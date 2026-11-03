"airBaltic" plāno atdot sešas lidmašīnas un turpināt flotes samazināšanu

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ASV sāktajā finanšu saistību restrukturizācijas procesā vēlas atteikties no sešu "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumiem un paredz nepieciešamību turpmāk samazināt floti, atdodot vēl papildu lidmašīnas un liekos rezerves dzinējus, liecina ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti.
"airBaltic" lūgusi tiesu atļaut atteikties no sešu lidmašīnu nomas līgumiem, kā arī apstiprināt procedūru šo lidmašīnu atdošanai iznomātājiem. Visas sešas lidmašīnas ir "Airbus A220-300", tās atrodas Rīgas lidostā, un "airBaltic" lūdz noteikt, ka atteikšanās no šo nomas līgumu turpmākas izpildes stājas spēkā šogad 17. novembrī.
Pieteikums attiecas uz lidmašīnām ar reģistrācijas numuriem YL-CSI, YL-ABD, YL-ABE, YL-ABF, YL-BTC un YL-BTD.
LETA arhīvs liecina, ka lidmašīnu YL-CSI "airBaltic" saņēma 2018. gada jūnija vidū, un tā bija devītā "Airbus A220-300" lidmašīna "airBaltic" flotē, lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-ABD aviokompānija saņēma 2021. gada augusta beigās, un tā bija 30. lidmašīna, lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-ABE aviokompānija saņēma 2021. gada septembra vidū, un tā bija 31. "Airbus A220-300" lidmašīna aviokompānijas flotē, bet lidmašīnu YL-ABF aviokompānija saņēma 2021. gada oktobra sākumā, un tā bija 32. šāda tipa lidmašīna aviokompānijas flotē.
Savukārt YL-BTC un YL-BTD lidmašīnas "airBaltic" saņēma šogad. Lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-BTC aviokompānija saņēma šogad februāra sākumā, un tā bija 53. šāda tipa lidaparāts flotē, bet lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-BTD aviokompānija saņēma šogad februāra vidū, un tā bija 54. šāda tipa lidaparāts flotē. Šogad "airBaltic" ir saņēmusi kopumā trīs lidmašīnas.
Visām sešām lidmašīnām kā iznomātājs dokumentā norādīts "Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited", savukārt kā papildu paziņojuma saņēmēji norādīti "Azorra" grupas uzņēmumi un vienas lidmašīnas gadījumā arī "Artemis Funding Limited".
"airBaltic" norāda, ka pirms finanšu saistību restrukturizācijas procesa sākšanas kopā ar konsultantiem veikusi visaptverošu ilgtermiņa flotes un aprīkojuma vajadzību izvērtējumu. Tā rezultātā uzņēmums secinājis, ka šīs sešas lidmašīnas nav nepieciešamas turpmākajai darbībai un vairs neietilpst uzņēmuma flotes vai biznesa plānā, turklāt to nomas līgumu nosacījumi pārsniedz pašreizējās tirgus likmes salīdzināmām lidmašīnām.
Šajā pieteikumā "airBaltic" lūdz atļaut atteikšanos tikai no sešu uzskaitīto lidmašīnu nomas līgumu turpmākas izpildes.
Ja uzņēmums vēlāk vēlēsies atteikties no papildu lidmašīnu vai dzinēju nomas, tam būs vajadzīgs atsevišķs tiesas apstiprinājums.
Vienlaikus aviokompānija turpina izvērtēt turpmākās flotes vajadzības un paredz nepieciešamību floti samazināt vēl vairāk, atdodot papildu lidmašīnas un ar tām saistīto aprīkojumu. "airBaltic" norāda, ka līdz ar plānoto flotes samazinājumu uzņēmumam nebūs nepieciešami arī visi pašlaik nomātie rezerves dzinēji.
Patlaban "airBaltic" ekspluatē 54 "Airbus A220-300" lidmašīnas, no kurām 46 tiek nomātas operatīvajā līzingā, bet astoņas pieder aviokompānijai. Uzņēmumam pieder arī septiņi rezerves dzinēji, četri rezerves dzinēji tiek nomāti operatīvajā līzingā, bet trīs — finanšu līzingā.
"airBaltic" finanšu konsultāciju uzņēmuma "Seabury Global Advisors" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Maikls Kokss tiesai iesniegtajā deklarācijā norāda, ka "Seabury" kopā ar "airBaltic" vadību un citiem uzņēmuma konsultantiem izstrādājusi jaunu biznesa plānu uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilizēšanai.
Tas paredz samazināt lieko lidmašīnu skaitu, panākt piekāpšanos no būtiskākajiem līgumu partneriem un īstenot peļņas uzlabošanas programmu.
