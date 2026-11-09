Ievainotais Krakovas šāvējs miris

Vīrietis, kas sestdien Krakovas centrā nošāva sešus cilvēkus un pats tika ievainots apšaudē ar policiju, miris, pirmdien pavēstīja policija.
"Informējam, ka traģisko notikumu vaininieks šorīt slimnīcā miris," platformā "X" pavēstīja reģionālā policija.
Kā norādīja varasiestādes, 24 gadus vecais vīrietis bijis "aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām".
Apšaudē, ko premjerministrs Donalds Tusks raksturoja kā teroraktu, tika nogalināti seši cilvēki, arī divi ārzemnieki, bet 15 citi cilvēki ievainoti.
Izmeklētāji uzskata, ka šāvējs kopumā nogalināja deviņus cilvēkus. Divu stundu brauciena attālumā no Krakovas viņa mājās tika atrastas trīs cilvēku - viņa vecāku un māsas - mirstīgās atliekas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Vīrietis, kas sestdien Krakovas centrā nošāva sešus cilvēkus un pats tika ievainots apšaudē ar policiju, miris, pirmdien pavēstīja policija.
"Informējam, ka traģisko notikumu vaininieks šorīt slimnīcā miris," platformā "X" pavēstīja reģionālā policija.
Kā norādīja varasiestādes, 24 gadus vecais vīrietis bijis "aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām".
Apšaudē, ko premjerministrs Donalds Tusks raksturoja kā teroraktu, tika nogalināti seši cilvēki, arī divi ārzemnieki, bet 15 citi cilvēki ievainoti.
Izmeklētāji uzskata, ka šāvējs kopumā nogalināja deviņus cilvēkus. Divu stundu brauciena attālumā no Krakovas viņa mājās tika atrastas trīs cilvēku - viņa vecāku un māsas - mirstīgās atliekas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu