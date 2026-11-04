Demokrāti atguvuši kontroli pār abām ASV Kongresa palātām

Otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguvuši kontroli pār abām Savienoto Valstu Kongresa palātām, liecina mediju prognozes un līdz šim apkopotie rezultāti.
Demokrāti atguvuši kontroli pār Pārstāvju palātu, kā arī atguvuši no republikāņiem Senāta vietas vismaz sešos štatos, arī republikāņu bastionos Dienvidkarolīnā, Kanzasā un Teksasā.
Demokrātu uzvara nozīmē, ka ASV prezidenta Donalda Trampa atlikušie divi gadi Baltajā namā būs ievērojami apgrūtināti un gaidāma nopietna konfrontācija starp Kongresu un prezidentu.
Demokrāti ieguvuši pilnvaras bloķēt Trampa politisko programmu un izmeklēt apsūdzības par korupciju viņa prezidentūras divu gadu laikā.
Balsojuma rezultāti atspoguļo vēlētāju sašutumu par dzīves dārdzību, tarifiem un Trampa karu pret Irānu, kas ir izraisījis degvielas cenu strauju kāpumu un pastiprinājis neapmierinātību ar jau tā ļoti nepopulāro prezidentu.
Tramps, neraugoties uz to, ka iepriekš apšaubījis vēlēšanu rezultātus, vēlēšanu vakarā runāja samiernieciskā noskaņā, laikrakstam "New York Times" sakot, ka ir "pilnā mērā gatavs pieņemt šos rezultātus", un apsolot "strādāt kopā ar demokrātiem".
Taču jau pēc dažām minūtēm sociālajos tīklos prezidents deva mājienu par to, kā plāno rīkoties ar demokrātu mēģinājumiem pieņemt likumus, publicējot attēlu ar sarkanu beisbola cepuri, uz kuras bija uzraksts "VETO".
Demokrātu izšķirošie panākumi Senāta vēlēšanās tika gūti Kanzasā un Aiovā - tie bija piektais un sestais līdz šim republikāņu kontrolētie mandāti, kas zaudēti "zilajā vilnī".
Kanzasā metodistu mācītājs Ādams Hamiltons uzvarēja līdzšinējo republikāņu senatoru Rodžeru Māršalu, kļūstot par pirmo demokrātu, kas kopš 1932. gada ievēlēts Senātā no šīs tradicionāli konservatīvās pavalsts.
Aiovā demokrātu senators nebija ievēlēts kopš 2008. gada.
Šie rezultāti sekoja uzvarām Teksasā, Dienvidkarolīnā, Ziemeļkarolīnā un Ohaio, kur vēlētāji noraidīja republikāņu kandidātus, neraugoties uz Trampa intensīvajiem centieniem mobilizēt savus atbalstītājus.
Teksasā demokrāts Džeimss Talariko uzvarēja Trampa atbalstīto Senāta kandidātu, savukārt gubernatora vēlēšanās pavalstī demokrāte Džīna Inohosa uzvarēja līdzšinējo gubernatoru republikāni Gregu Abotu. Teksasas gubernatora amatā gadu desmitiem bijuši republikāņi.
Republikāņiem Senātā līdz šim bija pārsvars 53 vietas pret 47.
Demokrātu iegūtie seši mandāti izrādījās pietiekami, lai televīzijas kanāli prognozētu kontroles pārņemšanu, neskatoties uz to, ka daži vēlēšanu rezultāti vēl nebija noskaidroti.
Demokrāti ieguva kontroli arī pār Pārstāvju palātu, pārņemot republikāņu kontrolētos apgabalus no Pensilvānijas un Ņūdžersijas līdz Kentuki, Arizonai un Ziemeļkarolīnai.
Dažas uzvaras tika gūtas teritorijās, kurās Tramps 2024. gadā bija uzvarējis ar lielu pārsvaru.
Viens no izšķirošajiem apgabaliem bija Indiānā, kur demokrāts Dž. D. Fords uzvarēja republikāņu kongresmeni Viktoriju Spartcu apgabalā, kur Tramps bija uzvarējis ar 17 punktu pārsvaru. Analītiķi šo iznākumu interpretēja kā zīmi gaidāmajam plašajam demokrātu uzvaras vilnim.
Džordža Vašingtona Universitātes profesors Tods Belts demokrātu uzvaru nosauca par "smagu sakāvi un stingru noraidījumu Donaldam Trampam un viņa politikai", norādot uz vēlētāju bažām par ekonomiku, korupciju un konfliktu ar Irānu.
Demokrāti tagad varēs bloķēt Trampa ierosinātos likumprojektus, veikt izmeklēšanu saistībā ar apsūdzībām par administrācijas korupciju, karu ar Irānu un imigrācijas kontroles pasākumiem, kā arī izmantot kontroli Senātā, lai nepieļautu tiesnešu iecelšanu un augstāko amatu kandidātu apstiprināšanu.