Kokss norāda, ka šā biznesa plāna īstenošanai nepieciešams arī būtisks likviditātes papildinājums un "airBaltic" bilances rekapitalizācija.
"airBaltic" arī lūdz tiesu apstiprināt vienotu kārtību lidmašīnu atdošanai. Aviokompānija argumentē, ka nomas līgumos paredzēto lidmašīnu atdošanas nosacījumu izpilde uzņēmumam būtu pārāk apgrūtinoša, tādēļ tiek piedāvāta vienkāršota procedūra.
Atbilstoši piedāvātajai kārtībai lidmašīnas un ar tām saistītais aprīkojums iznomātājiem būtu pieejams pašreizējā stāvoklī un atrašanās vietā. "airBaltic" nesniegtu apliecinājumus vai garantijas par aprīkojuma stāvokli vai ar to saistīto īpašumtiesību statusu. Ja aprīkojums nebūtu derīgs ekspluatācijai, uzņēmumam nebūtu pienākuma to salabot līdz ekspluatācijai derīgam stāvoklim.
Pirms lidmašīnu faktiskās atdošanas "airBaltic" būtu tiesības no tām noņemt visu ar ASV kosmosa tehnoloģiju uzņēmuma "SpaceX" satelītinterneta pakalpojumu "Starlink" saistīto aprīkojumu.
Iznomātājiem attiecīgās lidmašīnas būtu jāizņem 15 dienu laikā pēc tiesas rīkojuma, ar kuru atļauta atteikšanās no nomas līguma turpmākas izpildes. Pēc šā termiņa iznomātājiem būtu jāsedz ar attiecīgo lidmašīnu glabāšanu, apdrošināšanu un uzturēšanu saistītās izmaksas.
Pēc iznomātāja pieprasījuma, "airBaltic" paredzēts sadarboties lidmašīnas izreģistrēšanā un muitas procedūrās tās izvešanai no Latvijas, savukārt attiecīgās izmaksas būtu jāsedz iznomātājam.
Tiesa "airBaltic" lūgumu vēl nav apstiprinājusi. Pieteikuma izskatīšana paredzēta 17. novembrī plkst. 10 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 17 pēc Latvijas laika. Iebildumi jāiesniedz līdz 10. novembra plkst. 16 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 23 pēc Latvijas laika.
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Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ASV sāktajā finanšu saistību restrukturizācijas procesā vēlas atteikties no sešu "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumiem un paredz nepieciešamību turpmāk samazināt floti, atdodot vēl papildu lidmašīnas un liekos rezerves dzinējus, liecina ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti.
"airBaltic" lūgusi tiesu atļaut atteikties no sešu lidmašīnu nomas līgumiem, kā arī apstiprināt procedūru šo lidmašīnu atdošanai iznomātājiem. Visas sešas lidmašīnas ir "Airbus A220-300", tās atrodas Rīgas lidostā, un "airBaltic" lūdz noteikt, ka atteikšanās no šo nomas līgumu turpmākas izpildes stājas spēkā šogad 17. novembrī.
Pieteikums attiecas uz lidmašīnām ar reģistrācijas numuriem YL-CSI, YL-ABD, YL-ABE, YL-ABF, YL-BTC un YL-BTD.
LETA arhīvs liecina, ka lidmašīnu YL-CSI "airBaltic" saņēma 2018. gada jūnija vidū, un tā bija devītā "Airbus A220-300" lidmašīna "airBaltic" flotē, lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-ABD aviokompānija saņēma 2021. gada augusta beigās, un tā bija 30. lidmašīna, lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-ABE aviokompānija saņēma 2021. gada septembra vidū, un tā bija 31. "Airbus A220-300" lidmašīna aviokompānijas flotē, bet lidmašīnu YL-ABF aviokompānija saņēma 2021. gada oktobra sākumā, un tā bija 32. šāda tipa lidmašīna aviokompānijas flotē.
Savukārt YL-BTC un YL-BTD lidmašīnas "airBaltic" saņēma šogad. Lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-BTC aviokompānija saņēma šogad februāra sākumā, un tā bija 53. šāda tipa lidaparāts flotē, bet lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-BTD aviokompānija saņēma šogad februāra vidū, un tā bija 54. šāda tipa lidaparāts flotē. Šogad "airBaltic" ir saņēmusi kopumā trīs lidmašīnas.
Visām sešām lidmašīnām kā iznomātājs dokumentā norādīts "Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited", savukārt kā papildu paziņojuma saņēmēji norādīti "Azorra" grupas uzņēmumi un vienas lidmašīnas gadījumā arī "Artemis Funding Limited".
