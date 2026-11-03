Patriotisma mēnesī nebijis solis: iedzīvotājus pirmo reizi aicina pirkt dronus arī Latvijas Zemessardzei

Novembrī, kad valstī tiek godināti karavīri un brīvības cīnītāji, Latvijas aizsardzības atbalstam aizsākts līdz šim nebijis precedents. Pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma sākuma iedzīvotāju ziedojumus novirzīs bezpilota lidaparātu iegādei ne vien Ukrainas armijai, bet arī pašmāju Zemessardzes spēju stiprināšanai, vēsta 360TV Ziņas.
Akcijas ietvaros saziedotos līdzekļus iecerēts dalīt precīzi uz pusēm. Kā sarunā norāda Zemessardzes štāba priekšnieks Mareks Ozoliņš, lai gan dronu bāze pašlaik jau ir iestrādāta katrā apakšvienībā un aktīvi rit pilotu sagatavošana, modernā kara realitāte prasa daudz agresīvāku un lielāka mēroga pieeju. Papildu iekārtu iegāde ir solis, lai dronus pilnvērtīgi integrētu kopējā kaujas sistēmā un pārņemtu Ukrainas skarbo pieredzi.
Kāpēc tieši droni un kāpēc šāds apjoms, uzskatāmi iezīmē situācija frontē — Ukrainas aizstāvji cīņās ik dienu iztērē apmēram 20 000 dažādu tipu dronu.
Labdarības organizācijas "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka atbalsta formāts kļuvis daudz sarežģītāks par ierastajiem novērošanas modeļiem: frontē akūti trūkst pārtvērējdronu, kas spēj kompensēt raķešu un pretgaisa aizsardzības deficītu, kā arī specializētu sauszemes robotu, kas zem apšaudēm evakuē ievainotos karavīrus.
Dronu partijas plānots iegādāties nākamā gada sākumā no ražotājiem Latvijā un Ukrainā, taču precīza pasūtījumu konfigurācija un tas, kādus specifiskus modeļus saņems tieši Latvijas bataljoni, būs atkarīgs no sabiedrības iesaistes un kampaņas laikā savāktā finansējuma apmēra.
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Novembrī, kad valstī tiek godināti karavīri un brīvības cīnītāji, Latvijas aizsardzības atbalstam aizsākts līdz šim nebijis precedents. Pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma sākuma iedzīvotāju ziedojumus novirzīs bezpilota lidaparātu iegādei ne vien Ukrainas armijai, bet arī pašmāju Zemessardzes spēju stiprināšanai, vēsta 360TV Ziņas.
Akcijas ietvaros saziedotos līdzekļus iecerēts dalīt precīzi uz pusēm. Kā sarunā norāda Zemessardzes štāba priekšnieks Mareks Ozoliņš, lai gan dronu bāze pašlaik jau ir iestrādāta katrā apakšvienībā un aktīvi rit pilotu sagatavošana, modernā kara realitāte prasa daudz agresīvāku un lielāka mēroga pieeju. Papildu iekārtu iegāde ir solis, lai dronus pilnvērtīgi integrētu kopējā kaujas sistēmā un pārņemtu Ukrainas skarbo pieredzi.
Kāpēc tieši droni un kāpēc šāds apjoms, uzskatāmi iezīmē situācija frontē — Ukrainas aizstāvji cīņās ik dienu iztērē apmēram 20 000 dažādu tipu dronu.
Labdarības organizācijas "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka atbalsta formāts kļuvis daudz sarežģītāks par ierastajiem novērošanas modeļiem: frontē akūti trūkst pārtvērējdronu, kas spēj kompensēt raķešu un pretgaisa aizsardzības deficītu, kā arī specializētu sauszemes robotu, kas zem apšaudēm evakuē ievainotos karavīrus.
Dronu partijas plānots iegādāties nākamā gada sākumā no ražotājiem Latvijā un Ukrainā, taču precīza pasūtījumu konfigurācija un tas, kādus specifiskus modeļus saņems tieši Latvijas bataljoni, būs atkarīgs no sabiedrības iesaistes un kampaņas laikā savāktā finansējuma apmēra.
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