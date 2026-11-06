Lielākās problēmas Latvijas robežas drošībai rada darbinieku trūkums

Eiropa, tostarp Latvija, saskaras ar arvien sarežģītākiem robeždrošības izaicinājumiem, tostarp nelegālo migrāciju. Kā stiprināt Latvijas robežu drošību, diskutēja nozares eksperti Robežu drošības un pārvaldības konferencē Rēzeknē, vēsta 360TV Ziņas.
Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas nemazinās, un lielākais izaicinājums robežapsardzībā joprojām ir cilvēkresursu trūkums.
"Personāla pilnīga nepietiekamība rada apstākļus, ka mums ir nepieciešami papildu spēki," uzsver Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks, ģenerālis Juris Martukāns.
Robežas sargāšanā patlaban piesaistīta Valsts policija, Nacionālie bruņotie spēki un ārvalstu partneri. Tiek pārņemta arī kaimiņvalstu pieredze, tostarp saistībā ar pazemes tuneļiem, par kuru darbības un atklāšanas metodēm informāciju snieguši Lietuvas kolēģi.
Būtisks pagrieziena punkts ir robežsargiem piešķirtā atļauja nepieciešamības gadījumā pielietot šaujamieročus:
"Nelegālajiem imigrantiem, gandrīz vai varētu teikt — diversantiem, ir dots spēcīgs signāls, ka šādos gadījumos robežsargi vairs nebūs toleranti — mēs varēsim pielietot ieročus bez brīdinājuma," norāda Martukāns.
Lai gan darbinieku akūts trūkums saglabājas, tehniski dienests ir labi nodrošināts ar kamerām, sensoriem un dzeloņstiepļu žogu. Pārvarēt šos šķēršļus bez speciāla aprīkojuma vairs nav iespējams, tādēļ Baltkrievijas puse un tās specdienesti migrantu grupas mērķtiecīgi apgādā ar kāpnēm un tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Paši dienesti atzīst, ka sistēma joprojām nav ideāla, un sadarbība starp iestādēm un izglītības programmām ir sadrumstalota. Taču, lai priekšlikumus ieviestu dzīvē, tiem vispirms jāiziet cauri smagām birokrātijas dzirnavām.
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Eiropa, tostarp Latvija, saskaras ar arvien sarežģītākiem robeždrošības izaicinājumiem, tostarp nelegālo migrāciju. Kā stiprināt Latvijas robežu drošību, diskutēja nozares eksperti Robežu drošības un pārvaldības konferencē Rēzeknē, vēsta 360TV Ziņas.
Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas nemazinās, un lielākais izaicinājums robežapsardzībā joprojām ir cilvēkresursu trūkums.
"Personāla pilnīga nepietiekamība rada apstākļus, ka mums ir nepieciešami papildu spēki," uzsver Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks, ģenerālis Juris Martukāns.
Robežas sargāšanā patlaban piesaistīta Valsts policija, Nacionālie bruņotie spēki un ārvalstu partneri. Tiek pārņemta arī kaimiņvalstu pieredze, tostarp saistībā ar pazemes tuneļiem, par kuru darbības un atklāšanas metodēm informāciju snieguši Lietuvas kolēģi.
Būtisks pagrieziena punkts ir robežsargiem piešķirtā atļauja nepieciešamības gadījumā pielietot šaujamieročus:
"Nelegālajiem imigrantiem, gandrīz vai varētu teikt — diversantiem, ir dots spēcīgs signāls, ka šādos gadījumos robežsargi vairs nebūs toleranti — mēs varēsim pielietot ieročus bez brīdinājuma," norāda Martukāns.
Lai gan darbinieku akūts trūkums saglabājas, tehniski dienests ir labi nodrošināts ar kamerām, sensoriem un dzeloņstiepļu žogu. Pārvarēt šos šķēršļus bez speciāla aprīkojuma vairs nav iespējams, tādēļ Baltkrievijas puse un tās specdienesti migrantu grupas mērķtiecīgi apgādā ar kāpnēm un tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Paši dienesti atzīst, ka sistēma joprojām nav ideāla, un sadarbība starp iestādēm un izglītības programmām ir sadrumstalota. Taču, lai priekšlikumus ieviestu dzīvē, tiem vispirms jāiziet cauri smagām birokrātijas dzirnavām.
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