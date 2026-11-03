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#basketbolisti #mūziķi #partnerattiecības #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Aizvadītās nedēļas TOP: Dreimane ierauta konfliktā par telefonu, Grāvers atrod jaunu mīlestību, Aminata — dzīves jēgu

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 08:29
Aigars Grāvers, Lelde Dreimane un Artūrs Bernāts, Aminata.
Pagājusī nedēļa Latvijas šovbiznesā nāca ar jaunām atzīšanām, jaunām mīlestībām un dzīves jēgu. Leldes Dreimanes bijušais partneris Artūrs Bernāts viņu apsūdz materiāla kaitējuma nodarīšanā, tikmēr Porziņģa ģimene pārdzīvojumus par basketbolista nākotni netura pie sevis. Apskati aizvadītās nedēļas spilgtākos notikumus!
Aigars Grāvers, Lelde Dreimane un Artūrs Bernāts, Aminata.
Foto: Ekrānuzņēmums no 360TV raidījuma "Aina studijā" un "Slavenības. Bez filtra"/publicitātes/mākslīgais intelekts
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Učelnieks iziet sabiedrībā ar jaunu dāmu

Lelde Dreimane bijušajam neatdod telefonu

Aktrise Lelde Dreimane un viņas dzīvesbiedrs Artūrs.
Aktrise Lelde Dreimane un viņas dzīvesbiedrs Artūrs.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

Aktrises Leldes Dreimanes un uzņēmēja Artūra Bernāta starpā uzvirmojis jauns konflikts — šoreiz par Bernāta uzņēmumam piederošu telefonu. Pēc uzņēmēja teiktā, Dreimane to izmantojusi reklāmas video filmēšanai, taču nav atdevusi. Bernāts mēģinājis telefonu atgūt ar bijušās partneres radinieku starpniecību un pat piedāvājis to izpirkt, tomēr bez panākumiem.

Uzņēmējs uzsver, ka tas ir principa, nevis naudas jautājums, un vasarā vērsies policijā ar iesniegumu. Viņš apgalvo, ka pēc tam Dreimane viņu visur nobloķējusi, liedzot iespēju sazināties.

1/8
Učelnieks iziet sabiedrībā ar jaunu dāmu

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#basketbolisti #mūziķi #partnerattiecības #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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1/8
Učelnieks iziet sabiedrībā ar jaunu dāmu

Lelde Dreimane bijušajam neatdod telefonu

Aktrise Lelde Dreimane un viņas dzīvesbiedrs Artūrs.
Aktrise Lelde Dreimane un viņas dzīvesbiedrs Artūrs.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

Aktrises Leldes Dreimanes un uzņēmēja Artūra Bernāta starpā uzvirmojis jauns konflikts — šoreiz par Bernāta uzņēmumam piederošu telefonu. Pēc uzņēmēja teiktā, Dreimane to izmantojusi reklāmas video filmēšanai, taču nav atdevusi. Bernāts mēģinājis telefonu atgūt ar bijušās partneres radinieku starpniecību un pat piedāvājis to izpirkt, tomēr bez panākumiem.

Uzņēmējs uzsver, ka tas ir principa, nevis naudas jautājums, un vasarā vērsies policijā ar iesniegumu. Viņš apgalvo, ka pēc tam Dreimane viņu visur nobloķējusi, liedzot iespēju sazināties.

1/8
Učelnieks iziet sabiedrībā ar jaunu dāmu

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēma
Slavenību dzīve Izklaide
Tēmturi
#basketbolisti #mūziķi #partnerattiecības #raidījumi #slavenības #šovi #tv
Turpini lasīt
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