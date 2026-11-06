"Raķešu zinātne" un "Nārnija" saņem LaIPA dubultplatīna sertifikātus

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) ceturtdien pasniedza dubultplatīna sertifikātus Fiņķa un Patrishas dziesmai "Raķešu zinātne" un grupas "Olas", Esmeraldas un "heywhosthatkid" dziesmai "Nārnija", informē LaIPA.
Dubultplatīna statusa iegūšanai dziesmas klausījumu skaitam ir jāpārsniedz astoņus miljonus. No Latvijas izpildītāju dziesmām šādu slieksni spējušas pārsniegt divi skaņdarbi, bet LaIPA piešķīra arī desmit platīna un 23 zelta sertifikātus.
Zelta sertifikāta iegūšanai jāsasniedz divu miljonu straumējum slieksnis, bet platīna sertifikātam - četru miljonu slieksnis. Sertifikācijas aprēķinā ņem vērā arī lejupielādes, tās pārrēķinot straumējumos.
Platīna sertifikātus saņēma Gacho dziesma "Vējiem līdzi", Wiesuļa un "sangvn" dziesma "Ko tā?", Atvaras dziesma "Ēnā" un grupas "Labvēlīgais tips" dziesma "Tukšu tačku".
Tāpat platīna sertifikāti piešķirti "Bermudu divstūra" un "DJ Guano" dziesmai "Flamingo", "Musiqq" un "Tikasha Sakama" dziesmai "Tu zini mani no galvas", "Singapūras satīna" un "Ricky Done Did It!" dziesmai "Labvakar", kā arī "Olas", Esmeraldas un "MarkMate" dziesmai "Saule aust".
Platīna sertifikātu saņēmuši arī "GatiS" skaņdarbs "Winter Morning. Theme" un Aijas Alsiņas skaņdarbs "Collecting Memories".
Sertifikātu piešķiršanas pamatā ir uzņēmuma "Ranger Computers" apkopotie dati par mūzikas straumēšanu Latvijā un Latvijas fonogrammu izmantošanu pasaulē. Dati aptver platformas "Spotify", "Deezer", "iTunes", "Apple Music", "Amazon Music" un "YouTube".
Sertifikātus var iegūt Latvijā radīti mūzikas ieraksti, kas izdoti kopš 2022. gada 1. janvāra. Sertifikācija tiek īstenota atbilstoši Starptautiskās Fonogrammu industrijas federācijas (IFPI) standartiem.
LaIPA sertifikātus pasniedza sesto reizi.
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Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) ceturtdien pasniedza dubultplatīna sertifikātus Fiņķa un Patrishas dziesmai "Raķešu zinātne" un grupas "Olas", Esmeraldas un "heywhosthatkid" dziesmai "Nārnija", informē LaIPA.
Dubultplatīna statusa iegūšanai dziesmas klausījumu skaitam ir jāpārsniedz astoņus miljonus. No Latvijas izpildītāju dziesmām šādu slieksni spējušas pārsniegt divi skaņdarbi, bet LaIPA piešķīra arī desmit platīna un 23 zelta sertifikātus.
Zelta sertifikāta iegūšanai jāsasniedz divu miljonu straumējum slieksnis, bet platīna sertifikātam - četru miljonu slieksnis. Sertifikācijas aprēķinā ņem vērā arī lejupielādes, tās pārrēķinot straumējumos.
Platīna sertifikātus saņēma Gacho dziesma "Vējiem līdzi", Wiesuļa un "sangvn" dziesma "Ko tā?", Atvaras dziesma "Ēnā" un grupas "Labvēlīgais tips" dziesma "Tukšu tačku".
Tāpat platīna sertifikāti piešķirti "Bermudu divstūra" un "DJ Guano" dziesmai "Flamingo", "Musiqq" un "Tikasha Sakama" dziesmai "Tu zini mani no galvas", "Singapūras satīna" un "Ricky Done Did It!" dziesmai "Labvakar", kā arī "Olas", Esmeraldas un "MarkMate" dziesmai "Saule aust".
Platīna sertifikātu saņēmuši arī "GatiS" skaņdarbs "Winter Morning. Theme" un Aijas Alsiņas skaņdarbs "Collecting Memories".
Sertifikātu piešķiršanas pamatā ir uzņēmuma "Ranger Computers" apkopotie dati par mūzikas straumēšanu Latvijā un Latvijas fonogrammu izmantošanu pasaulē. Dati aptver platformas "Spotify", "Deezer", "iTunes", "Apple Music", "Amazon Music" un "YouTube".
Sertifikātus var iegūt Latvijā radīti mūzikas ieraksti, kas izdoti kopš 2022. gada 1. janvāra. Sertifikācija tiek īstenota atbilstoši Starptautiskās Fonogrammu industrijas federācijas (IFPI) standartiem.
LaIPA sertifikātus pasniedza sesto reizi.
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