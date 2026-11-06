Kulbergs uz nākamajām valdības sarunām LPV neaicinās

Nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) pirmdien uz valdības sarunām aicinās "Progresīvos", "Jauno Vienotību" un Nacionālo apvienību (NA).
To viņš šodien žurnālistiem sacīja pēc valdības sēdes.
Viņš solīja, ka šiem politiskajiem spēkiem oficiāls uzaicinājums tiks izsūtīts jau šodien. Pirmdien esot plānots tikties jau plašākā sastāvā, lai redzētu viņu redzējumu un vēstījumu. Partijas esot uzklausījušas "Apvienotā saraksta" (AS) redzējumu, tādēļ Kulbergs vēloties uzklausīt viņus.
Jautāts, vai pirmdien uz sarunu netiks aicināta partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), Kulbergs norādīja, ka "ar LPV jau izrunājām".
Kulbergs arī joprojām cer, ka jauno valdību varēs izveidot pirms valsts svētkiem.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis AS politiķim Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar NA un JV, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība, kas pamatā balstītos uz LPV atbalstu.
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" — 15, NA — 10, "Progresīvie" — 10, bet JV — septiņas deputātu vietas.
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Nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) pirmdien uz valdības sarunām aicinās "Progresīvos", "Jauno Vienotību" un Nacionālo apvienību (NA).
To viņš šodien žurnālistiem sacīja pēc valdības sēdes.
Viņš solīja, ka šiem politiskajiem spēkiem oficiāls uzaicinājums tiks izsūtīts jau šodien. Pirmdien esot plānots tikties jau plašākā sastāvā, lai redzētu viņu redzējumu un vēstījumu. Partijas esot uzklausījušas "Apvienotā saraksta" (AS) redzējumu, tādēļ Kulbergs vēloties uzklausīt viņus.
Jautāts, vai pirmdien uz sarunu netiks aicināta partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), Kulbergs norādīja, ka "ar LPV jau izrunājām".
Kulbergs arī joprojām cer, ka jauno valdību varēs izveidot pirms valsts svētkiem.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis AS politiķim Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar NA un JV, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība, kas pamatā balstītos uz LPV atbalstu.
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" — 15, NA — 10, "Progresīvie" — 10, bet JV — septiņas deputātu vietas.
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