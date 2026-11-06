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#akcijas #bankas #biržas #budžets #investīcijas #ministri #nauda #raidījumi #tv #uzņēmēji

Neatklāj, kuru tieši: premjers līdz 2028. gadam sola biržā laist lielu valsts miljonu uzņēmumu

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 11:55
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2026. gada 06. novembris, 11:55
Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Foto: Zane Bitere/LETA

Kā Latvijas ekonomikai likt augt straujāk un cilvēku maciņus padarīt pilnākus? Baņķieri un nu arī premjers Andris Kulbergs saka, ka ir jāattīsta kapitāla tirgus. Tas nozīmē, ka biržai pievienojas arvien vairāk uzņēmumu — arī lielie valsts pārvaldītie uzņēmumi, vēsta 360TV Ziņas.

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Premjers Kulbergs līdz 2028. gada sākumam biržā plāno laist vismaz vienu valsts uzņēmumu 300 miljonu eiro vērtībā. Kuru tieši — pagaidām netiek atklāts, taču mērķis ir piesaistīt desmitiem tūkstošu vietējo investoru.

Latvijas Bankas dati liecina, ka mājsaimniecību noguldījumu kopapjoms bankās oktobrī sasniedzis 13,85 miljardus eiro. Tā ir milzīga naudas masa, kas šobrīd nepelna, kamēr vāji attīstītā kapitāla tirgus dēļ zaudē visa sabiedrība kopumā.

"Kapitāla tirgus ir ļoti vāji attīstīts. Cilvēkiem no tā ir virkne dažādu seku. Pirmkārt, ekonomika aug lēnāk. Tas nozīmē, ka labi apmaksātu darbvietu ir mazāk, un galu galā algas valstī iedzīvotājiem ir zemākas," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Līdzīgās domās ir arī "Signet Bank" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons: "Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ neesam bagāta valsts, ir tieši tas, ka kapitāla tirgus nav gluži attīstījies."

Eksperti norāda, ka politiskā gatavība beidzot spert šo soli ir jūtama, tomēr laika grafiks ir ārkārtīgi saspringts — lai 300 miljonu eiro vērtais valsts uzņēmums biržā nonāktu līdz 2028. gada pirmajam ceturksnim, darbs "ar slapju muguru" jāsāk nekavējoties. Tikmēr baņķieri noraida skeptiķu bažas par valsts mantas izpārdošanu, uzsverot, ka biržā var laist vien nelielu daļu akciju, un atgādinot — valstis ar aktīvu biržu vienmēr ir turīgākas.

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#akcijas #bankas #biržas #budžets #investīcijas #ministri #nauda #raidījumi #tv #uzņēmēji
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Kā Latvijas ekonomikai likt augt straujāk un cilvēku maciņus padarīt pilnākus? Baņķieri un nu arī premjers Andris Kulbergs saka, ka ir jāattīsta kapitāla tirgus. Tas nozīmē, ka biržai pievienojas arvien vairāk uzņēmumu — arī lielie valsts pārvaldītie uzņēmumi, vēsta 360TV Ziņas.

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Premjers Kulbergs līdz 2028. gada sākumam biržā plāno laist vismaz vienu valsts uzņēmumu 300 miljonu eiro vērtībā. Kuru tieši — pagaidām netiek atklāts, taču mērķis ir piesaistīt desmitiem tūkstošu vietējo investoru.

Latvijas Bankas dati liecina, ka mājsaimniecību noguldījumu kopapjoms bankās oktobrī sasniedzis 13,85 miljardus eiro. Tā ir milzīga naudas masa, kas šobrīd nepelna, kamēr vāji attīstītā kapitāla tirgus dēļ zaudē visa sabiedrība kopumā.

"Kapitāla tirgus ir ļoti vāji attīstīts. Cilvēkiem no tā ir virkne dažādu seku. Pirmkārt, ekonomika aug lēnāk. Tas nozīmē, ka labi apmaksātu darbvietu ir mazāk, un galu galā algas valstī iedzīvotājiem ir zemākas," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Līdzīgās domās ir arī "Signet Bank" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons: "Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ neesam bagāta valsts, ir tieši tas, ka kapitāla tirgus nav gluži attīstījies."

Eksperti norāda, ka politiskā gatavība beidzot spert šo soli ir jūtama, tomēr laika grafiks ir ārkārtīgi saspringts — lai 300 miljonu eiro vērtais valsts uzņēmums biržā nonāktu līdz 2028. gada pirmajam ceturksnim, darbs "ar slapju muguru" jāsāk nekavējoties. Tikmēr baņķieri noraida skeptiķu bažas par valsts mantas izpārdošanu, uzsverot, ka biržā var laist vien nelielu daļu akciju, un atgādinot — valstis ar aktīvu biržu vienmēr ir turīgākas.

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#akcijas #bankas #biržas #budžets #investīcijas #ministri #nauda #raidījumi #tv #uzņēmēji
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