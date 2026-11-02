LVC aicina uzņēmējus novākt darbu laikā uz ceļiem sanestos dubļus

Valsts autoceļi ir koplietošanas infrastruktūra, tāpēc ikvienam lietotājam, tostarp zemniekiem un attīstītājiem, ir rūpīgi jāizturas pret tiem un jānovāc dubļi un citi netīrumi, kuri tiek savesti darbu izpildes laikā, pauž VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Pagājušajā nedēļā uz valsts vietējā autoceļa Saldus-Pampāļi (V1180) konstatēts ļoti liels daudzums ar dubļiem, kas no apkārtējiem laukiem savesti uz ceļa lauksaimniecības darbu izpildes laikā. Lauksaimniekiem ir nosūtīts brīdinājums par nepieciešamību sakopt autoceļu.
Ceļu satiksmes likums paredz, ka par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, var tikt piemērots naudas sods. Fiziskajai personai sods paredzēts no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 2900 eiro.
Visbiežāk dubļi uz ceļa tiek savesti lauksamniecības vai būvniecības darbu laikā. LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktors Juris Derevjanko skaidro, ka normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka nedrīkst piemēslot ceļu, bet, ja tā ir gadījies, tad pēc sevis ir arī jāsavāc.
Tomēr reālajā dzīvē tas ne vienmēr notiek un
izteiktākā problēma ir rudenī, kad ir daudz nokrišņu un no laukiem tiek vestas cukurbietes, kāposti un kukurūza.
Gadījumos, kad lauksaimniecības tehnika sanes uz ceļiem dubļus, LVC meklē vainīgos un norāda, ka ir jāsatīra. Ja neizdodas to panākt, LVC piesaista arī Valsts policiju (VP).
Vienlaikus Derevjanko atzīst, ka ir arī labie piemēri, kad paši zemnieki iepriekš pabrīdina, ka veiks darbus un uz ceļa var tiks sanesti dubļi, ko viņi pēc tam arī novāc.
Ceļu satiksmes likums un Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka lauksaimniecības darbi un tehnikas pārvietošanās būtu jāorganizē tā, lai nepiesārņotu autoceļu un neapdraudētu satiksmes drošību. Ja, veicot lauku darbus vai izbraucot no lauka, uz brauktuves tomēr nonākuši dubļi, piesārņojuma radītājam tie nekavējoties un droši jānovāc, ja tas nav iespējams, par to jābrīdina citi ceļu satiksmes dalībnieki un jāpaziņo policijai.
Ja piesārņojuma radītājs ceļu nesakopj, LVC organizē sakopšanu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros un vēršas pie piesārņotāja ar prasību atlīdzināt radušos zaudējumus. Ja izdevumus neatlīdzina labprātīgi, to atlīdzināšanu LVC var prasīt tiesā.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.
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Valsts autoceļi ir koplietošanas infrastruktūra, tāpēc ikvienam lietotājam, tostarp zemniekiem un attīstītājiem, ir rūpīgi jāizturas pret tiem un jānovāc dubļi un citi netīrumi, kuri tiek savesti darbu izpildes laikā, pauž VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Pagājušajā nedēļā uz valsts vietējā autoceļa Saldus-Pampāļi (V1180) konstatēts ļoti liels daudzums ar dubļiem, kas no apkārtējiem laukiem savesti uz ceļa lauksaimniecības darbu izpildes laikā. Lauksaimniekiem ir nosūtīts brīdinājums par nepieciešamību sakopt autoceļu.
Ceļu satiksmes likums paredz, ka par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, var tikt piemērots naudas sods. Fiziskajai personai sods paredzēts no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 2900 eiro.
Visbiežāk dubļi uz ceļa tiek savesti lauksamniecības vai būvniecības darbu laikā. LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktors Juris Derevjanko skaidro, ka normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka nedrīkst piemēslot ceļu, bet, ja tā ir gadījies, tad pēc sevis ir arī jāsavāc.
Tomēr reālajā dzīvē tas ne vienmēr notiek un
izteiktākā problēma ir rudenī, kad ir daudz nokrišņu un no laukiem tiek vestas cukurbietes, kāposti un kukurūza.
Gadījumos, kad lauksaimniecības tehnika sanes uz ceļiem dubļus, LVC meklē vainīgos un norāda, ka ir jāsatīra. Ja neizdodas to panākt, LVC piesaista arī Valsts policiju (VP).
Vienlaikus Derevjanko atzīst, ka ir arī labie piemēri, kad paši zemnieki iepriekš pabrīdina, ka veiks darbus un uz ceļa var tiks sanesti dubļi, ko viņi pēc tam arī novāc.
Ceļu satiksmes likums un Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka lauksaimniecības darbi un tehnikas pārvietošanās būtu jāorganizē tā, lai nepiesārņotu autoceļu un neapdraudētu satiksmes drošību. Ja, veicot lauku darbus vai izbraucot no lauka, uz brauktuves tomēr nonākuši dubļi, piesārņojuma radītājam tie nekavējoties un droši jānovāc, ja tas nav iespējams, par to jābrīdina citi ceļu satiksmes dalībnieki un jāpaziņo policijai.
Ja piesārņojuma radītājs ceļu nesakopj, LVC organizē sakopšanu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros un vēršas pie piesārņotāja ar prasību atlīdzināt radušos zaudējumus. Ja izdevumus neatlīdzina labprātīgi, to atlīdzināšanu LVC var prasīt tiesā.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.
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