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Otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguvuši kontroli pār abām Savienoto Valstu Kongresa palātām, liecina mediju prognozes un līdz šim apkopotie rezultāti.
Demokrāti atguvuši kontroli pār Pārstāvju palātu, kā arī atguvuši no republikāņiem Senāta vietas vismaz sešos štatos, arī republikāņu bastionos Dienvidkarolīnā, Kanzasā un Teksasā.
Demokrātu uzvara nozīmē, ka ASV prezidenta Donalda Trampa atlikušie divi gadi Baltajā namā būs ievērojami apgrūtināti un gaidāma nopietna konfrontācija starp Kongresu un prezidentu.
Demokrāti ieguvuši pilnvaras bloķēt Trampa politisko programmu un izmeklēt apsūdzības par korupciju viņa prezidentūras divu gadu laikā.
Balsojuma rezultāti atspoguļo vēlētāju sašutumu par dzīves dārdzību, tarifiem un Trampa karu pret Irānu, kas ir izraisījis degvielas cenu strauju kāpumu un pastiprinājis neapmierinātību ar jau tā ļoti nepopulāro prezidentu.
Tramps, neraugoties uz to, ka iepriekš apšaubījis vēlēšanu rezultātus, vēlēšanu vakarā runāja samiernieciskā noskaņā, laikrakstam "New York Times" sakot, ka ir "pilnā mērā gatavs pieņemt šos rezultātus", un apsolot "strādāt kopā ar demokrātiem".
Taču jau pēc dažām minūtēm sociālajos tīklos prezidents deva mājienu par to, kā plāno rīkoties ar demokrātu mēģinājumiem pieņemt likumus, publicējot attēlu ar sarkanu beisbola cepuri, uz kuras bija uzraksts "VETO".
Demokrātu izšķirošie panākumi Senāta vēlēšanās tika gūti Kanzasā un Aiovā - tie bija piektais un sestais līdz šim republikāņu kontrolētie mandāti, kas zaudēti "zilajā vilnī".
Kanzasā metodistu mācītājs Ādams Hamiltons uzvarēja līdzšinējo republikāņu senatoru Rodžeru Māršalu, kļūstot par pirmo demokrātu, kas kopš 1932. gada ievēlēts Senātā no šīs tradicionāli konservatīvās pavalsts.
Aiovā demokrātu senators nebija ievēlēts kopš 2008. gada.
Šie rezultāti sekoja uzvarām Teksasā, Dienvidkarolīnā, Ziemeļkarolīnā un Ohaio, kur vēlētāji noraidīja republikāņu kandidātus, neraugoties uz Trampa intensīvajiem centieniem mobilizēt savus atbalstītājus.
Teksasā demokrāts Džeimss Talariko uzvarēja Trampa atbalstīto Senāta kandidātu, savukārt gubernatora vēlēšanās pavalstī demokrāte Džīna Inohosa uzvarēja līdzšinējo gubernatoru republikāni Gregu Abotu. Teksasas gubernatora amatā gadu desmitiem bijuši republikāņi.
Republikāņiem Senātā līdz šim bija pārsvars 53 vietas pret 47.
Demokrātu iegūtie seši mandāti izrādījās pietiekami, lai televīzijas kanāli prognozētu kontroles pārņemšanu, neskatoties uz to, ka daži vēlēšanu rezultāti vēl nebija noskaidroti.
Demokrāti ieguva kontroli arī pār Pārstāvju palātu, pārņemot republikāņu kontrolētos apgabalus no Pensilvānijas un Ņūdžersijas līdz Kentuki, Arizonai un Ziemeļkarolīnai.
Dažas uzvaras tika gūtas teritorijās, kurās Tramps 2024. gadā bija uzvarējis ar lielu pārsvaru.
Viens no izšķirošajiem apgabaliem bija Indiānā, kur demokrāts Dž. D. Fords uzvarēja republikāņu kongresmeni Viktoriju Spartcu apgabalā, kur Tramps bija uzvarējis ar 17 punktu pārsvaru. Analītiķi šo iznākumu interpretēja kā zīmi gaidāmajam plašajam demokrātu uzvaras vilnim.
Džordža Vašingtona Universitātes profesors Tods Belts demokrātu uzvaru nosauca par "smagu sakāvi un stingru noraidījumu Donaldam Trampam un viņa politikai", norādot uz vēlētāju bažām par ekonomiku, korupciju un konfliktu ar Irānu.
Demokrāti tagad varēs bloķēt Trampa ierosinātos likumprojektus, veikt izmeklēšanu saistībā ar apsūdzībām par administrācijas korupciju, karu ar Irānu un imigrācijas kontroles pasākumiem, kā arī izmantot kontroli Senātā, lai nepieļautu tiesnešu iecelšanu un augstāko amatu kandidātu apstiprināšanu.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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