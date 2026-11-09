"Raxtu raxti" Latvijas valsts svētkos sniegs īpašus lielkoncertus

Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienā šā gada 18. novembrī populārā mūsdienu tautas mūzikas grupa "Raxtu raxti" par godu valsts svētkiem sniegs uzreiz divus lielkoncertus. Tie notiks Dailes teātrī pulksten 14 un 19.
Svētku koncertos izskanēs grupas jaunā albuma "Viena saule. Viena zeme" koncertprogramma un notiks arī tradicionālā sadziedāšanās, kopā ar publiku izdziedot iemīļotākās gan pašas grupas, gan komponista Imanta Kalniņa dziesmas, kā arī, protams, mūsu tautasdziesmas.
Pavisam īpašu svētku noskaņu koncertiem piešķirs dejotāji no četriem labi zināmiem deju kolektīviem — RTU TDA "Vektors", TDA "Teiksma", "Teiksmas" studijas un deju skolas "Dzirnas".
"Latvijas svētku koncerti man kļuvuši par īpašu ģimenes tradīciju," uzsver grupas "Raxtu raxti" mūziķe Kristīne Kārkle-Kalniņa. "Visvairāk priecē šajos koncertos satikt ģimenes — pieaugušos, kuri atzīmē Latvijas svētkus kopā ar bērniem, iepazīst mūsu kultūru un nodod tās vērtības nākamajām paaudzēm. Ja koks dzen spēcīgas saknes savā zemē, tad reiz tā zaros dzied putni!"
Jaunā grupas albuma "Viena saule. Viena zeme" skaņdarbus radījuši un aranžējuši apvienības mūziķi Kristīne Kārkle-Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš, Edgars Kārklis, Artis Orubs un Armands Treilihs, sadarbojoties ar ilggadējiem domubiedriem Ilzi Grunti un Jāni Bērziņu. Tas būs nopērkams kompaktdiska formātā uzreiz pēc svētku koncertiem, kā arī pieejams grupas jaunā albuma popularizēšanas Latvijas tūres koncertvietās.
Biļetes uz īpašajiem svētku koncertiem Dailes teātrī 18. novembrī pulksten 14 un 19 vēl pieejamas biļešu servisā bilesuparadize.lv.
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Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienā šā gada 18. novembrī populārā mūsdienu tautas mūzikas grupa "Raxtu raxti" par godu valsts svētkiem sniegs uzreiz divus lielkoncertus. Tie notiks Dailes teātrī pulksten 14 un 19.
Svētku koncertos izskanēs grupas jaunā albuma "Viena saule. Viena zeme" koncertprogramma un notiks arī tradicionālā sadziedāšanās, kopā ar publiku izdziedot iemīļotākās gan pašas grupas, gan komponista Imanta Kalniņa dziesmas, kā arī, protams, mūsu tautasdziesmas.
Pavisam īpašu svētku noskaņu koncertiem piešķirs dejotāji no četriem labi zināmiem deju kolektīviem — RTU TDA "Vektors", TDA "Teiksma", "Teiksmas" studijas un deju skolas "Dzirnas".
"Latvijas svētku koncerti man kļuvuši par īpašu ģimenes tradīciju," uzsver grupas "Raxtu raxti" mūziķe Kristīne Kārkle-Kalniņa. "Visvairāk priecē šajos koncertos satikt ģimenes — pieaugušos, kuri atzīmē Latvijas svētkus kopā ar bērniem, iepazīst mūsu kultūru un nodod tās vērtības nākamajām paaudzēm. Ja koks dzen spēcīgas saknes savā zemē, tad reiz tā zaros dzied putni!"
Jaunā grupas albuma "Viena saule. Viena zeme" skaņdarbus radījuši un aranžējuši apvienības mūziķi Kristīne Kārkle-Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš, Edgars Kārklis, Artis Orubs un Armands Treilihs, sadarbojoties ar ilggadējiem domubiedriem Ilzi Grunti un Jāni Bērziņu. Tas būs nopērkams kompaktdiska formātā uzreiz pēc svētku koncertiem, kā arī pieejams grupas jaunā albuma popularizēšanas Latvijas tūres koncertvietās.
Biļetes uz īpašajiem svētku koncertiem Dailes teātrī 18. novembrī pulksten 14 un 19 vēl pieejamas biļešu servisā bilesuparadize.lv.
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