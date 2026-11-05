Olaines deputātam Vurčam piespriež 200 stundas sabiedriskā darba

Rīgas rajona tiesa piemērojusi 200 stundas sabiedriskā darba Olaines novada domes deputātam Andrim Vurčam par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu pašvaldības vēlēšanu komisijai, ziņo Latvijas Televīzija.
Vurčs, kurš ievēlēts no saraksta "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši", vairākkārt kandidējot bija norādījis, ka ieguvis vidējo izglītību Olaines 1. vidusskolā. Pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kad Vurčam Olaines novada domē izdevās iegūt vicemēra amatu, viņa skolas biedri Latvijas Televīzijai norādīja, ka apšauba Vurča sniegto ziņu patiesumu.
Vurčs Latvijas Televīzijai atbildēja, ka spriedums tiks pārsūdzēts apelācijas kārtībā.
Līdz galīgajam tiesas spriedumam Vurčs var turpināt veikt deputāta pienākumus Olaines novada domē.
Stājoties spēkā notiesājošam spriedumam, deputāta mandāts būtu jānoliek.
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Rīgas rajona tiesa piemērojusi 200 stundas sabiedriskā darba Olaines novada domes deputātam Andrim Vurčam par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu pašvaldības vēlēšanu komisijai, ziņo Latvijas Televīzija.
Vurčs, kurš ievēlēts no saraksta "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši", vairākkārt kandidējot bija norādījis, ka ieguvis vidējo izglītību Olaines 1. vidusskolā. Pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kad Vurčam Olaines novada domē izdevās iegūt vicemēra amatu, viņa skolas biedri Latvijas Televīzijai norādīja, ka apšauba Vurča sniegto ziņu patiesumu.
Vurčs Latvijas Televīzijai atbildēja, ka spriedums tiks pārsūdzēts apelācijas kārtībā.
Līdz galīgajam tiesas spriedumam Vurčs var turpināt veikt deputāta pienākumus Olaines novada domē.
Stājoties spēkā notiesājošam spriedumam, deputāta mandāts būtu jānoliek.
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