Māksliniece Santa Pīlēna Venēcijā sagaidījusi ģimenes pieaugumu

Māksliniece Santa Pīlēna sociālajā vietnē "Instagram" dalījusies ar pavisam priecīgu ziņu — ģimenei pievienojies mazulis!
"Pagājusi tieši nedēļa kopš saulainās, aukstās rudens dienas, kad mūsu ģimenei pievienojās meitiņa. Precīzāk — 2026. gada 24. oktobrī, ar skatu uz Venēcijas ūdeņiem," pie savas publikācijas raksta māksliniece.
Viņa norāda, ka meita kļuvusi par īstu venēcieti jau kopš dzimšanas: noslēpumaina, drīzāk klusa nekā skaļa un sieviešķīga jau no pirmā elpas vilciena.
Meita mājās pārvesta gondolā, mīļā tēta gādīgajās rokās. "Mūs ieskauj prieks un ikdienas saviļņojums, un nevaram vien sagaidīt, kad Ziemassvētkos visi mūsu bērni būs mājās. Šogad viņi būs pieci! Kāds piedzīvojums! Kāda gan mēs esam komanda!" sajūsmā dalās Pīlēna.
Santa Pīlēna kopš 2016. gada ir precējusies ar arhitektu Mārtiņu Pīlēnu. Abiem ir divas kopīgas meitas — Frīda un Ģertrūde.
Savukārt no iepriekšējās laulības ar grupas "Prāta vētra" mūziķi Māri Mihelsonu māksliniecei ir meita Maija un dēls Andrejs. Pēdējos gados ģimene dzīvo Austrijā.
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Māksliniece Santa Pīlēna sociālajā vietnē "Instagram" dalījusies ar pavisam priecīgu ziņu — ģimenei pievienojies mazulis!
"Pagājusi tieši nedēļa kopš saulainās, aukstās rudens dienas, kad mūsu ģimenei pievienojās meitiņa. Precīzāk — 2026. gada 24. oktobrī, ar skatu uz Venēcijas ūdeņiem," pie savas publikācijas raksta māksliniece.
Viņa norāda, ka meita kļuvusi par īstu venēcieti jau kopš dzimšanas: noslēpumaina, drīzāk klusa nekā skaļa un sieviešķīga jau no pirmā elpas vilciena.
Meita mājās pārvesta gondolā, mīļā tēta gādīgajās rokās. "Mūs ieskauj prieks un ikdienas saviļņojums, un nevaram vien sagaidīt, kad Ziemassvētkos visi mūsu bērni būs mājās. Šogad viņi būs pieci! Kāds piedzīvojums! Kāda gan mēs esam komanda!" sajūsmā dalās Pīlēna.
Santa Pīlēna kopš 2016. gada ir precējusies ar arhitektu Mārtiņu Pīlēnu. Abiem ir divas kopīgas meitas — Frīda un Ģertrūde.
Savukārt no iepriekšējās laulības ar grupas "Prāta vētra" mūziķi Māri Mihelsonu māksliniecei ir meita Maija un dēls Andrejs. Pēdējos gados ģimene dzīvo Austrijā.
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