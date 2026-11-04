93 gadu vecumā miris itāļu erotisko filmu režisors Tinto Brass

93 gadu vecumā miris itāļu erotiskā kino režisors Tinto Brass, paziņojusi režisora ģimene.
Brass vislabāk pazīstams ar filmām "Caligula" un "All Ladies Do It", kas balstīta uz komponista Volfganga Amadeja Mocarta operu "Cosi Fan Tutte".
Viņš savu karjeru sāka pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados kā avangarda un eksperimentālā kino režisors.
Brasa filmās galvenās lomas spēlējuši daudzi izcili aktieri, tostarp Helēna Mirena un Vanesa Redgreiva.
"Man ļoti patika tajā valdošais haoss un tāda kā radikāla anarhija," 2020. gada preses konferencē Berlīnē atzina Mirena, atceroties filmēšanos "Caligula", kas iznāca uz ekrāniem 1979. gadā. Viņa piebilda, ka tā bija neparasta pieredze.
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93 gadu vecumā miris itāļu erotiskā kino režisors Tinto Brass, paziņojusi režisora ģimene.
Brass vislabāk pazīstams ar filmām "Caligula" un "All Ladies Do It", kas balstīta uz komponista Volfganga Amadeja Mocarta operu "Cosi Fan Tutte".
Viņš savu karjeru sāka pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados kā avangarda un eksperimentālā kino režisors.
Brasa filmās galvenās lomas spēlējuši daudzi izcili aktieri, tostarp Helēna Mirena un Vanesa Redgreiva.
"Man ļoti patika tajā valdošais haoss un tāda kā radikāla anarhija," 2020. gada preses konferencē Berlīnē atzina Mirena, atceroties filmēšanos "Caligula", kas iznāca uz ekrāniem 1979. gadā. Viņa piebilda, ka tā bija neparasta pieredze.
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