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#gripa #medicīna #mediķi #pensionāri #raidījumi #tv #vakcīnas

Saslimstība nedēļas laikā dubultojas: Latvijā sāk trūkt valsts apmaksāto gripas pošu

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 12:05
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2026. gada 06. novembris, 12:05
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Gripa Latvijā uzņem apgriezienus, taču valsts apmaksātu vakcīnu piegāde kavējas. Lielai daļai riska grupas pacientu pote būs pieejama tikai pēc nedēļas, vēsta 360TV Ziņas.

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Aizvadītajā nedēļā Latvijā reģistrēts pirmais gripas upuris — pacients vecumā virs 90 gadiem ar vairākām hroniskām saslimšanām. Tikmēr saslimstība nedēļas laikā teju dubultojusies un pozitīvo testu īpatsvars strauji tuvojas pieciem procentiem.

"Gripa pakāpeniski palielinās. Visbiežāk gripas gadījumi reģistrēti bērnu vidū. No mūsu 10 monitoringa teritorijām gripas gadījumi pašlaik ir reģistrēti pusē. Taču varam secināt, ka gripas izplatība Latvijā jau ir, un ir aktīva," norāda SPKC vecākā epidemioloģe Karīna Paklone.

Lai gan šobrīd ir optimālākais laiks vakcinācijai pirms epidēmijas sliekšņa sasniegšanas, Latvijā piegādāta nepilna puse no kopumā 148 tūkstošiem valsts apmaksāto pošu. Tās patlaban pieejamas bērniem un senioriem virs 60 gadiem, kamēr grūtniecēm un citām riska grupām piegādes nāksies gaidīt vismaz līdz 13. novembrim.

Kā skaidro Nacionālajā veselības dienestā, aizkavēšanās radusies sarežģītā ražošanas procesa dēļ Eiropā, jo šī gada vakcīnā vienlaikus bija jāmaina visas trīs komponentes.

Šosezon Latvijā cirkulē A tipa gripas H1 pandēmiskais apakštips, kas 2009. gadā pasaulē izraisīja plašu pandēmiju. Taču speciālisti mierina, ka sabiedrības imunitāte šim celmam ir pielāgojusies.

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#gripa #medicīna #mediķi #pensionāri #raidījumi #tv #vakcīnas
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Gripa Latvijā uzņem apgriezienus, taču valsts apmaksātu vakcīnu piegāde kavējas. Lielai daļai riska grupas pacientu pote būs pieejama tikai pēc nedēļas, vēsta 360TV Ziņas.

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Aizvadītajā nedēļā Latvijā reģistrēts pirmais gripas upuris — pacients vecumā virs 90 gadiem ar vairākām hroniskām saslimšanām. Tikmēr saslimstība nedēļas laikā teju dubultojusies un pozitīvo testu īpatsvars strauji tuvojas pieciem procentiem.

"Gripa pakāpeniski palielinās. Visbiežāk gripas gadījumi reģistrēti bērnu vidū. No mūsu 10 monitoringa teritorijām gripas gadījumi pašlaik ir reģistrēti pusē. Taču varam secināt, ka gripas izplatība Latvijā jau ir, un ir aktīva," norāda SPKC vecākā epidemioloģe Karīna Paklone.

Lai gan šobrīd ir optimālākais laiks vakcinācijai pirms epidēmijas sliekšņa sasniegšanas, Latvijā piegādāta nepilna puse no kopumā 148 tūkstošiem valsts apmaksāto pošu. Tās patlaban pieejamas bērniem un senioriem virs 60 gadiem, kamēr grūtniecēm un citām riska grupām piegādes nāksies gaidīt vismaz līdz 13. novembrim.

Kā skaidro Nacionālajā veselības dienestā, aizkavēšanās radusies sarežģītā ražošanas procesa dēļ Eiropā, jo šī gada vakcīnā vienlaikus bija jāmaina visas trīs komponentes.

Šosezon Latvijā cirkulē A tipa gripas H1 pandēmiskais apakštips, kas 2009. gadā pasaulē izraisīja plašu pandēmiju. Taču speciālisti mierina, ka sabiedrības imunitāte šim celmam ir pielāgojusies.

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Tēma
Latvijā 360TV ZIŅneši Medicīna
Tēmturi
#gripa #medicīna #mediķi #pensionāri #raidījumi #tv #vakcīnas
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Turpini lasīt
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