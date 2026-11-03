Liepājā nepilngadīgs jaunietis aplaupījis sirmgalvi un nozadzis zēnam telefonu

Valsts policija (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas ir noskaidrojušas personu, kura 26. oktobrī veica zādzību Liepājā, Ezerkrasta mikrorajonā, izraujot zēnam no rokām mobilo telefonu. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana, informē VP.
Šā gada 27. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā pie zēna, kurš šķērsojis Vaiņodes ielu un gājis pa celiņu virzienā no Ganību ielas tirdzniecības vietas uz Mirdzas Ķempes ielas daudzdzīvokļu nama pusi, pieskrējusi nepazīstama persona un izrāvusi no viņa rokas mobilo telefonu "Honor", pēc kā aizskrējusi.
Iespējamais vainīgais ir noskaidrots un tas ir nepilngadīgs jaunietis, kurš iepriekš nav sodīts. Jaunietis savu vainu atzīst gan šajā mobilā telefona zādzībā, gan laupīšanā, kas notika Liepājā, pilsētas centrā, Lielā ielā. Pieejot pie sirmgalves, persona mēģinājusi izraut viņai no rokām mobilo telefonu "Redmi". Sieviete pretojusies un centusies telefonu noturēt, taču cīņas laikā nokritusi zemē un personai izdevies izraut viņai no rokām telefonu un aizskriet.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākti kriminālprocesi par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana) un par zādzību. Saskaņā ar Krimināllikumu bargākais sods par laupīšanu ir brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šobrīd jaunietim ir piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policija (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas ir noskaidrojušas personu, kura 26. oktobrī veica zādzību Liepājā, Ezerkrasta mikrorajonā, izraujot zēnam no rokām mobilo telefonu. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana, informē VP.
Šā gada 27. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā pie zēna, kurš šķērsojis Vaiņodes ielu un gājis pa celiņu virzienā no Ganību ielas tirdzniecības vietas uz Mirdzas Ķempes ielas daudzdzīvokļu nama pusi, pieskrējusi nepazīstama persona un izrāvusi no viņa rokas mobilo telefonu "Honor", pēc kā aizskrējusi.
Iespējamais vainīgais ir noskaidrots un tas ir nepilngadīgs jaunietis, kurš iepriekš nav sodīts. Jaunietis savu vainu atzīst gan šajā mobilā telefona zādzībā, gan laupīšanā, kas notika Liepājā, pilsētas centrā, Lielā ielā. Pieejot pie sirmgalves, persona mēģinājusi izraut viņai no rokām mobilo telefonu "Redmi". Sieviete pretojusies un centusies telefonu noturēt, taču cīņas laikā nokritusi zemē un personai izdevies izraut viņai no rokām telefonu un aizskriet.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākti kriminālprocesi par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana) un par zādzību. Saskaņā ar Krimināllikumu bargākais sods par laupīšanu ir brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šobrīd jaunietim ir piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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