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#hokejisti #sacensības #sportisti

Zīmē Gatis Šļūka: Kurš spēlēs ar krieviem?

Gatis Šļūka
Gatis Šļūka
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 07:00
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2026. gada 06. novembris, 07:00
Zīmē Gatis Šļūka: Kurš spēlēs ar krieviem?
Zīmē Gatis Šļūka: Kurš spēlēs ar krieviem?
Foto: Gatis Šļūka

Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) pagājšnedēļ lēma, ka Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties jāatjauno Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros. Tas izraisījis lielu šūmēšanos gan sporta, gan citās aprindās. IIHF trešdien paziņoja, ka nepiekrīt CAS lēmumam, jo "Krievijas komandu tūlītēja atgriešanās radīs ievērojamas grūtības".

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Tikmēr Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas un Austrijas hokeja organizāciju pārstāvji ir pavēstījuši, ka gaidāmajos turnīros šo valstu izlases nespēlēs ar Krievijas valstsvienībām. Kanāda, kas uzņems pasaules junioru čempionātu, liegs meistarsacīkstēs sacensties Krievijas hokejistiem. Krievijas izlases diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.

Zīmē Gatis Šļūka: Kurš spēlēs ar krieviem?
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) pagājšnedēļ lēma, ka Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties jāatjauno Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros. Tas izraisījis lielu šūmēšanos gan sporta, gan citās aprindās. IIHF trešdien paziņoja, ka nepiekrīt CAS lēmumam, jo &quot;Krievijas komandu tūlītēja atgriešanās radīs ievērojamas grūtības&quot;. Tikmēr Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas un Austrijas hokeja organizāciju pārstāvji ir pavēstījuši, ka gaidāmajos turnīros šo valstu izlases nespēlēs ar Krievijas valstsvienībām. Kanāda, kas uzņems pasaules junioru čempionātu, liegs meistarsacīkstēs sacensties Krievijas hokejistiem. Krievijas izlases diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
Foto: Gatis Šļūka

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#hokejisti #sacensības #sportisti
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Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) pagājšnedēļ lēma, ka Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties jāatjauno Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros. Tas izraisījis lielu šūmēšanos gan sporta, gan citās aprindās. IIHF trešdien paziņoja, ka nepiekrīt CAS lēmumam, jo "Krievijas komandu tūlītēja atgriešanās radīs ievērojamas grūtības".

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Tikmēr Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas un Austrijas hokeja organizāciju pārstāvji ir pavēstījuši, ka gaidāmajos turnīros šo valstu izlases nespēlēs ar Krievijas valstsvienībām. Kanāda, kas uzņems pasaules junioru čempionātu, liegs meistarsacīkstēs sacensties Krievijas hokejistiem. Krievijas izlases diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.

Zīmē Gatis Šļūka: Kurš spēlēs ar krieviem?
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) pagājšnedēļ lēma, ka Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties jāatjauno Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros. Tas izraisījis lielu šūmēšanos gan sporta, gan citās aprindās. IIHF trešdien paziņoja, ka nepiekrīt CAS lēmumam, jo &quot;Krievijas komandu tūlītēja atgriešanās radīs ievērojamas grūtības&quot;. Tikmēr Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Čehijas un Austrijas hokeja organizāciju pārstāvji ir pavēstījuši, ka gaidāmajos turnīros šo valstu izlases nespēlēs ar Krievijas valstsvienībām. Kanāda, kas uzņems pasaules junioru čempionātu, liegs meistarsacīkstēs sacensties Krievijas hokejistiem. Krievijas izlases diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
Foto: Gatis Šļūka

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#hokejisti #sacensības #sportisti
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