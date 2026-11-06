"Super Nova" akadēmijas futbolisti var līksmot – pārspēti Zviedrijas vienaudži, pirmo reizi Latvijas klubam UEFA Jaunatnes līgā sasniedzot trešo kārtu.
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SK SUPER NOVA AKADĒMIJA
"Šī uzvara Latvijas jauniešu futbolam nozīmē ļoti daudz," pēc panākuma UEFA Jaunatnes līgas otrajā kārtā pār Zviedrijas čempioni "Hammarby" sarunā ar "Latvijas Avīzi" prieku neslēpa "Super Nova" akadēmijas komandas galvenais treneris Vladislavs Pavļučenko. Viņa vadītie futbolisti atbildes spēlē mājās uzvarēja ar 2:0 un summā bija pārāki ar 2:1. Trešo kārtu Latvijas klubs sasniedzis pirmo reizi.