Latvijā sākas solārā ziema

Latvijā 6. novembrī sākas solārā ziema — gada ceturksnis ar vismazāko Saules gaismas daudzumu.
Atbilstoši portālā "timeanddate.com" publicētajiem datiem solārā ziema turpināsies līdz 4. februārim. Šajos trīs mēnešos saules spīdēšanas ilgums Rīgā būs mazāks par deviņām stundām dienā. Īsākā diena būs 21. decembris, kad laika sprīdis starp saules lēktu plkst. 9 un rietu plkst. 15.43 būs vien sešas stundas un 43 ar pusi minūtes.
45 dienas pēc ziemas saulgriežiem beigsies gada tumšākais ceturksnis, un 5. februārī sāksies solārais pavasaris, kas turpināsies līdz 6. maijam. Šajā periodā dienas garums palielināsies no nepilnām deviņām stundām līdz nepilnām 16 stundām.
Gadalaikus iedala dažādi. Astronomiskais rudens šogad sākās 23. septembrī un noslēgsies ziemas saulgriežos — 21. decembrī. Astronomiskā ziema turpināsies līdz pavasara ekvinokcijai 20. martā.
Savukārt meteoroloģiskā ziema sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas būs zemāka par nulli, un tās sākums būs pirmā no šīm dienām.
Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā — 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā — jau 17. novembrī.
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Latvijā 6. novembrī sākas solārā ziema — gada ceturksnis ar vismazāko Saules gaismas daudzumu.
Atbilstoši portālā "timeanddate.com" publicētajiem datiem solārā ziema turpināsies līdz 4. februārim. Šajos trīs mēnešos saules spīdēšanas ilgums Rīgā būs mazāks par deviņām stundām dienā. Īsākā diena būs 21. decembris, kad laika sprīdis starp saules lēktu plkst. 9 un rietu plkst. 15.43 būs vien sešas stundas un 43 ar pusi minūtes.
45 dienas pēc ziemas saulgriežiem beigsies gada tumšākais ceturksnis, un 5. februārī sāksies solārais pavasaris, kas turpināsies līdz 6. maijam. Šajā periodā dienas garums palielināsies no nepilnām deviņām stundām līdz nepilnām 16 stundām.
Gadalaikus iedala dažādi. Astronomiskais rudens šogad sākās 23. septembrī un noslēgsies ziemas saulgriežos — 21. decembrī. Astronomiskā ziema turpināsies līdz pavasara ekvinokcijai 20. martā.
Savukārt meteoroloģiskā ziema sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas būs zemāka par nulli, un tās sākums būs pirmā no šīm dienām.
Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā — 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā — jau 17. novembrī.
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