"airBaltic" norāda, ka pirms finanšu saistību restrukturizācijas procesa sākšanas kopā ar konsultantiem veikusi visaptverošu ilgtermiņa flotes un aprīkojuma vajadzību izvērtējumu. Tā rezultātā uzņēmums secinājis, ka šīs sešas lidmašīnas nav nepieciešamas turpmākajai darbībai un vairs neietilpst uzņēmuma flotes vai biznesa plānā, turklāt to nomas līgumu nosacījumi pārsniedz pašreizējās tirgus likmes salīdzināmām lidmašīnām.
Šajā pieteikumā "airBaltic" lūdz atļaut atteikšanos tikai no sešu uzskaitīto lidmašīnu nomas līgumu turpmākas izpildes.
Ja uzņēmums vēlāk vēlēsies atteikties no papildu lidmašīnu vai dzinēju nomas, tam būs vajadzīgs atsevišķs tiesas apstiprinājums.
Vienlaikus aviokompānija turpina izvērtēt turpmākās flotes vajadzības un paredz nepieciešamību floti samazināt vēl vairāk, atdodot papildu lidmašīnas un ar tām saistīto aprīkojumu. "airBaltic" norāda, ka līdz ar plānoto flotes samazinājumu uzņēmumam nebūs nepieciešami arī visi pašlaik nomātie rezerves dzinēji.
Patlaban "airBaltic" ekspluatē 54 "Airbus A220-300" lidmašīnas, no kurām 46 tiek nomātas operatīvajā līzingā, bet astoņas pieder aviokompānijai. Uzņēmumam pieder arī septiņi rezerves dzinēji, četri rezerves dzinēji tiek nomāti operatīvajā līzingā, bet trīs — finanšu līzingā.
"airBaltic" finanšu konsultāciju uzņēmuma "Seabury Global Advisors" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Maikls Kokss tiesai iesniegtajā deklarācijā norāda, ka "Seabury" kopā ar "airBaltic" vadību un citiem uzņēmuma konsultantiem izstrādājusi jaunu biznesa plānu uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilizēšanai.
Tas paredz samazināt lieko lidmašīnu skaitu, panākt piekāpšanos no būtiskākajiem līgumu partneriem un īstenot peļņas uzlabošanas programmu.
Kokss norāda, ka šā biznesa plāna īstenošanai nepieciešams arī būtisks likviditātes papildinājums un "airBaltic" bilances rekapitalizācija.
"airBaltic" arī lūdz tiesu apstiprināt vienotu kārtību lidmašīnu atdošanai. Aviokompānija argumentē, ka nomas līgumos paredzēto lidmašīnu atdošanas nosacījumu izpilde uzņēmumam būtu pārāk apgrūtinoša, tādēļ tiek piedāvāta vienkāršota procedūra.
Atbilstoši piedāvātajai kārtībai lidmašīnas un ar tām saistītais aprīkojums iznomātājiem būtu pieejams pašreizējā stāvoklī un atrašanās vietā. "airBaltic" nesniegtu apliecinājumus vai garantijas par aprīkojuma stāvokli vai ar to saistīto īpašumtiesību statusu. Ja aprīkojums nebūtu derīgs ekspluatācijai, uzņēmumam nebūtu pienākuma to salabot līdz ekspluatācijai derīgam stāvoklim.
Pirms lidmašīnu faktiskās atdošanas "airBaltic" būtu tiesības no tām noņemt visu ar ASV kosmosa tehnoloģiju uzņēmuma "SpaceX" satelītinterneta pakalpojumu "Starlink" saistīto aprīkojumu.
Iznomātājiem attiecīgās lidmašīnas būtu jāizņem 15 dienu laikā pēc tiesas rīkojuma, ar kuru atļauta atteikšanās no nomas līguma turpmākas izpildes. Pēc šā termiņa iznomātājiem būtu jāsedz ar attiecīgo lidmašīnu glabāšanu, apdrošināšanu un uzturēšanu saistītās izmaksas.
Pēc iznomātāja pieprasījuma, "airBaltic" paredzēts sadarboties lidmašīnas izreģistrēšanā un muitas procedūrās tās izvešanai no Latvijas, savukārt attiecīgās izmaksas būtu jāsedz iznomātājam.
Tiesa "airBaltic" lūgumu vēl nav apstiprinājusi. Pieteikuma izskatīšana paredzēta 17. novembrī plkst. 10 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 17 pēc Latvijas laika. Iebildumi jāiesniedz līdz 10. novembra plkst. 16 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 23 pēc Latvijas laika.
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