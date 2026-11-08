Izraēlas prezidents uztic valdības veidošanu opozīcijas kandidātam Eizenkotam

Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs sestdien paziņoja, ka pēc 27. oktobra vēlēšanām viņš dod opozīcijas kandidātam Gadi Eizenkotam pirmo iespēju izveidot valdošo koalīciju.
Bijušais bruņoto spēku virspavēlnieks Eizenkots kandidēja kā galvenais premjerministra Benjamina Netanjahu konkurents.
Ne Eizenkotam, ne Netanjahu vēlēšanās neizdevās iegūt skaidru vairākumu. Taču šonedēļ notikušajās apspriedēs ar prezidentu lielākās daļas Izraēlas galveno partiju pārstāvji ieteica uzticēt Eizenkotam jaunas valdības veidošanu.
Paziņojums, kas bija gaidāms svētdien, sekoja neilgi pēc tam, kad Netanjahu video paziņojumā aicināja izveidot "nacionālās vienotības valdību" un brīdināja pret "pārsteidzīgu valdības iecelšanu ar teroristu atbalstītājiem" - acīmredzami atsaucoties uz arābu vadītajām partijām.
Netanjahu un viņa sabiedrotie ir atkārtoti attēlojuši arābu vadītās partijas kā draudus valsts drošībai, savukārt Eizenkots ir paudis gatavību sadarboties ar tām noteiktos apstākļos, tostarp nosaucot "Hamās" par teroristu grupu, kas ir jāiznīcina.
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Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs sestdien paziņoja, ka pēc 27. oktobra vēlēšanām viņš dod opozīcijas kandidātam Gadi Eizenkotam pirmo iespēju izveidot valdošo koalīciju.
Bijušais bruņoto spēku virspavēlnieks Eizenkots kandidēja kā galvenais premjerministra Benjamina Netanjahu konkurents.
Ne Eizenkotam, ne Netanjahu vēlēšanās neizdevās iegūt skaidru vairākumu. Taču šonedēļ notikušajās apspriedēs ar prezidentu lielākās daļas Izraēlas galveno partiju pārstāvji ieteica uzticēt Eizenkotam jaunas valdības veidošanu.
Paziņojums, kas bija gaidāms svētdien, sekoja neilgi pēc tam, kad Netanjahu video paziņojumā aicināja izveidot "nacionālās vienotības valdību" un brīdināja pret "pārsteidzīgu valdības iecelšanu ar teroristu atbalstītājiem" - acīmredzami atsaucoties uz arābu vadītajām partijām.
Netanjahu un viņa sabiedrotie ir atkārtoti attēlojuši arābu vadītās partijas kā draudus valsts drošībai, savukārt Eizenkots ir paudis gatavību sadarboties ar tām noteiktos apstākļos, tostarp nosaucot "Hamās" par teroristu grupu, kas ir jāiznīcina.
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