prasot ilgāku sagatavošanas laiku.
Televīzijas intervijas noslēgumā Kulbergs vērsa uzmanību, ka tikai šodien viņš varēs oficiāli sākt sarunas par jaunā Ministru kabineta izveidi, ja Valsts prezidents viņu tam oficiāli nominēs. "Tas viss iepriekš ir bijis, nu, jā — iniciatīva," rezumēja potenciālais valdības veidotājs.
Rinkēvičs šodien plāno oficiāli aicināt Kulbergu sastādīt jauno Ministru kabinetu.
Prezidents jau oktobra sākumā paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido Kulbergam. Tomēr oficiāli Ministru prezidenta amata kandidātu Valsts prezidents nosauc tikai pēc tam, kad aizejošā valdība ir nolikusi pilnvaras sakarā ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu.
Jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāca otrdien, un drīz pēc tam līdzšinējā Kulberga valdība paziņoja par pilnvaru nolikšanu.
15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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Jaunās valdības modelim joprojām ir iespējami visi varianti, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas deputāts Andris Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs neoficiāli uzticēja sākt konsultācijas par Ministru kabineta izveidi.
Pēc politiķa teiktā, pirmajā sarunu raundā ar partijām viņš tām norādījis uz Latvijas finanšu situācijas nopietnību un centies noskaidrot, vai politiskie spēki ir gatavi atteikties no vēlētājiem dotajiem solījumiem, kuriem nav finansiāla seguma.
Noprotams, ka atbildes uz šiem jautājumiem Kulbergam vēl nav skaidras, bet tās viņš cer sagaidīt nākamajā sarunu raundā ar Saeimas frakcijām.
Vaicāts par potenciālo laika rāmi jaunās valdības izveidei, Kulbergs atbildēja, ka gribētu līdz valsts svētkiem būt spējīgs piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli.
Kulbergs noraidīja izskanējušās runas par to, ka Saeimas Prezidija sastāvs varētu atspoguļot arī iespējamo nākamās koalīcijas modeli. "Es jau teicu iepriekš — tam nevajadzētu atspoguļot nekādi, tam nav refleksijas," sacīja politiķis.
Vaicāts par iespējām veidot tā dēvēto profesionāļu valdību, deputāts atzina, ka, ja tas tiks darīts, tad profesionāļi noteikti nebūs visi ministri.
Jautāts, cik ilgu laiku varētu aizņemt nākamā gada valsts budžeta pieņemšana Saeimā, Kulbergs atbildēja, ka pozitīvākajā scenārijā šis process varētu noslēgties janvāra vidū vai beigās. Viņš ir iecerējis budžeta projektu virzīt vienā pakotnē ar "visiem vajadzīgajiem pārmaiņu jautājumiem", kas prasot ilgāku sagatavošanas laiku.
Televīzijas intervijas noslēgumā Kulbergs vērsa uzmanību, ka tikai šodien viņš varēs oficiāli sākt sarunas par jaunā Ministru kabineta izveidi, ja Valsts prezidents viņu tam oficiāli nominēs. "Tas viss iepriekš ir bijis, nu, jā — iniciatīva," rezumēja potenciālais valdības veidotājs.
Rinkēvičs šodien plāno oficiāli aicināt Kulbergu sastādīt jauno Ministru kabinetu.
Prezidents jau oktobra sākumā paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido Kulbergam. Tomēr oficiāli Ministru prezidenta amata kandidātu Valsts prezidents nosauc tikai pēc tam, kad aizejošā valdība ir nolikusi pilnvaras sakarā ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu.
Jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāca otrdien, un drīz pēc tam līdzšinējā Kulberga valdība paziņoja par pilnvaru nolikšanu.
15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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