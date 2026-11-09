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#polija

Ievainotais Krakovas šāvējs miris

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 09. novembris, 09:35
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2026. gada 09. novembris, 09:35
Apšaude Krakovas centrā.
Apšaude Krakovas centrā.
Foto: AFP/Scanpix

Vīrietis, kas sestdien Krakovas centrā nošāva sešus cilvēkus un pats tika ievainots apšaudē ar policiju, miris, pirmdien pavēstīja policija.

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"Informējam, ka traģisko notikumu vaininieks šorīt slimnīcā miris," platformā "X" pavēstīja reģionālā policija.

Kā norādīja varasiestādes, 24 gadus vecais vīrietis bijis "aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām".

Apšaudē, ko premjerministrs Donalds Tusks raksturoja kā teroraktu, tika nogalināti seši cilvēki, arī divi ārzemnieki, bet 15 citi cilvēki ievainoti.

Izmeklētāji uzskata, ka šāvējs kopumā nogalināja deviņus cilvēkus. Divu stundu brauciena attālumā no Krakovas viņa mājās tika atrastas trīs cilvēku - viņa vecāku un māsas - mirstīgās atliekas.

Darbinieki individuālajos aizsardzības līdzekļos pie daudzdzīvokļu nama Ostrovecā Sventokšiskā, Polijā, kur atrodas šāvēja mājoklis. Viņš Krakovā, Polijas dienvidos, nogalinājis vairākus cilvēkus. 2026. gada 7. novembris.
Darbinieki individuālajos aizsardzības līdzekļos pie daudzdzīvokļu nama Ostrovecā Sventokšiskā, Polijā, kur atrodas šāvēja mājoklis. Viņš Krakovā, Polijas dienvidos, nogalinājis vairākus cilvēkus. 2026. gada 7. novembris.
Foto: Reuters/Scanpix

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#polija
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Vīrietis, kas sestdien Krakovas centrā nošāva sešus cilvēkus un pats tika ievainots apšaudē ar policiju, miris, pirmdien pavēstīja policija.

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"Informējam, ka traģisko notikumu vaininieks šorīt slimnīcā miris," platformā "X" pavēstīja reģionālā policija.

Kā norādīja varasiestādes, 24 gadus vecais vīrietis bijis "aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām".

Apšaudē, ko premjerministrs Donalds Tusks raksturoja kā teroraktu, tika nogalināti seši cilvēki, arī divi ārzemnieki, bet 15 citi cilvēki ievainoti.

Izmeklētāji uzskata, ka šāvējs kopumā nogalināja deviņus cilvēkus. Divu stundu brauciena attālumā no Krakovas viņa mājās tika atrastas trīs cilvēku - viņa vecāku un māsas - mirstīgās atliekas.

Darbinieki individuālajos aizsardzības līdzekļos pie daudzdzīvokļu nama Ostrovecā Sventokšiskā, Polijā, kur atrodas šāvēja mājoklis. Viņš Krakovā, Polijas dienvidos, nogalinājis vairākus cilvēkus. 2026. gada 7. novembris.
Darbinieki individuālajos aizsardzības līdzekļos pie daudzdzīvokļu nama Ostrovecā Sventokšiskā, Polijā, kur atrodas šāvēja mājoklis. Viņš Krakovā, Polijas dienvidos, nogalinājis vairākus cilvēkus. 2026. gada 7. novembris.
Foto: Reuters/Scanpix

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