Aizvadītās nedēļas TOP: Dreimane ierauta konfliktā par telefonu, Grāvers atrod jaunu mīlestību, Aminata — dzīves jēgu

Lelde Dreimane bijušajam neatdod telefonu
Aktrises Leldes Dreimanes un uzņēmēja Artūra Bernāta starpā uzvirmojis jauns konflikts — šoreiz par Bernāta uzņēmumam piederošu telefonu. Pēc uzņēmēja teiktā, Dreimane to izmantojusi reklāmas video filmēšanai, taču nav atdevusi. Bernāts mēģinājis telefonu atgūt ar bijušās partneres radinieku starpniecību un pat piedāvājis to izpirkt, tomēr bez panākumiem.
Uzņēmējs uzsver, ka tas ir principa, nevis naudas jautājums, un vasarā vērsies policijā ar iesniegumu. Viņš apgalvo, ka pēc tam Dreimane viņu visur nobloķējusi, liedzot iespēju sazināties.
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Lelde Dreimane bijušajam neatdod telefonu
Aktrises Leldes Dreimanes un uzņēmēja Artūra Bernāta starpā uzvirmojis jauns konflikts — šoreiz par Bernāta uzņēmumam piederošu telefonu. Pēc uzņēmēja teiktā, Dreimane to izmantojusi reklāmas video filmēšanai, taču nav atdevusi. Bernāts mēģinājis telefonu atgūt ar bijušās partneres radinieku starpniecību un pat piedāvājis to izpirkt, tomēr bez panākumiem.
Uzņēmējs uzsver, ka tas ir principa, nevis naudas jautājums, un vasarā vērsies policijā ar iesniegumu. Viņš apgalvo, ka pēc tam Dreimane viņu visur nobloķējusi, liedzot iespēju sazināties.
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