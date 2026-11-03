Ieilgušā tiesu strīda pirmsākumi meklējami 2015. gadā.
Aizvadītās nedēļas nogalē Polijā no jauna uzliesmoja cīņa par ietekmi Konstitucionālajā tribunālā, kas plašākas uzmanības centrā nonāca pirms 11 gadiem. Cīņa par tiesībām iecelt tiesnešus šajā tiesā, kas lemj par likumu atbilstību konstitūcijai, iezīmē arī kārtējo lappusi konfliktā starp prezidentu Karolu Navrocki, kurš pārstāv nacionālkonservatīvos spēkus, un centriski noskaņoto premjeru Donaldu Tusku.
Konflikta priekšvēsture
Konflikta pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad Tuska pārstāvēto Pilsonisko platformu (PO) pie varas nomainīja nacionāli konservatīvā partija "Likums un Taisnīgums" ("PiS"). PO vadītā koalīcija tolaik grozīja likumu, lai pirms vēlēšanām parlaments varētu apstiprināt piecus Konstitucionālā tribunāla tiesnešus uz vietām, kuras vakantas kļūtu drīz pēc vēlēšanām. Tā brīža prezidents Andžejs Duda, kurš pārstāvēja konservatīvo nometni, atteicās pieņemt jauno tiesnešu zvērestus. Pēc vēlēšanām jaunais parlaments, kurā dominēja "PiS", anulēja iepriekšējās koalīcijas lēmumu un ievēlēja piecus citus tiesnešus, kuru zvērestus prezidents Duda pieņēma. Konstitucionālais tribunāls vēlāk lēma, ka trīs centriskās valdības laikā apstiprinātie tiesneši ir ievēlēti likumīgi,