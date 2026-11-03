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#dziesma #mākslinieki #mūziķi #slavenības #šovi #tv

VIDEO: Maksims Busels izpildīja "Rammstein" hitu "Du Hast" — vai viņā mīt īsts rokeris?

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 21:15
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2026. gada 03. novembris, 21:15
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā aktierim Maksimam Buselam nācās izmēģināt spēkus pavisam citā muzikālajā žanrā — viņš pārtapa par vācu metālmūzikas grupas "Rammstein" solistu Tilu Lindemanu. Priekšnesumam tika izvēlēts grupas leģendārais hits "Du Hast".

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Šoreiz Maksimam bija jāatmet ierastais skatuves tēls un jāparāda pavisam cita personības puse. Tila Lindemana atdarināšana prasīja ne tikai skarbu un spēcīgu vokālu, bet arī metālmūzikai raksturīgo enerģiju, pārliecību un iespaidīgu skatuves harizmu.

"Rammstein" priekšnesumi allaž izceļas ar īpašu jaudu un teatralitāti, tāpēc šis uzdevums Maksimam kļuva par īstu pārbaudījumu.

Vai aktierim izdevās sevī atklāt metālmūzikas dumpinieku un pārliecinoši iemiesot vienu no vācu rokmūzikas spilgtākajām personībām?

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mākslinieki #mūziķi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā aktierim Maksimam Buselam nācās izmēģināt spēkus pavisam citā muzikālajā žanrā — viņš pārtapa par vācu metālmūzikas grupas "Rammstein" solistu Tilu Lindemanu. Priekšnesumam tika izvēlēts grupas leģendārais hits "Du Hast".

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Šoreiz Maksimam bija jāatmet ierastais skatuves tēls un jāparāda pavisam cita personības puse. Tila Lindemana atdarināšana prasīja ne tikai skarbu un spēcīgu vokālu, bet arī metālmūzikai raksturīgo enerģiju, pārliecību un iespaidīgu skatuves harizmu.

"Rammstein" priekšnesumi allaž izceļas ar īpašu jaudu un teatralitāti, tāpēc šis uzdevums Maksimam kļuva par īstu pārbaudījumu.

Vai aktierim izdevās sevī atklāt metālmūzikas dumpinieku un pārliecinoši iemiesot vienu no vācu rokmūzikas spilgtākajām personībām?

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
1 / 26
Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mākslinieki #mūziķi #slavenības #šovi #tv
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