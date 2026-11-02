Adījumi ļoti noder pārciest aukstumu: "Tavi draugi" aicina palīdzēt Ukrainas aizstāvjiem

Labdarības biedrība "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" no šī gada novembra līdz 2027. gada marta nogalei organizē jau septīto atbalsta akciju, aicinot Latvijas iedzīvotājus ziedot adījumus Ukrainas karavīriem, informē biedrībā.
Kopš pilna mēroga kara sākuma "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" Ukrainā nogādājuši desmitiem tūkstošu kilogramu Latvijas iedzīvotāju adījumu, kas tiek novērtēti un ļoti gaidīti. Sākoties aukstajai sezonai, karavīri arī šogad lūdz palīdzību sagādāt zeķes, ķīmiskos sildītājus, termoveļu, tēju, pretsaaukstēšanās medikamentus un citas siltuma uzturēšanai nepieciešamas lietas. Frontē un kara hospitāļos ļoti noder adītas zeķes, cepures, šalles un cimdi, kas sasilda un atgādina arī par adītāju atbalstu un solidaritāti.
Biedrība "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam patīk rokdarbi, ir vajadzīgie materiāli un nepieciešamās prasmes, sarūpēt dažādus adījumus, kas tiks nogādāti Ukrainas karavīriem. Ieteicamais zeķu izmērs — no 37. līdz 45., adījumiem vēlams izvēlēties neuzkrītošus krāsu toņus.
"Latvijas Pasts", izmantojot klientu centru, klientu apkalpošanas punktu un Latvijā plašākā pakomātu tīkla infrastruktūru, iedzīvotāju ziedotos adījumus bez maksas nogādās biedrībā "Tavi draugi".
Kā ziedot un nosūtīt adījumus?
Adījumus var ziedot, izmantojot "Latvijas Pasta" zilos pakomātus visā Latvijā, izvēloties sev tuvāko un ērtāk sasniedzamo. Vietnē mans.pasts.lv:
1. solis: Sūti paku -> Baltija -> Latvija -> Izvēlies izmēru -> Nodošanas veids: Pakomāts, Saņemšanas veids: Pakomāts, Izvēlies pakomātu: Mārupe, Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1044.
2. solis: aizpildi sūtītāja un saņēmēja datus (būs jānorāda arī telefona numurs). Turpini noformēšanu.
3. solis: Pārliecinies, ka visi dati ievadīti korekti, un atlaides koda laukā ievadi: TAVIDRAUGI, spied pogu "Lietot". Kopsumma uzrādīsies 0,00 EUR, spied "Apmaksā".
4. solis: Sūtījums izveidots! Lejupielādē un izdrukā pavaddokumentus, uzlīmē uz sūtījuma un dodies to nodot jebkurā pasta pakomātā. Ja nav iespējas pašam izdrukāt pavadlapu, to varēsi izdarīt arī pie pakomāta, ievadot sūtījuma numuru vai noskenējot svītrkodu. Pakomātā var nosūtīt sūtījumus izmērā līdz 39 x 38 x 58 cm un svarā līdz 31,5 kg.
- Sagādātos adījumus var ienest tuvākajā "Latvijas Pasta" klātienes klientu apkalpošanas vietā tās darba laikā.
- Adījumus var nodot arī pastniekam, ja klients saņem citus pasta un maksājumu pakalpojumus savā dzīvesvietā, taču izmantot pakalpojumu "Pastnieks mājās" tikai ziedojumu nodošanai nav iespējams.
- Ja adījumus nodod "Latvijas Pasta" klātienes klientu apkalpošanas vietās, noformē paciņu: Akcija "TAVIDRAUGI", Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000.
"Latvijas Pasts" iedzīvotāju ziedotos adījumus nogādās biedrībai "Tavi draugi", kas tālāk tos pakāpeniski transportēs uz Ukrainu.
