VIDEO: Maksims Busels izpildīja "Rammstein" hitu "Du Hast" — vai viņā mīt īsts rokeris?

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā aktierim Maksimam Buselam nācās izmēģināt spēkus pavisam citā muzikālajā žanrā — viņš pārtapa par vācu metālmūzikas grupas "Rammstein" solistu Tilu Lindemanu. Priekšnesumam tika izvēlēts grupas leģendārais hits "Du Hast".
Šoreiz Maksimam bija jāatmet ierastais skatuves tēls un jāparāda pavisam cita personības puse. Tila Lindemana atdarināšana prasīja ne tikai skarbu un spēcīgu vokālu, bet arī metālmūzikai raksturīgo enerģiju, pārliecību un iespaidīgu skatuves harizmu.
"Rammstein" priekšnesumi allaž izceļas ar īpašu jaudu un teatralitāti, tāpēc šis uzdevums Maksimam kļuva par īstu pārbaudījumu.
Vai aktierim izdevās sevī atklāt metālmūzikas dumpinieku un pārliecinoši iemiesot vienu no vācu rokmūzikas spilgtākajām personībām?
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā aktierim Maksimam Buselam nācās izmēģināt spēkus pavisam citā muzikālajā žanrā — viņš pārtapa par vācu metālmūzikas grupas "Rammstein" solistu Tilu Lindemanu. Priekšnesumam tika izvēlēts grupas leģendārais hits "Du Hast".
Šoreiz Maksimam bija jāatmet ierastais skatuves tēls un jāparāda pavisam cita personības puse. Tila Lindemana atdarināšana prasīja ne tikai skarbu un spēcīgu vokālu, bet arī metālmūzikai raksturīgo enerģiju, pārliecību un iespaidīgu skatuves harizmu.
"Rammstein" priekšnesumi allaž izceļas ar īpašu jaudu un teatralitāti, tāpēc šis uzdevums Maksimam kļuva par īstu pārbaudījumu.
Vai aktierim izdevās sevī atklāt metālmūzikas dumpinieku un pārliecinoši iemiesot vienu no vācu rokmūzikas spilgtākajām personībām?
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