Niks Endziņš un Sindija Bokāne mēģināja atrast mājkalpotāju pirms liktenīgās tiesas

360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” vēl pavisam nesen Niks Endziņš un Sindija Bokāne kopīgi plānojuši ikdienu, sprieduši par mājas darbiem un pat meklējuši cilvēku, kurš palīdzētu uzturēt kārtību viņu mājās. Tagad, pēc Nika notiesāšanas, Sindijai šīs atmiņas kļuvušas īpaši sāpīgas.
Pārskatot darba sludinājumus, abi apsprieduši, kādu palīgu vēlētos atrast un cik bieži viņam būtu jāierodas. Taču telefonsaruna ar potenciālo kandidāti izvērtusies visai neveikli – valodas barjera radījusi apjukumu, un iecerētā vienkāršā saruna nav noritējusi gluži pēc plāna.
Galu galā pārim rodas cita ideja – uzfilmēt sirsnīgu darba piedāvājumu sociālajiem tīkliem. Viņi pat sāk veidot savu uzrunu, aicinot atsaukties sievieti, kura vēlētos kļūt par daļu no viņu ikdienas.
Tagad, kad viss ir mainījies, Sindija uz šiem mirkļiem raugās pavisam citādi. Vēl pavisam nesen abi kopā plānojuši nākotni, nenojaušot, cik strauji tā drīz mainīsies.
VIDEO:
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” vēl pavisam nesen Niks Endziņš un Sindija Bokāne kopīgi plānojuši ikdienu, sprieduši par mājas darbiem un pat meklējuši cilvēku, kurš palīdzētu uzturēt kārtību viņu mājās. Tagad, pēc Nika notiesāšanas, Sindijai šīs atmiņas kļuvušas īpaši sāpīgas.
Pārskatot darba sludinājumus, abi apsprieduši, kādu palīgu vēlētos atrast un cik bieži viņam būtu jāierodas. Taču telefonsaruna ar potenciālo kandidāti izvērtusies visai neveikli – valodas barjera radījusi apjukumu, un iecerētā vienkāršā saruna nav noritējusi gluži pēc plāna.
Galu galā pārim rodas cita ideja – uzfilmēt sirsnīgu darba piedāvājumu sociālajiem tīkliem. Viņi pat sāk veidot savu uzrunu, aicinot atsaukties sievieti, kura vēlētos kļūt par daļu no viņu ikdienas.
Tagad, kad viss ir mainījies, Sindija uz šiem mirkļiem raugās pavisam citādi. Vēl pavisam nesen abi kopā plānojuši nākotni, nenojaušot, cik strauji tā drīz mainīsies.
VIDEO:
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