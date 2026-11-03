VIDEO: Ludzas upē nonāk notekūdeņi, pašvaldībai uzdots nekavējoties rīkoties

Valsts vides dienests (VVD) ir saņēmis sūdzību par notekūdeņu noplūdi Ludzas upē. Sākotnēji konstatēts, ka noplūde radusies kanalizācijas cauruļvada plīsuma dēļ Felicianovā, Ludzas novada Ciblas pagastā, informē VVD.
Par konstatēto ir informēta arī pašvaldība, kurai VVD devis norādījumus nekavējoties novērst noplūdi un nepieļaut turpmāku neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
Pašlaik pašvaldība noslēdz bojāto cauruļvada posmu un pārbauda rezerves cauruļvada tehnisko stāvokli. Ja tiks konstatēts, ka arī tas nav izmantojams, neattīrīto notekūdeņu savākšana un izvešana tiks nodrošināta ar asenizācijas transportu.
Lai izvērtētu notikušā ietekmi uz Ludzas upes ūdens kvalitāti, VVD ņems ūdens un notekūdeņu paraugus. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks vērtēta iespējamā ietekme uz vidi un nepieciešamība noteikt turpmākos pasākumus.
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Valsts vides dienests (VVD) ir saņēmis sūdzību par notekūdeņu noplūdi Ludzas upē. Sākotnēji konstatēts, ka noplūde radusies kanalizācijas cauruļvada plīsuma dēļ Felicianovā, Ludzas novada Ciblas pagastā, informē VVD.
Par konstatēto ir informēta arī pašvaldība, kurai VVD devis norādījumus nekavējoties novērst noplūdi un nepieļaut turpmāku neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē.
Pašlaik pašvaldība noslēdz bojāto cauruļvada posmu un pārbauda rezerves cauruļvada tehnisko stāvokli. Ja tiks konstatēts, ka arī tas nav izmantojams, neattīrīto notekūdeņu savākšana un izvešana tiks nodrošināta ar asenizācijas transportu.
Lai izvērtētu notikušā ietekmi uz Ludzas upes ūdens kvalitāti, VVD ņems ūdens un notekūdeņu paraugus. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks vērtēta iespējamā ietekme uz vidi un nepieciešamība noteikt turpmākos pasākumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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