VKKF atbalstījis septiņus mūzikas projektus

Muzikālā teātra attīstībai Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ar 180 000 eiro atbalstījis septiņus projektus.
Mērķprogrammas ekspertu komisijas priekšsēdētāja Lauma Mellēna-Bartkeviča stāsta, ka konkursā iesniegti 17 projektu pieteikumi un pieprasītais finansējums bijis 638 108 eiro. Komisija atbalstam ieteikusi septiņus projektus, kopumā piešķirot 180 000 eiro.
Atbalstīto vidū ir gan profesionālo teātru un muzikālo kolektīvu jauniestudējumi, gan neatkarīgo mākslinieku un producentu veidoti darbi, pārstāvot atšķirīgus producēšanas modeļus un auditorijas, veicinot gan žanra tradīciju uzturēšanu un attīstību, gan jaunu māksliniecisko formu meklējumus atbilstoši mērķprogrammas prioritātēm – klasisku vērtību aktualizēšanu laikmetīgos iestudējumos un māksliniecisko jaunradi muzikālā teātra dažādos virzienos.
Lauma Mellēna-Bartkeviča norāda, ka konkursa rezultāti apliecina mērķprogrammas nozīmi daudzveidīgas muzikālā teātra vides atbalstīšanā Latvijā. Augstā konkurence un pieprasītā finansējuma apjoms liecinot, ka jāturpina izvērtēt programmas finansējuma apmēra atbilstību nozares vajadzībām un attīstības potenciālam, ņemot vērā, ka daļa projektu atbalstam nekvalificējās nevis satura, bet novēršamu neatbilstību administratīvajiem kritērijiem dēļ. Konkursā 14 000 eiro piešķirti apvienības "LDM5" izrādei "Ekotoni. Klausīšanās horeogrāfija", savukārt "Kvadrifrona" projektam "Sarkanais datums/Pirmais latvietis uz Mēness" paredzēti 38 000 eiro. Biedrības "Tarba" Martas Elīnas Martinsones un Keitijas Bārbales mūzikls "Ofēlijas dusmas" atbalstīts ar 20 000 eiro, bet biedrības "Pusstāvs" kamermūziklam ģimenēm "Kamzolis un saule" piešķirti 18 000 eiro. Operetes teātra Franca Lehāra operetes "Smaidu zeme" jauniestudējums atbalstīts ar 40 000 eiro, biedrības "Pilna" kameroperai "Kairinātie" paredzēti 18 000 eiro, bet Latvijas Jaunatnes teātra muzikālajai izrādei "Momo" piešķirti 32 000 eiro.
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Muzikālā teātra attīstībai Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ar 180 000 eiro atbalstījis septiņus projektus.
Mērķprogrammas ekspertu komisijas priekšsēdētāja Lauma Mellēna-Bartkeviča stāsta, ka konkursā iesniegti 17 projektu pieteikumi un pieprasītais finansējums bijis 638 108 eiro. Komisija atbalstam ieteikusi septiņus projektus, kopumā piešķirot 180 000 eiro.
Atbalstīto vidū ir gan profesionālo teātru un muzikālo kolektīvu jauniestudējumi, gan neatkarīgo mākslinieku un producentu veidoti darbi, pārstāvot atšķirīgus producēšanas modeļus un auditorijas, veicinot gan žanra tradīciju uzturēšanu un attīstību, gan jaunu māksliniecisko formu meklējumus atbilstoši mērķprogrammas prioritātēm – klasisku vērtību aktualizēšanu laikmetīgos iestudējumos un māksliniecisko jaunradi muzikālā teātra dažādos virzienos.
Lauma Mellēna-Bartkeviča norāda, ka konkursa rezultāti apliecina mērķprogrammas nozīmi daudzveidīgas muzikālā teātra vides atbalstīšanā Latvijā. Augstā konkurence un pieprasītā finansējuma apjoms liecinot, ka jāturpina izvērtēt programmas finansējuma apmēra atbilstību nozares vajadzībām un attīstības potenciālam, ņemot vērā, ka daļa projektu atbalstam nekvalificējās nevis satura, bet novēršamu neatbilstību administratīvajiem kritērijiem dēļ. Konkursā 14 000 eiro piešķirti apvienības "LDM5" izrādei "Ekotoni. Klausīšanās horeogrāfija", savukārt "Kvadrifrona" projektam "Sarkanais datums/Pirmais latvietis uz Mēness" paredzēti 38 000 eiro. Biedrības "Tarba" Martas Elīnas Martinsones un Keitijas Bārbales mūzikls "Ofēlijas dusmas" atbalstīts ar 20 000 eiro, bet biedrības "Pusstāvs" kamermūziklam ģimenēm "Kamzolis un saule" piešķirti 18 000 eiro. Operetes teātra Franca Lehāra operetes "Smaidu zeme" jauniestudējums atbalstīts ar 40 000 eiro, biedrības "Pilna" kameroperai "Kairinātie" paredzēti 18 000 eiro, bet Latvijas Jaunatnes teātra muzikālajai izrādei "Momo" piešķirti 32 000 eiro.
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