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai, tostarp tika nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas — krievijas robežpunktos. Biedrība turpina atbalstīt arī grūtībās nonākušos Latvijas iedzīvotājus un pēc pieprasījuma sniedz palīdzību krīzes situācijās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Labdarības biedrība "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" no šī gada novembra līdz 2027. gada marta nogalei organizē jau septīto atbalsta akciju, aicinot Latvijas iedzīvotājus ziedot adījumus Ukrainas karavīriem, informē biedrībā.
Kopš pilna mēroga kara sākuma "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" Ukrainā nogādājuši desmitiem tūkstošu kilogramu Latvijas iedzīvotāju adījumu, kas tiek novērtēti un ļoti gaidīti. Sākoties aukstajai sezonai, karavīri arī šogad lūdz palīdzību sagādāt zeķes, ķīmiskos sildītājus, termoveļu, tēju, pretsaaukstēšanās medikamentus un citas siltuma uzturēšanai nepieciešamas lietas. Frontē un kara hospitāļos ļoti noder adītas zeķes, cepures, šalles un cimdi, kas sasilda un atgādina arī par adītāju atbalstu un solidaritāti.
Biedrība "Tavi draugi" un "Latvijas Pasts" aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam patīk rokdarbi, ir vajadzīgie materiāli un nepieciešamās prasmes, sarūpēt dažādus adījumus, kas tiks nogādāti Ukrainas karavīriem. Ieteicamais zeķu izmērs — no 37. līdz 45., adījumiem vēlams izvēlēties neuzkrītošus krāsu toņus.
"Latvijas Pasts", izmantojot klientu centru, klientu apkalpošanas punktu un Latvijā plašākā pakomātu tīkla infrastruktūru, iedzīvotāju ziedotos adījumus bez maksas nogādās biedrībā "Tavi draugi".
Kā ziedot un nosūtīt adījumus?
Adījumus var ziedot, izmantojot "Latvijas Pasta" zilos pakomātus visā Latvijā, izvēloties sev tuvāko un ērtāk sasniedzamo. Vietnē mans.pasts.lv:
1. solis: Sūti paku -> Baltija -> Latvija -> Izvēlies izmēru -> Nodošanas veids: Pakomāts, Saņemšanas veids: Pakomāts, Izvēlies pakomātu: Mārupe, Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1044.
2. solis: aizpildi sūtītāja un saņēmēja datus (būs jānorāda arī telefona numurs). Turpini noformēšanu.
3. solis: Pārliecinies, ka visi dati ievadīti korekti, un atlaides koda laukā ievadi: TAVIDRAUGI, spied pogu "Lietot". Kopsumma uzrādīsies 0,00 EUR, spied "Apmaksā".
4. solis: Sūtījums izveidots! Lejupielādē un izdrukā pavaddokumentus, uzlīmē uz sūtījuma un dodies to nodot jebkurā pasta pakomātā. Ja nav iespējas pašam izdrukāt pavadlapu, to varēsi izdarīt arī pie pakomāta, ievadot sūtījuma numuru vai noskenējot svītrkodu. Pakomātā var nosūtīt sūtījumus izmērā līdz 39 x 38 x 58 cm un svarā līdz 31,5 kg.
- Sagādātos adījumus var ienest tuvākajā "Latvijas Pasta" klātienes klientu apkalpošanas vietā tās darba laikā.
- Adījumus var nodot arī pastniekam, ja klients saņem citus pasta un maksājumu pakalpojumus savā dzīvesvietā, taču izmantot pakalpojumu "Pastnieks mājās" tikai ziedojumu nodošanai nav iespējams.
- Ja adījumus nodod "Latvijas Pasta" klātienes klientu apkalpošanas vietās, noformē paciņu: Akcija "TAVIDRAUGI", Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000.
"Latvijas Pasts" iedzīvotāju ziedotos adījumus nogādās biedrībai "Tavi draugi", kas tālāk tos pakāpeniski transportēs uz Ukrainu.
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai, tostarp tika nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas — krievijas robežpunktos. Biedrība turpina atbalstīt arī grūtībās nonākušos Latvijas iedzīvotājus un pēc pieprasījuma sniedz palīdzību krīzes situācijās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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