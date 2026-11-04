Krievijas graudaugu tranzīts caur Latviju desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi

Graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Lielākais graudaugu apjoms tranzītā no Krievijas izvests oktobrī — 425 163 tonnas, bet septembrī — 346 952 tonnas.
Arī tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
VID informēja, ka 2025. gada 12 mēnešos no Krievijas tranzītā tika pārvietoti gandrīz 652 000 tonnu graudu, bet no Baltkrievijas pagājušajā gadā kopā tranzītā pārvietotas 128 tonnas graudu.
VID atgādināja, ka ne Eiropas Savienības (ES), ne Latvijas tiesību akti patlaban neparedz aizliegumu pārvietot tranzītā graudaugu produktus. Turpretī ievest Latvijā šīs preces laišanai brīvā apgrozībā ir aizliegts, un muitas iestādes veic stingru kontroli, nodrošinot, ka šis aizliegums tiek ievērots.
ES tiesību akti nosaka, ka ir aizliegts ievest ES jebkādas Ukrainas valdības nekontrolēto Ukrainas teritoriju izcelsmes preces. Krievijas nelikumīgi anektētās teritorijas ir Krimas pussala, Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas apgabals. Regulējums attiecas uz visām ievešanas procedūrām, kā arī tranzītu.
Tāpēc, lai pārliecinātos, vai preces nav iegūtas Ukrainas valdības nekontrolētajās Ukrainas teritorijās, muita veic rūpīgu dokumentāro kontroli un, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, aicina komersantus iesniegt papildu informāciju, piemēram, par graudu šķirni, precīzu ieguves vietu, piegādes maršrutu no ieguves vietas līdz Eiropas Savienības robežai, kā arī pavadzīmes, līgumus, transportēšanas dokumentus, rēķinus par transportēšanu un citus dokumentus.
VID Muitas pārvalde aktīvi sadarbojas ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), kas ir kompetentā iestāde fitosanitārās robežkontroles nodrošināšanā. PVD eksperti no kviešu kravām, kas tiek pārvietotas no Krievijas tranzītā caur Latviju, ņem paraugus iesniegšanai laboratorijā, kas veic testēšanu graudu izcelsmes noteikšanai.
Papildus VID Muitas pārvalde ir nosūtījusi vēstules graudaugu produktu tranzītā iesaistītajiem komersantiem ar aicinājumu sniegt informāciju par komersantu veiktajiem iekšējiem kontroles pasākumiem sankciju ievērošanas nodrošināšanai, vienlaikus atgādinot par katra komersanta pienākumu veikt atbilstošus kontroles pasākumus, pirms tiek noslēgti līgumi par kravu pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un tālāku transportēšanu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Lielākais graudaugu apjoms tranzītā no Krievijas izvests oktobrī — 425 163 tonnas, bet septembrī — 346 952 tonnas.
Arī tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
VID informēja, ka 2025. gada 12 mēnešos no Krievijas tranzītā tika pārvietoti gandrīz 652 000 tonnu graudu, bet no Baltkrievijas pagājušajā gadā kopā tranzītā pārvietotas 128 tonnas graudu.
VID atgādināja, ka ne Eiropas Savienības (ES), ne Latvijas tiesību akti patlaban neparedz aizliegumu pārvietot tranzītā graudaugu produktus. Turpretī ievest Latvijā šīs preces laišanai brīvā apgrozībā ir aizliegts, un muitas iestādes veic stingru kontroli, nodrošinot, ka šis aizliegums tiek ievērots.
ES tiesību akti nosaka, ka ir aizliegts ievest ES jebkādas Ukrainas valdības nekontrolēto Ukrainas teritoriju izcelsmes preces. Krievijas nelikumīgi anektētās teritorijas ir Krimas pussala, Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas apgabals. Regulējums attiecas uz visām ievešanas procedūrām, kā arī tranzītu.
Tāpēc, lai pārliecinātos, vai preces nav iegūtas Ukrainas valdības nekontrolētajās Ukrainas teritorijās, muita veic rūpīgu dokumentāro kontroli un, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, aicina komersantus iesniegt papildu informāciju, piemēram, par graudu šķirni, precīzu ieguves vietu, piegādes maršrutu no ieguves vietas līdz Eiropas Savienības robežai, kā arī pavadzīmes, līgumus, transportēšanas dokumentus, rēķinus par transportēšanu un citus dokumentus.
VID Muitas pārvalde aktīvi sadarbojas ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), kas ir kompetentā iestāde fitosanitārās robežkontroles nodrošināšanā. PVD eksperti no kviešu kravām, kas tiek pārvietotas no Krievijas tranzītā caur Latviju, ņem paraugus iesniegšanai laboratorijā, kas veic testēšanu graudu izcelsmes noteikšanai.
Papildus VID Muitas pārvalde ir nosūtījusi vēstules graudaugu produktu tranzītā iesaistītajiem komersantiem ar aicinājumu sniegt informāciju par komersantu veiktajiem iekšējiem kontroles pasākumiem sankciju ievērošanas nodrošināšanai, vienlaikus atgādinot par katra komersanta pienākumu veikt atbilstošus kontroles pasākumus, pirms tiek noslēgti līgumi par kravu pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un tālāku transportēšanu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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