Hodorkovskis aicina Eiropu sekmēt Krievijas elites šķelšanos

Eiropas valstīm vajadzētu piedāvāt ietekmīgiem Krievijas elites pārstāvjiem alternatīvu diktatora Vladimira Putina atbalstīšanai, lai sekmētu šķelšanos Putina tuvākajās aprindās, otrdien Briselē Krievijas Pretkara komitejas konferencē sacīja Kremļa kritiķis, bijušais Krievijas naftas magnāts Mihails Hodorkovskis.
Atbildot uz jautājumu par iespēju, ka Putinu varētu atstādināt no amata iekšējie spēki, Hodorkovskis norādīja uz sistēmu, ko Krievijas diktators izveidojis savas drošības garantēšanai.
Turklāt ietekmīgie cilvēki Krievijā turas pie Putina, jo nav pārliecināti, ka bez Putina viņu stāvoklis uzlabotos, norādīja Hodorkovskis.
"Ja mēs runājam par elites šķelšanos, tad ir jāparāda iespējas personīgai izkļūšanai," viņš teica.
Konferencē Hodorkovskis neprecizēja šāda izkļūšanas ceļa nosacījumus.
Iepriekš viņš paudis, ka tiem, kas sadarbojušies ar režīmu, ar vienu paziņojumu par neatbalstīšanu nav pietiekami, un kā piemēru minēja ziedojumus Ukrainai un liecību sniegšanu izmeklētājiem par režīma noziegumiem.
Krievijas Pretkara komitejas divu dienu konference notiek Briselē 3.-4. novembrī un ir veltīta scenārijiem, kā beigt Krievijas karu pret Ukrainu. Tās programmā ir arī diskusijas par sankcijām, kodolriskiem un iespēju tiesāt Putinu.
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Eiropas valstīm vajadzētu piedāvāt ietekmīgiem Krievijas elites pārstāvjiem alternatīvu diktatora Vladimira Putina atbalstīšanai, lai sekmētu šķelšanos Putina tuvākajās aprindās, otrdien Briselē Krievijas Pretkara komitejas konferencē sacīja Kremļa kritiķis, bijušais Krievijas naftas magnāts Mihails Hodorkovskis.
Atbildot uz jautājumu par iespēju, ka Putinu varētu atstādināt no amata iekšējie spēki, Hodorkovskis norādīja uz sistēmu, ko Krievijas diktators izveidojis savas drošības garantēšanai.
Turklāt ietekmīgie cilvēki Krievijā turas pie Putina, jo nav pārliecināti, ka bez Putina viņu stāvoklis uzlabotos, norādīja Hodorkovskis.
"Ja mēs runājam par elites šķelšanos, tad ir jāparāda iespējas personīgai izkļūšanai," viņš teica.
Konferencē Hodorkovskis neprecizēja šāda izkļūšanas ceļa nosacījumus.
Iepriekš viņš paudis, ka tiem, kas sadarbojušies ar režīmu, ar vienu paziņojumu par neatbalstīšanu nav pietiekami, un kā piemēru minēja ziedojumus Ukrainai un liecību sniegšanu izmeklētājiem par režīma noziegumiem.
Krievijas Pretkara komitejas divu dienu konference notiek Briselē 3.-4. novembrī un ir veltīta scenārijiem, kā beigt Krievijas karu pret Ukrainu. Tās programmā ir arī diskusijas par sankcijām, kodolriskiem un iespēju tiesāt Putinu.
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